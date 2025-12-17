“Operacije Hobotnica”: Iranska hakerska grupa tvrdi da je hakovala telefon bivšeg premijera Izraela

Iranska hakerska grupa tvrdi u srijedu da je pristupila telefonu bivšeg izraelskog premijera Naftalija Bennetta.

Handala grupa tvrdi da je hakovala telefon kao dio “Operacije Hobotnica”.

„Nekada ste se ponosili time što ste vodeća ličnost u oblasti sajber sigurnosti i pokazali ste svoju stručnost svijetu“, izjavila je grupa . „Ipak, kako je ironično da je vaš iPhone 13 tako lako pao u ruke Handale.“

„Uprkos svoj vašoj ponosnosti i hvalisanju, vaša digitalna tvrđava nije ništa više od papirnog zida koji čeka da bude srušen.“

Bivši premijer je negirao da je nekome pristupljeno, izvještava Maariv.

Nadležne vlasti istražuju pokušaj prodora u Bennettov mobilni telefon, koji je, kao bivši premijer, definisan kao zaštićena osoba od strane Jedinice za ličnu sigurnost 730 Shin Beta.

Prema Bennettovom saopštenju, dotični mobilni telefon trenutno nije u upotrebi.

Iranska hakerska grupa nudi nagrade za informacije o Izraelcima

Ista grupa je ranije ove sedmice ponudila nagradu od 30.000 dolara za informacije o izraelskim inženjerima i tehničarima, navodeći njihove fotografije, imena, kvalifikacije, adrese e-pošte, lokacije i brojeve telefona, prenosi Times of Israel.

Facebook komentari