Žene otkrile: Ovih šest osobina ima savršen ljubavnik

Po riječima Trejsi Koks, stručnjaka za seks i veze, ženama su krevetu najbitnije ove muške karakteristike:

Oralni seks

Ljubavnik koji izbjegava oralni seks, ženama nije baš poželjan partner, jer veliki broj žena tako dolazi do orgazma. Iako se tehnike oralnog seksa mogu popraviti, a ako ga partner i dalje odbija, time uskraćuje partnerki veliko uživanje.

Oralni seks nije samo put do vrhunca, jer seks ne bi trebao da se svodi samo na put kojim se on postiže, već je to način na koji muškarac pokazuje ženi da je u potpunosti želi, kao i da mu ništa na njenom tijelu nije strano.

Hrabro sluša uputstva

Kada imate odnose s novim partnerom potrebno vam je vrijeme da se uskladite. Najlakše ćete do obostranog užitvanja doći slobodnijom komunikacijom u krevetu. Muškarci često trpe veći “pritisak” koji nosi dobar ili loš seks, a i njihov ego u krevetu je ipak mnogo veći nego kod žena. Partner koji se na riječi kao što su: sporije, jače, brže, niže… uvrijedi, nije materijal za dobrog ljubavnika.

“Nesigurni muškarci, koji su pritom i odbrambeno nastrojeni, nisu partneri koji žele da uče, a žena će zbog toga biti više koncentrisana na to ga ne uvrijedi, pa će na kraju zbog toga i glumiti orgazam”, objašnjava Koks.

Ne hvali se vještinom

I muškarci i žene, podjednako žele da zadive svog partnera, dok muškarci često imaju veću potrebu da to i dokažu. Pominju svoje bogato seksualno iskustvo ili insistiraju na tome da posjeduju jedinstvenu tehniku. Ovakvo ponašanje najčešće odbija žene, jer osim što djeluje prepotentno, ono povećava očekivanja koje onda muškarci mogu vrlo teško ili nikako da ispune.

Nije mu bitan samo njegov vrhunac

Nepisano pravilo je da muškarac prvo treba da “pričeka” nju, jer se smatra da žene teže postižu orgazam od muškaraca, a zatim da se posveti sopstvenom uživanju. Muškarac koji nikada, ili na samom početku odnosa, ne pokazuje želju da posveti pažnju njoj i njenom orgazmu, rijetko će kasnije dobiti priliku za iskupljenje.

Komplimenti

Izbjegavajte neoriginalne i “ljigave” komplimente jer ih žene brzo prepoznaju i ne vole da ih čuju. Iskreni i jednostavni komplimenti na račun njenog karaktera, ličnosti ili izgleda su pokazatelj da ste iskreni i zainteresovani za nju,pišu Nezavisne

Bez emocionalnog povlačenja

Nakon seksa s novim partnerom ponekad ne znate šta da radite i kako da se ponašate, jer se još uvijek ne poznajete dovoljno. Uvijek je u takvim situacijama teško znati šta je ispravan postupak, ali, na primjer, nagli odlazak, ustajanje iz kreveta ili zbunjenost nikako nisu ponašanja koja se cijene.

Ako ne znate šta da uradite, bolje je da to iskreno kažete nego da bježite glavom bez obzira. Najbolje je da se što prirodnije ponašate, što znači da nije dobro ni da insistirate na maženju, kao ni da dajete velike ljubavne izjave.

“Bolje pozovite partnera da nešto zajedno pojedete”, predložila je Trejsi Koks.

