Avion večeras trebao da sleti u Moskvu, vraća se u Beograd: U njemu Vulin?

Avion koji je večeras sa aerodroma “Nikola Tesla” poletio za Moskvu vraća se za Beograd, a prema nezvaničnim saznanjima portala Nova u njemu su bili predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović i predsjednik Sprske narodne partije (SNP) Nenad Popović.Avion sa brojem leta JU134 je poletio u 18.48 časova i stigao do grada na jugu Litvanije kada je izdato naređenje da se vrati za Beograd, navodno zbog bezbjednosnih razloga,pišu Vijesti

Navodno je naređenje izdao direktor korporativne bezbjednosti Aerodroma u Beogradu. U avionu su, prema istim informacijama, bila trojica funkcionera.

Ranije danas predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević je na društvenoj mreži X postavio pitanje: “I ko to večeras letom u 18.30 sati bježi za Moskvu?”.

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