Horoskopski znakovi koji nikad ne odustaju od ljubavi

Bik, Rak i Jarac navodno pripadaju toj drugoj grupi.
Za pripadnike ovih horoskopskih znakova ljubav nije prolazna emocija, nego važan dio života.
Bik
Bikovi teže sigurnosti i stabilnosti. Kada vole, ulažu sve što imaju – svoje vrijeme, trud i osjećanja. Upravo zato teško odustaju od veze.
Vjeruju da su izazovi sastavni dio svakog odnosa i spremni su se boriti za osobu koju vole.
Ipak, ako dožive izdaju, za njih je to tačka bez povratka. Bik se tada prestaje truditi jer zna koliko je sebe uložio u taj odnos.
Rak
Rakovi ne odustaju lako jer je za njih ljubav duboka emocionalna povezanost.
Njihova odanost i empatija čine ih partnerima koji će se uvijek truditi razumjeti drugu stranu i oprostiti.
Rak može podnijeti mnogo toga, ali kada jednom odluči otići, to ne čini zato što više ne voli, nego zato što mora zaštititi sebe, prenosi Index.
Jarac
Jarčevi odnose grade s namjerom da potraju. Znaju da nijedna veza nije savršena i ljubavi pristupaju vrlo ozbiljno.
Njihova strpljivost i predanost ponekad mogu djelovati hladno, ali iza te suzdržanosti krije se čvrsto uvjerenje da se za ono što je važno vrijedi truditi.