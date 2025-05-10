Nikšić: Kongres SDP-a 5. decembra i odluka o učešću u vlasti

“Ne bi to bila prva Dodikova izjava koja se ne ostvari”, rekao je Nikšić.

Na pitanje kako komentariše to da HDZ prefereira ulazak SDP-a, Nikšić je odgovorio da to ima smisla zbog prethodnog rada.

“To me ne čudi imajući iskustvo unutar Federalne vlasti gdje smo se kvalitetno dogovarali i jednoglasno donosili odluke na Vladi FBiH. Ni kada smo preglasali HDZ na Južnoj internonekciji nije došlo do blokada. Građani su nam dali povjerenje za ono što smo radili, imamo veći broj mandata i iz svih konstitutivnih naroda i u klubovima ostalih”, poručio je Nikšić i dodao:

“Pitanje učešća SDP-a jeste i pitanje drugih stranaka, ali će odluku donijeti članstvo SDP-a. Najavio sam vanredni Kongres na kojem ćemo odrediti opredjeljenje SDP-a”.

Na pitanje šta misli o učešću SDP-a u vlast kroz ono što je bošnjačka kvota, Nikšić je rekao da mu ne pada na pamet da se bilo kome pravda što imaju zastupnike iz svih naroda,pišu Vijesti

“U koju kvotu će nas ko svrstavati, naše pravo je da se postavimo kao probosanska stranka. Moja politička karijera je pri kraju, najlakše bi mi bilo reći idemo u opoziciju, ali zato ću ispoštovati stav Kongresa. Neću dopustiti da čelnik SDA određuje ko će biti predsjednik SDP-a, mi nećemo biti DF. Imamo svoj izborni rezultat. Ukoliko bude partnera koji žele da prave vlast s SDP-om, onda ćemo tu vlast praviti ravnopravno i nećemo biti ničiji privjesak”, istakao je Nikišić za FTV.

Na kraju je poručio da radne grupe završavaju svoj posao kada je u pitanju Kongres.

Dodao je da je za četvrtak pozvao partnere, Trojku te NES i PDA da vide gdje su.

“Tako da bi 5. decembra trebali imati Kogres”, zaključio je Nikšić.

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