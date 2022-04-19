Svijet

Traju izbori u Americi

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Objavljeno prije 53 minute

AMERIKANCI danas izlaze na međuizbore za Kongres, koji se smatraju ključnim testom podrške predsjedniku Donaldu Trumpu na polovici njegova drugog mandata. Bira se svih 435 zastupnika Zastupničkog doma i 35 od 100 senatora. Republikanci trenutačno kontroliraju oba doma Kongresa, a izbori bi mogli bitno promijeniti odnos snaga u Washingtonu. Demokrati se nadaju da će nezadovoljstvo […]

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AMERIKANCI danas izlaze na međuizbore za Kongres, koji se smatraju ključnim testom podrške predsjedniku Donaldu Trumpu na polovici njegova drugog mandata. Bira se svih 435 zastupnika Zastupničkog doma i 35 od 100 senatora. Republikanci trenutačno kontroliraju oba doma Kongresa, a izbori bi mogli bitno promijeniti odnos snaga u Washingtonu.

Demokrati se nadaju da će nezadovoljstvo Trumpovom politikom, rastom troškova života i ratom s Iranom iskoristiti za preuzimanje kontrole nad Kongresom i ograničavanje predsjednikove moći. Ankete pokazuju njihovu prednost u utrci za Zastupnički dom, dok je borba za Senat neizvjesnija. Trump je posljednjih tjedana intenzivno sudjelovao u kampanji, pozivajući svoje pristaše da podrže republikanske kandidate.Rekao je i da to nije bio završni predizborni govor, nego konferencija za novinare. Tvrdi da je završni govor održao dan ranije u Iowi i Kansasu pred 50.000 ljudi.

“To samo pokazuje koliko su vijesti LAŽNE. Vrlo jasno sam rekao: ‘Šalim se’. Lažne vijesti toliko su korumpirane!”, napisao je.Što je Kongres i zašto je uopće važan?
Na današnjim izborima Amerikanci odlučuju tko će kontrolirati Kongres, što će utjecati na to koliko će Donald Trump moći provoditi svoju politiku u preostale dvije godine mandata.

Kongres je američki parlament, a čine ga Senat i Zastupnički dom. U Zastupničkom domu veće države imaju više zastupnika jer imaju više stanovnika. U Senat svaka država šalje po dva senatora, bez obzira na broj stanovnika.Svaki zakon mora dobiti potporu obaju domova. Senat, među ostalim, potvrđuje predsjednikova imenovanja na važne dužnosti.

Kongres odlučuje i o državnom proračunu te nadzire rad predsjednikove administracije. Ako demokrati osvoje većinu u jednom ili oba doma, Trumpu bi bilo teže progurati zakone i financirati svoje planove, a demokrati bi mogli pojačati nadzor njegova rada i pokrenuti istrage,piše Index


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