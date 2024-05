5 razloga zašto suprug više ne želi odnose s vama, a nije afera

Pretpostavka da svi muškarci stalno žele seks sa svojom partnericom jednostavno nije točna – i to je jedan od razloga zašto se žene toliko srame priznati kada njihov muž odbije seks s njima. Mnoge žene pretpostavljaju najgore kada seks prestane, da ih partner više ne voli ili ima ljubavnicu. No izvanbračni seks rijetko je razlog zbog kojeg muškarac gubi seksualnu želju za svojom partnericom.

– Ako je stariji od 40, sumnjam da poteškoće s erekcijom imaju neke veze s tim. Ako ima više od 50, garantiram da je tako – izjavila je Tracey Cox, stručnjakinja za veze.

1. Problemi s erekcijom

Muškarce često čeka gubitak kose i pojava pivskog trbuha. Ali nitko ne govori o tome što se događa s njegovim penisom kad stari. Koliko god bila impresivna, erekcija je zapravo penis pun krvi. Ako ima problema s erekcijom, često su za to krivi problemi s krvotokom. Nažalost za muškarce, postoji mnogo stvari koje mogu utjecati na to. Dijabetes, bolesti srca, visoki krvni tlak, prekomjerna tjelesna težina, niska razina testosterona (starenje), nezdrav način života (pijenje, pušenje, loša hrana), stres i tjeskoba. Većina muškaraca toga nije svjesna.

Prvi put kad ne dobije erekciju otrežnjujuće je iskustvo, čak i ako nije trijezan. Ako se to dogodi više puta, često se ocjenjuje kao jedan od najgorih trenutaka u njegovom životu.

Mnogi muškarci radije uopće ne bi imali seks nego se bavili penisom koji ‘ne radi’.

– Seks za većinu muškaraca znači stavljanje penisa u nešto. Izuzetno je teško uvjeriti muškarca da se oralni seks, masturbacija, ljubljenje, dodirivanje i korištenje seks igračke također ubrajaju u seks. Možete učiniti mnogo bez erekcije, ali većina muškaraca ne vjeruje u to i nisu zainteresirani za istraživanje koncepta – tumači Cox.

Problemi s erekcijom nisu isto što i slaba želja, ali ako doživi jedno, prije ili kasnije vjerojatno će osjetiti i drugo.

2. Više se ne osjeća privlačnim

Stalno se raspravlja o slici ženskog tijela i kako ona utječe na njihovu želju za seksom. Ali i muškarci se bore s osjećajem privlačnosti i događa im se ista stvar.

Debljaju se, gube mišiće i kosu. Čak i ako ljudi još vole reći da muškarci sa sijedom kosom i borama izgledaju dobro, dok žene s oboje samo izgledaju staro, muškarci nisu imuni na osjećaj depresije kad im se promijeni izgled.

To posebno vrijedi ako je partnerica mlađa te izgleda generalno bolje od njega.

3. Ima prirodno nizak seksualni nagon

To bi moglo biti potpuno iznenađenje jer se prve naznake niskog libida pojave oko dvije godine nakon veze.

Drugi najčešći trenutak kada se to događa je kada dođu djeca i seks prirodno opadne. Osobe s niskom željom mogu održati zdrav seksualni nagon ako redovito imaju spolne odnose.

Ali ako seks prestane i njegova motivacija da ga traži nije jaka, njegov će libido pasti na svoje prirodno mjesto odmora koje bi moglo biti puno niže nego što partnerica očekuje.

Je li potajno homoseksualac? Ima li aferu? Jesam li predebeo/prestar/nedovoljno seksi? Vrlo malo žena misli da je to zato što njihov partner jednostavno ima prirodno nizak seksualni nagon. Dok puno govorimo o tome da žene gube želju, rijetko govorimo o tome da muškarci gube interes dugoročno.

Istina je da muškarci sami po sebi nemaju veći seksualni nagon od žena: to je stereotip, a stvarnost je puna nijansi. Želja je složeno međudjelovanje bioloških, psiholoških i društvenih čimbenika koji se uvelike razlikuju među pojedincima, bez obzira na spol.

Naš ‘libido u mirovanju’ također je barem djelomično genetski utemeljen. Ako je tata vašeg partnera imao neobuzdani seksualni nagon, velike su šanse da ga i on ima. Međutim, ako je to dovelo do tatine afere, to može imati suprotan učinak.

4. On misli da je ljubazan što to ne želi

Ne odrastaju svi muškarci u kućanstvu u kojem se muškarce potiče da ‘budu muškarci’ i traže seks kad god mogu jer je to ‘ono što muškarci rade’.

Ako je djetinjstvo vašeg partnera pokvario otac koji je imao afere, ostavljajući dojam da vas želja za seksom dovodi u nevolje ili da je naš seksualni nagon nekontroliran, on bi mogao podsvjesno odlučiti ne dopustiti da mu se to dogodi.

To se može dogoditi i muškarcima čiji su očevi loše postupali s njihovom majkom. Poruka koju šalje (namjerno ili nesvjesno) je da su muški seksualni nagoni štetni za žene. Normalne stvari u kojima gotovo svi adolescenti uživaju, poput masturbacije i maštanja, postaju negativna iskustva.

Postavši muškarac kakav je želio biti – onaj koji nije seksualno agresivan ili grabežljiv – misli da je ljubazan time što ne želi imati seks s vama. prneosi 24sata

5. Pod stresom je ili depresivan

Jedna je studija pokazala da jedan od pet muškaraca kaže da im je libido nizak jer su previše pod stresom zbog posla.

Na taj način ubiju i ono malo želje što je ostalo, radeći ono što mnogi ljudi rade kad su pod stresom: samoliječe se alkoholom. Pretjerano pijenje utječe na proizvodnju testosterona, primarnog hormona odgovornog za naš seksualni nagon.

