DNEVNI HOROSKOP ZA 27. APRIL 2024: Rak puca pod pritiskom, Škorpija postaje predmet zavisti, a vi?

Ovan

POSAO: U dilemi ste koji potez je najpametnije da povučete. Šta god da odlučite, najvažnije je da ne donosite ishitrene odluke. LJUBAV: Želeli ste da bolje upoznate jednu osobu, a sada kada vam se ona previše približila, ne znate šta da radite. ZDRAVLJE: Ne prija vam trenutni režim ishrane.

Bik

POSAO: Jedna osoba na poslu stalno pokušava da vas sabotira i predstavlja vaše ideje kao svoje. To vas poprilično nervira, ali ne znate pta da uradite da to prestane. LJUBAV: Nema potrebe da sakrivate osećanja od partnera. Ako će vas iko razumeti i podržati, onda je to upravo on. ZDRAVLJE: Morate više vremena da posvetite odmoru.

Blizanci

POSAO: Nemate koncentraciju jer se više fokusirate da otkrijete sve moguće tračeve, nego da obavitre radni zadatak. Takav minus u karijeri vam nije potreban. LJUBAV: Osetljivi ste i voleli biste da partner ima zaštitnički stav u ovom periodu. Recite mu iskreno šta od njega očekujete. ZDRAVLJE: Proverite nivo holesterola u krvi.

Rak

POSAO: Želite da ispoštujete sve što se od vas traži na poslu, ali počinjete da pucate pod pritiskom zbog previše obaveza. LJUBAV: Želite da privlačite pažnju, ali to radite na potrpuno pogrešan način koji se nikome ne sviđa. ZDRAVLJE: Osetljiva probava.

Lav

POSAO: Sve vam sada ide u prilog i konačno stižu lepe vesti koje ste dugo čekali. LJUBAV: Već neko vreme se raspravljate s partnerom oko istih stvari, a to je počelo baš da vas nervira. ZDRAVLJE: Puni ste energije.

Devica

POSAO: Nervoza ne popušta i počela je polako da se odražava na sve sfere života, pa i na poslovnu. Treba vam neki dan odmora da razmislite šta je najpametnije da uradite. LJUBAV: Slobodnim Devicama smeši se zanimljiv susret s jednom osobom, koji nećete moći tek tako da zaboravite. ZDRAVLJE: Nema većih promena.

Vaga

POSAO: Naučili ste da se perfektno organizujete tako da vam ostane vremena i da završite sve obaveze i da malo predahnete. LJUBAV: Partneru se čini kao da jedva čekate svađu i da samo tražite razlog oko kojeg ćete se raspravljati. ZDRAVLJE: Proverite šećer.

Škorpija

POSAO: Kolege vam zavide na uspehu, a vi u tome uživate. Ne dajte da vas ponese gordost. LJUBAV: Puni ste emocija, ali prema osobi koja to ne zaslužuje. Osvestite se i krenite dalje. ZDRAVLJE: Odlično se osećate.

Strelac

POSAO: Iako najviše volite samostalni rad, sada ne možete da uspete bez pomoći kompetentnog kolege. Shvatite da u tome nema ništa loše. LJUBAV: Izgleda kao da uživate u kritikovanju partnera, a njega to povređuje. Kako bi vama bilo u njegovoj koži? ZDRAVLJE: Problemi sa kičmom i krstima.

Jarac

POSAO: Neko vas direktno provocira, a vi odgovarate umesto da se pravite da to ne primećujete. Vaše smirenje je ključ za ovu situaciju. LJUBAV: Čini vam se da je partner izdao neku vašu tajnu i nikako ne možete da mu opostite, iako niste sigurni ni šta se tačno dogodilo. ZDRAVLJE: Više spavajte.

Vodolija

POSAO: Dekoncentrišu vas kolege koje se neprestano trude da vam skrenu pažnju sa zadataka na potpuno nevažne stvari. Oduprite se porivu da ih slušate u posvetite se poslu. LJUBAV: Uhvatilo vas je romantično raspoloženje i želja da partnera obasipate lepim gestovima i znakovima pažnje i ljubavi. ZDRAVLJE: Potreban vam je odmor.

Ribe

POSAO: Samouvereni ste i ostavljate dobar i jak utisak u poslovnom okruženju. To bi moglo da bude vaša odskočna daska za put do krajnjeg cilja. LJUBAV: Slobodne Ribe flertuju sa nekoliko osoba, ali jedna će im se iznenada podvući pod kožu. ZDRAVLJE: Ojačajte imunitet,piše Lepaisrecna

