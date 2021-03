Voditi ljubav od nepune dvije minute je ‘norma’ za čak 43 posto parova

Dok su nedavne studije pokazale kako seks u prosjeku traje oko sedam minuta, ugledni stručnjak dr. Harry Fisch specijaliziran za liječenje muških seksualnih problema tvrdi kako je čak i to pretjerivanje.U istraživanju za svoju knjigu “Gola istina – Ultimativno seksualno obrazovanje za odrasle” otkrio je kako čak 43 posto parova u prosjeku ne vode ljubav dulje od dvije minute, piše australski Star Observer,prenosi 24sata.hr

Kao glavne “krivce” za to navodi muškarce, premda se preuranjenom ejakulacijom smatra stanje u kojem se seksualno uzbuđenje ne može kontrolirati dulje od minute. Više od 90 posto žena ne može doživjeti orgazam u roku od dvije minute, pa je u takvom seksu njihovo zadovoljstvo definitivno Postoje velike varijacije između parova, pa tako neki zaista vode ljubav i do sat vremena, no znatno je više onih čije su strastvene seanse kratke – rekao je Fisch.

Dodaje kako bi muškarci koji ne mogu odgoditi orgazam dvije minute od početka seksa, ali ga niti doživjeti nakon 40 minuta vođenja ljubavi, svakako trebali posjetiti liječnika jer se takvi problemi mogu ublažiti.Parovi u prosjeku vode ljubav dva puta na tjedan, a posljedica kratkog trajanja seksa zasigurno je i manjak želje za njime, piše Handbag.com.

