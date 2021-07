Marko se na medenom mjesecu prvi put napio: Žena je zbog jednog njegovog poteza odmah zatražila razvod

Brazilka Paula Salazar (26) iz Kampo Grandea dobro je na svojoj koži osjetila šta znači ući u brak sa osobom koju ne poznajete dobro u svim situacijama.

Modna kreatorka iz Brazila se poslije samo tri sedmice razvela od Marka Melina (28) zbog fizičkog nasilja koje je pretrpela na medenom mjesecu. Paula je istakla da nije imala nikakvu predstavu kakav je njen novopečeni suprug kad popije.

– Možda će neki reći da sam donela ishitrenu odluku, ali ja prosto ne želim patnju i mučenje u životu. Zbog toga sam odmah podvukla crtu i zahvalila mu se na sedam predivnih mjeseci koje smo proveli zajedno prije braka – kaže Paula, prenosi Gazeta do Povo.

Ova Brazilka Marka je upoznala na modnoj reviji kada je došao sa prijateljem.

– Na kraju večeri razmjenili smo brojeve telefona i potom smo narednog dana otpočeli s vezom. Sve je nekako izgledalo idealno i vrlo brzo me je i zaprosio. Primjetila sam da ima i agresivniju stranu ličnosti ali nisam nikad vidjela kakav je kad popije. Vješto je to izbjegavao. A onda smo otišli na medeni mjesec i poslije večere smo se sprijateljili s parom u hotelu. Tu je popio nekoliko pića, pa je počeo da psuje i vrijeđa konobara što mu ne donosi više pića. Zamolila sam ga da odemo do sobe i tamo me je odgurnuo i lupio mu šamar kad sam mu rekla da je pretjerano reagovao. I danas me boli taj obraz od razočaranja – istakla je Paula.

Marko se ujutro nije ni sjećao da ju je udario već samo da su se svađali.

– Rekao mi je da mu se povremeno dogode ‘crne rupe’ u sjećanju kad popije, silno mi se izvinjavao. Čak je i zaplakao. Međutim, nisam htjela da čujem za to. Moju sestru muž je dvije godine urnisao i tukao dok nije riješila da potraži pomoć. Ne trebaju mi nasilnici u životu – poručila je Paula Salazar, piše “Objektiv“.

