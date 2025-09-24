Evo zašto biste uvijek trebali imati plutane čepove u svom automobilu…

Jedno od svojstava pluta je upijanje vlage. Zato postavljanje čepova od boca vina pomaže u sprječavanju zamagljivanja stakala automobila. Jednostavno ih nekoliko postavite po cijeloj kabini, posebno na armaturnoj ploči, i bit će sjajna pomoć pri odmagljivanju, posebno u automobilima bez klima-uređaja ili u onima u kojima on slabije radi.

Mali trik za svježinu: možete ih prerezati i u njih dodati kap omiljenog mirisnog eteričnog ulja. Zahvaljujući upijajućim svojstvima pluta, čepove možete koristiti i kako biste namirisali svoj automobil i dodali mu svježinu, prenosi Jutarnji.

Jednako povoljno svojstvo imaju i granule silicijeva dioksida koje se nalaze u vrećicama u kutijama za cipele ili drugim proizvodima, a koje obično završe u smeću, baš kao i plutani čepovi.

Namjena vrećica s granulama silicijeva dioksida je upravo upijanje vlage. S obzirom na ovu funkciju, preporučuje se ostaviti ih u automobilu kako bi spriječile zamagljivanje stakala automobila. Pazite da ih stavite na sigurna mjesta kako ne bi bila pristupačna djeci…

