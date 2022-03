Ove tri namirnice koje unosimo svaki dan najviše goje: Evo šta savjetuju nutricionisti

To znači slijedeće: Četiri do pet obroka na dan (doručak, ručak, večera i jedna do dvije užine), ali je jako važno i da izbjegavamo namirnice koje loše utiču na organizam, a pritom i goje.

Čips

Grickalice, slane i slatke, najviše doprinose gojenju! Pune su masti koje se pretvaraju u šećere, a potom u salo. Imaju visoku kalorijsku vrijednost, a ne stvaraju osjećaj sitosti. Čips je napravljen od tri jednostavna sastojka: isjeckanog krompira, ulja i soli. Pun je masnoća i rafinisanih ugljenih hidrata. Dokazano je da čips jako puno goji, zato je bolje da probate sa zdravijom alternativom: sitno nasjeckajte krompir, dodajte maslinovo ulje, malo morske soli i bibera i zapecite u rerni na 200 stepeni. prenosi “Radiosarajevo“.

Sokovi

Kada pijemo sok, imamo utisak da ništa nismo zgrješili s ozbirom na to da nismo jeli, ali zašećereni sokovi možda i najviše goje. Ne sadrže nikakve hranljive sastojke, samo “prazne” kalorije. Osim što goje, povećavaju rizik i od dijabetesa.

Prerađene namirnice

Suhomesnati proizvodi i kobasice jesu primamljivog ukusa, ali treba jesti namirnice koje sadrže biljna vlakna, beta glukane, celulozu i pektin. Najzdravije bi bilo da u hambruger dodate avokado umjesto slanine, da pizzu napravite sa povrćem, a sendvič sa humusom, prenosi Žena.

