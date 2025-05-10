Danas u BiH kiša, na planinama se očekuje snijeg

U Bosni i Hercegovini danas, 3. novembra, očekuje se pretežno oblačno vrijeme s kišom, dok će na planinama padati slab snijeg, prognoziraju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. fhmzbih.gov.ba

Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se od 3 do 9 stepeni, na jugu do 14, dok će dnevne biti od 4 do 10, a na jugu zemlje od 12 do 18 stepeni. fhmzbih.gov.ba

U Sarajevu će jutarnja temperatura biti oko pet, a dnevna oko osam stepeni,piše Avaz

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