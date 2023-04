Možda ste inteligentni, a da to ne znate: Ovih devet znakova pokazuje da ste pravi genije

1. Noćna ste ptica

Istraživači na Sveučilištu u Madridu su otkrili da ljudi “noćne ptice” postižu bolje rezultate na testovima inteligencije od onih koji rano idu spavati i rano se ustaju. Jim Horne, profesor psihofiziologijije na Sveučilištu Loughborough rekao je nakon ovog istraživanja: “Večernji tipovi su više ekstroverti i imaju tendenciju da budu pjesnici, umjetnici i izumitelji, dok su jutarnji tipovi često službenici i knjigovođe.”

2. Tihi ste tip čovjeka

Glasni ljudi često izgovore svašta bez razmišljanja. Tihi tipovi najprije promisle, sagledaju situaciju sa svih strana i tek tad otvore usta i nešto kažu. Oni, također, proučavaju ljude kako bi shvatili kakvi su i što proživljavaju, o čemu razmišljaju, koji je njihov sljedeći potez itd. Zabluda je kako tihi ljudi nisu društveni niti previše pamentni. Oni su inteligentniji od glasnih tipova, a u privatnom životu će se družiti samo s ljudima koji im karakterno dogovaraju, ne sa bilo kime samo da bi se družili.

3. Izražavate svoje mišljenje

Pametani ljudi znaju kada treba nešto reći i svjesni su kako je nemoguće svima ugoditi, a upravo konstantan pokušaj ugađanja svima može se nazvati glupošću. Inteligentni ljudi znaju kada nekome treba ugoditi ili podržati njegovu ideju, iako možda svi govore da od toga nema ništa. A znaju i kad treba reći “ne” i suprostaviti se. Oni znaju dobro procijeniti situaciju kao i predvidjeti u kojem smjeru bi se mogla razvijati.

4. Volite društvo drugih inteligentnih ljudi

Rado se družite s ljudima koji vas na neki način ispunjavaju pozitivnom energijom i djeluju inspirirajuće na vas. Inteligentni ljudi se užasavaju ispraznih razgovora, slušanja nečije samohvale pa makar ona bila vrlo suptilna, kao i ogovaranje drugih ljudi. Oni se radije kreću u društvu umjetnika, produhovljenih ljudi, velikih mislioca itd. Odnosno vole biti u društvu ljudi čije misli idu dalje od – ” što pojesti, što obući i s kime završiti u krevetu”.

5. Stalno želite nešto poboljšati

Vrlo inteligentni ljudi uvijek smatraju da mogu biti bolji i ne zadovoljavaju se osrednjim. To se može vidjeti u svim aspektima njihovog života – od rada na vlastitoj duhovnosti, do međuljudskih odnosa, kreativnih uradaka, rezultata na poslu itd. Oni stalno gledaju kako bi nešto učinili još bolje. To pokazuje kako razmišljaju o svemu i sve u životu sagledavaju sa svih strana, nisu površni.

6. Uživate u izazovima

Rijetko koji inteligentan čovjek je “ja to ne mogu” tip. Pametni ljudi vole izazove, nove stvari, nove situacije jer iz svega mogu nešto novo naučiti kao i testirati svoje granice. Oni vjeruju u sebe i upustit će se sa zadovoljstvom u neki izazov – nije im toliko važno hoće li u nečemu uspjeti ili ne (iako, kao i svi vole uspjeh) – važno im je da barem pokušaju. Oni znaju da se puno toga može naučiti i iz neuspjeha.

7. Ne bojite se neuspjeha

Mnogi ljudi se niti ne upuste u nešto samo zato što se boje neuspjeha. Inteligentni ljudi tako ne razmišljaju, oni neće odustati prije nego su nešto pokušali napraviti. Njih ne zabrinjava potencijalni neuspjeh niti se time zamaraju već svu svoju pažnju usmjeravaju na pronalaženje načina kako bi uspjeli u tome u što su se upustili.

8. Postavljate gomilu pitanja

Ljudi genijalnog uma često postavljaju puno pitanja jer tako slažu kompletnu sliku u svojoj glavi. Oni jednostavno ne mogu čuti nešto što sasvim ne razumiju, a da ne traže objašnjenje, i postavljat će pitanja dok im sve ne bude posve jasno. Ili, kad slušaju kako im netko prepričava neku dogodovrštinu, zanimat će ih svaki detalj, npr. koliko je onaj o kome se razgovara star, ima li djecu, kako je izgledala kuća koja se spominje u razgovoru, koliko je neka situacija trajala itd. I Einstein je znao govoriti: “Ako nešto ne možete jednostavno objasniti, to znači da to ne razumijete dovoljno dobro.”

9. Ne razmišljate kako ste vrlo inteligentni

Manje inteligentni ljudi ne mogu pravilno sagledati kakvi su pa često misle da su bolji od drugih, sposobniji, ljepši, pametniji itd. Pametan čovjek razmišla obrnuto – ne mota mu se po glavi kako je bolji od drugih, sposobniji, ljepši, pametniji. Neki čak podcjenjuju svoju inteligenciju jer smatraju kako bi mogli biti još bolji. Iako, da ne bi bilo zablude, inteligentni ljudi znaju kad su bolji u nečemu, ali neće tome pridavati posebnu važnost niti teatralno paradirati naokolo zbog toga, jednostavno će sve pokazati svojim djelima, piše Mystical Reven. prenosi 24sata

