Traju izbori u Americi

AMERIKANCI danas izlaze na međuizbore za Kongres, koji se smatraju ključnim testom podrške predsjedniku Donaldu Trumpu na polovici njegova drugog mandata. Bira se svih 435 zastupnika Zastupničkog doma i 35 od 100 senatora. Republikanci trenutačno kontroliraju oba doma Kongresa, a izbori bi mogli bitno promijeniti odnos snaga u Washingtonu.

Demokrati se nadaju da će nezadovoljstvo Trumpovom politikom, rastom troškova života i ratom s Iranom iskoristiti za preuzimanje kontrole nad Kongresom i ograničavanje predsjednikove moći. Ankete pokazuju njihovu prednost u utrci za Zastupnički dom, dok je borba za Senat neizvjesnija. Trump je posljednjih tjedana intenzivno sudjelovao u kampanji, pozivajući svoje pristaše da podrže republikanske kandidate.Rekao je i da to nije bio završni predizborni govor, nego konferencija za novinare. Tvrdi da je završni govor održao dan ranije u Iowi i Kansasu pred 50.000 ljudi.

“To samo pokazuje koliko su vijesti LAŽNE. Vrlo jasno sam rekao: ‘Šalim se’. Lažne vijesti toliko su korumpirane!”, napisao je.Što je Kongres i zašto je uopće važan?

Na današnjim izborima Amerikanci odlučuju tko će kontrolirati Kongres, što će utjecati na to koliko će Donald Trump moći provoditi svoju politiku u preostale dvije godine mandata.

Kongres je američki parlament, a čine ga Senat i Zastupnički dom. U Zastupničkom domu veće države imaju više zastupnika jer imaju više stanovnika. U Senat svaka država šalje po dva senatora, bez obzira na broj stanovnika.Svaki zakon mora dobiti potporu obaju domova. Senat, među ostalim, potvrđuje predsjednikova imenovanja na važne dužnosti.

Kongres odlučuje i o državnom proračunu te nadzire rad predsjednikove administracije. Ako demokrati osvoje većinu u jednom ili oba doma, Trumpu bi bilo teže progurati zakone i financirati svoje planove, a demokrati bi mogli pojačati nadzor njegova rada i pokrenuti istrage,piše Index

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