Govoreći na godišnjem sastanku sa Ministarstvom odbrane, Putin je rekao da će ciljevi onoga što Moskva naziva svojom “specijalnom vojnom operacijom” biti ispunjeni “bezuslovno”.

“Ako ne žele suštinsku diskusiju”, rekao je, “onda će Rusija osloboditi svoje istorijske zemlje na bojnom polju”.

Putin je tvrdio da je prethodna američka administracija “namjerno usmjerila situaciju ka oružanom sukobu”, dodajući da Vašington veruje da Rusija može biti oslabljena ili čak uništena u kratkom vremenskom periodu.

Zatim je napao evropske lidere, optužujući ih da su se priklonili administraciji bivšeg predsednika Džoa Bajdena.

“Evropske male svinje su se odmah pridružile radu prethodne američke administracije, nadajući se da će profitirati od kolapsa naše zemlje”, rekao je Putin.

Putin: European “little pigs” joined the work of the Biden administration in the hope of profiting from the collapse of our country. They wanted to regain what they had lost in previous historical periods and tried to take revenge. pic.twitter.com/AeOXyyu238 — Clash Report (@clashreport) December 17, 2025

Putinovi komentari usledili su nakon što su američki zvaničnici tvrdili da su raniji razgovori sa Ukrajinom u Berlinu riješili oko 90% najtežih pitanja. Ali ostaju velike sumnje u to da li je ruski lider spreman da napravi kompromis u pogledu svojih sveobuhvatnih zahtjeva.

Putin je više puta insistirao da Kijev ustupi preostale dijelove istočnog regiona Donbasa koji su još uvijek pod ukrajinskom kontrolom – zahtjev koji je Bijela kuća ponekad izgleda podržavala, ali koji je Ukrajina glatko odbila. Moskva je takođe insistirala na strogim ograničenjima ukrajinske vojske, zabrani zapadnih trupa na ukrajinskoj teritoriji i prekidu zapadne vojne podrške.

Ruski lider je u srijedu takođe negirao da Moskva planira invaziju na teritoriju NATO-a, tvrdeći umesto toga da je alijansa počela da se priprema za mogući vojni sukob sa Rusijom, sa ciljem do 2030. godine.

