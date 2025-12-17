Država iz bivše Jugoslavije ima 9. najuspješniju ekonomiju na svijetu

Dok se globalna ekonomska mapa ubrzano mijenja, najnovija analiza uglednog britanskog magazina The Economist donijela je veliko iznenađenje za našu regiju.

U prestižnom poretku 35 najrazvijenijih ekonomija svijeta, Slovenija je zauzela visoko 9. mjesto, ostavivši iza sebe Sjedinjene Američke Države, Kanadu i gotovo cijelu Zapadnu Evropu, piše Biznisinfo.ba.

Ovo priznanje dolazi u trenutku kada se svijet suočava s mješovitim ekonomskim oporavkom, a Slovenija se profilira kao najstabilnija i najbrže rastuća ekonomija bivše Jugoslavije.

Šta Sloveniju čini pobjednikom?

The Economist nije mjerio samo “sirovu” snagu BDP-a, već je fokus stavio na pet ključnih indikatora koji direktno utiču na život građana i stabilnost tržišta:

Bazna inflacija

Širina inflacije (koliko se poskupljenja šire na različite sektore)

Rast BDP-a

Povećanje zaposlenosti

Uspjeh berze

Upravo je Ljubljanska berza bila jedan od ključnih faktora. Sa nevjerovatnim prinosima u 2025. godini, slovensko tržište kapitala postalo je magnet za investitore, dok je država istovremeno uspjela inflaciju svesti na okvire koji ne guše potrošnju.

Pad “velikih” i uspon Mediterana

Zanimljivo je da vrh liste ove godine ne drže tradicionalne ekonomske sile. Na prvom mjestu nalazi se Portugal, a slijede ga Irska, Izrael i Španija.

S druge strane, na samom dnu liste nalaze se zemlje koje su decenijama smatrane uzorima stabilnosti – Finska, Estonija i Slovačka. Čak je i Njemačka, kao motor evropske industrije, ostala daleko iza Slovenije, opterećena energetskom krizom i padom industrijske proizvodnje.

Gdje su ostale zemlje regije?

Iako se Slovenija jedina našla u ovom istraživanju (koje primarno obuhvata članice OECD-a), njen uspjeh šalje snažnu poruku cijelom Balkanu. Dok Hrvatska bilježi solidan rast na krilima turizma, a Srbija privlači rekordne direktne strane investicije, Slovenija je prva koja je uspjela da u potpunosti transformiše svoju ekonomiju u modernu, otpornu i visokotehnološku bazu koja može parirati najboljima na svijetu.

Za poslovnu zajednicu u Bosni i Hercegovini i regiji, ovo je jasan signal: stabilne institucije, razvoj tržišta kapitala i brza reakcija na inflaciju recept su za vrhunski globalni rezultat.

