Tužna ispovijest: Majka ih napustila i pokrala, nana ih podigla iako je imala 73. godine

Da priča bude još gora, postarala se njena majka, koja im je tom prilikom, dok su prelazili kod bake, pokupila sav novac sa računa na kojem je baka sakupljala novac za njih.

Status korisnice Goust grl koji se pojavio na jednom forumu, postao je pravi viral koji se dijeli na svim društvenim mrežama. Razlog tome se krije u teškoj priči kod odrastanja u kojem su ona i dva brata, svi starosti od jedne do pet godina, usljed razlaza roditelja bili između toga da žive u hraniteljskoj porodici ili sa bakom. Ipak, baka nije željela da ih ostavi poput mame i tate, te ih je u 73-oj godini života primila kod sebe i podigla ih.

Danas je i ona sama majka i baka, a o svojoj pokojnoj baki, kao i njena braća, ima samo najljepše riječi.

“Moja majka je ukrala novac od moje bake koja je odgajala svo troje njene djece. Imali smo pet, četiri i jednu godinu kada je moja majka odlučila da nas ne želi. Moji biološki roditelji su se razveli i pošto moja baka nije željela da idemo u hraniteljsku porodicu, odvela nas je da nas vaspita sa 73 godine. Sudija ju je pitao da li može da održava dom za nas i ona je rekla da može. Moji biološki roditelji su morali da plate određeni iznos mojoj baki, ali ona nikada ništa nije dobila – rekla je ova žena.

Napisala je u svojoj objavi da ih je njena majka pokrala, prije nego što je otišla.

– Baka je htjela da nas preseli iz grada na selo pa smo napustili Teksas i preselili se u Arkanzas. Dok je slagala stvari, otišla je do banke da uzme novac sa štednih računa koje je otvorila za svakog od nas. Na računima ništa nije ostalo. Moja majka je zatvorila račune i uzela sav novac. To se dogodilo 60-ih godina i pretpostavljam da je zato ona to mogla da uradi. Znam da danas nikada ne bi mogla da ih očisti. Moja baka je bila povrijeđena. Nas troje djece smo bili povrijeđeni – napisala je, pa dodala:

– Ipak, na kraju je moja majka bila ta koja je povrijedila. Nikada nije mogla da gleda fudbalske utakmice u kojima je moj brat igrao niti da čuje koncerte benda u kojem je svirao drugi brat. Nikada nije mogla da sluša klavirske recitale na kojima sam svirala. Nije bila na mom vjenčanju niti je bila tu kada su se moje dvije kćerke rodile. Nikada nije upoznala svoje unuke. Sve po njenom izboru – napisala je, piše Blic.

Dodala je da je baka bila ona koju su voljeli i poštovali do dana kada je umrla.

– Živjela je 97 godina i gubitak nje je bio najteži dan u mom životu. Na njenom nadgrobnom spomeniku smo ugravirali „Zauvijek u našim srcima“ i to je način na koji smo nastavili da je se sjećamo. Ona je bila naš anđeo. Htjela sam da priložim sliku nas i moje bake kada smo posljednji put bili zajedno. Bila je u ranim 90-im i svi smo bili odrasli. To je bilo prije mnogo godina, ali njena učenja i ljubav traju zauvijek – napisala je ona.

