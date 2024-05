Trump o mogućem nasilju u SAD: “Sve zavisi od toga da li će izbori biti pošteni”

Trump je u intervjuu za ovaj magazin govorio o brojnim temama, a posebno je zabrinjavajući njegov odgovor na pitanje o mogućem nasilju u SAD-u nakon predsjedničkih izbora, zakazanih za 8. novembar ove godine.

Upitan o njegovoj izjavi da “ne vjeruje da će biti sukoba jer će pobijediti”, Trump je ponovio da je samouvjeren u pobjedu nad aktuelnim predsjednikom i kandidatom Demokratske stranke Joe Bidenom.

“Mislim da ćemo pobijediti. Dosta smo ispred. Ne mislim da će biti u mogućnosti raditi stvari koje su radili prošli put, što je bilo strašno. Potpuno strašno. Toliko, toliko različitih stvari su radili, što je bilo potpuno u suprotnosti s onim što se trebalo događati. I ti to znaš i svi to znaju.

Možemo ih nabrojati, proći kroz popis koji bi bio dugačak kao ruka. Ali ne mislim da će se to ponoviti. Mislim da ćemo pobijediti. A ako ne pobijedimo, znate, ovisi. Uvijek ovisi o fer izborima. Ne vjerujem da će biti u mogućnosti raditi stvari koje su radili prošli put. Ne mislim da će moći proći s tim. I ako je to slučaj, pobijedit ćemo na način koji će postaviti rekorde”, odgovorio je Trump.

Vrijedi podsjetiti da su se pristalice bivšeg predsjednika 6. januara 2021. godine okupile u velikom broju ispred zgrade Kapitola, u kojoj je smješten američki Kongres. Motiv za masovno okupljanje bile su neutemeljene tvrdnje Trumpa da je “pokraden”, a došlo je i do nasilnog pokušaja upada u samu zgradu. Tokom nereda, povrijeđeno je više stotina policajaca i demonstranata, a život su izgubile dvije osobe.

Podijelio je i priču o svom odnosu s premijerom Izraela Benjaminom Netanyahuom. Naveo je da nisu imali najbolju saradnju, te pojasnio zbog čega.

“Imao sam loše iskustvo s Bibijem (nadimak za Benjamina Netanyahua, op.a.). A imalo je veze s Soleimanijem, jer kao što vjerovatno već znate, on se povukao upravo prije napada. I rekao sam: “Šta je to bilo?” Jer to je trebalo biti zajedničko, a odjednom smo čuli da Izrael to ne radi. I nisam bio sretan zbog toga. To je nešto što nikad nisam zaboravio. I pokazalo mi je nešto. Rekao bih da se ono što se dogodilo sedmog oktobra nikada ne bi trebalo dogoditi”, komentarisao je Trump.

Prema trenutnim anketama, Trump i Biden su u “mrtvoj trci”. Prema IPSOS-u, aktuelni predsjednik ima prednost od jedan posto (40-39), dok ActiVote blagu prednost daje Trumpu (44-41), prenosi Klix.

Facebook komentari