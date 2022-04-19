Njemački industrijski gigant ukida 3.460 radnih mjesta, a istovremeno ulaže milione u robote

Njemački proizvođač autodijelova Schaeffler najavio je ukidanje ukupno 3.460 radnih mjesta u Evropi, od čega će oko 2.660 zaposlenih ostati bez posla u Njemačkoj.Planirano je i zatvaranje četiri fabrike u Njemačkoj te jednog proizvodnog pogona u Belgiji.

Dok se kompanija suočava s padom potražnje za dijelovima za automobile s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem, istovremeno sve više ulaže u nove tehnologije. Posebno se okreće humanoidnim robotima i odbrambenoj industriji, u kojima vidi priliku za budući rast.

Uprava Schaefflera objašnjava da je novi program štednje posljedica teških uslova na automobilskom tržištu. Potražnja za dijelovima za vozila s motorima s unutrašnjim sagorijevanjem opada, prelazak na električna vozila traje duže od očekivanog, a konkurencija postaje sve oštrija.

Kompanija je ukazala i na iznadprosječne troškove zaposlenih u Njemačkoj, kao i na previše slojeva upravljanja unutar organizacije.

Koje fabrike i pogoni su na udaru?

Planom restrukturiranja obuhvaćeno je ukupno 16 lokacija širom Evrope. Oko polovine planiranih otkaza odnosi se na proizvodnju, 30 posto na istraživanje i razvoj, dok se preostali dio odnosi na druge sektore.

Najveće promjene u Njemačkoj uključuju:

Dortmund i Morbach: Fabrike sa 430, odnosno 160 zaposlenih, koje proizvode dijelove za motore s unutrašnjim sagorijevanjem, planirane su za zatvaranje.

Berlin: Aktivnosti na ovoj lokaciji, koja zapošljava oko 270 radnika, bit će potpuno obustavljene.

Schwalbach: Kompanija napušta ovu lokaciju u blizini Frankfurta. Većina od približno 385 zaposlenih bit će premještena u Frankfurt, dok će oko 190 radnih mjesta biti ukinuto.

Ostale lokacije u Njemačkoj: Proizvodnja alata bit će obustavljena u Höchstadtu, dok će poslovanje s proizvodnjom specijalnih mašina biti prilagođeno u Erlangenu i Schweinfurtu. Kapaciteti će biti smanjeni i u Herzogenaurachu, Bühlу, Nürnbergu i Regensburgu.

Smanjenja su planirana i izvan Njemačke. Proizvodne i razvojne aktivnosti bit će smanjene u francuskim gradovima Haguenau i Toulouse, kao i u slovačkim gradovima Skalica i Kysuce.

Zatvorit će se i fabrika u belgijskom Herstalu, koja ima približno 15 zaposlenih.

U odnosu na osnovnu radnu snagu Schaefflera u Njemačkoj, koja broji 31.957 zaposlenih, do 2028. godine bit će ukinuto oko devet posto radnih mjesta.

Kada se tome dodaju raniji programi restrukturiranja i 1.800 već potpisanih ugovora o djelimičnom penzionisanju, ukupan udio smanjenja dostiže približno 18 posto.

Podsjetimo, Schaeffler je još u novembru 2024. godine najavio ukidanje 4.700 radnih mjesta u Evropi, uključujući 2.800 u Njemačkoj.

Smanjenje plata obuhvatit će i upravu

Novina u aktuelnom programu jeste takozvani solidarni doprinos, koji podrazumijeva privremeno i dobrovoljno smanjenje plata na svim nivoima kompanije, počevši od članova uprave.

Detalji ovog prijedloga tek trebaju biti dogovoreni s nadležnim tijelima i predstavnicima zaposlenih. U Schaeffleru tvrde da bi bez ovog doprinosa broj otkaza bio još veći.

Izvršni direktor Klaus Rosenfeld ocijenio je da je solidarni doprinos najvažniji dio novog programa, čak i u poređenju s ranijim planovima štednje.

Prema njegovim riječima, cilj je pokazati da kompanije i dalje mogu dugoročno razvijati i proizvoditi konkurentne proizvode u Njemačkoj i Evropi, ali uz objedinjavanje proizvodnih lokacija i smanjenje troškova rada po zaposlenom.

Schaeffler procjenjuje da će jednokratni troškovi restrukturiranja iznositi oko 480 miliona eura, pri čemu će najveći dio biti evidentiran kao rezervacija već ove godine.

Od 2030. godine očekuje se da će ove mjere donositi godišnje uštede od približno 300 miliona eura. Najveći dio promjena bit će proveden tokom 2027. i 2028. godine.

Astrid Fontaine, članica uprave zadužena za ljudske resurse, poručila je da kompanija, kao porodično preduzeće, želi provesti promjene na društveno odgovoran način i u bliskom dijalogu s predstavnicima zaposlenih.

Međutim, sindikat IG Metall izrazio je nezadovoljstvo najavljenim mjerama.

Thomas Höhn, sindikalni predstavnik za Schaeffler, upozorio je da se u kompaniji jedan program ukidanja radnih mjesta nadovezuje na drugi, prije nego što su riješene posljedice prethodnog.

Prema njegovim riječima, takav pristup ne predstavlja plan za budućnost Njemačke kao industrijske lokacije.

Kakvi su poslovni rezultati kompanije?

Gotovo istovremeno s objavom programa restrukturiranja, Schaeffler je predstavio i finansijske rezultate za prvih devet mjeseci ove godine.

Kompanija je ostvarila prihod od 17,5 milijardi eura, što je gotovo nepromijenjen rezultat u odnosu na isti period prošle godine, kada se uzmu u obzir valutni efekti.

Operativna dobit (EBIT prije posebnih stavki) porasla je za 6,5 posto, na 794 miliona eura, dok je operativna marža dostigla 4,5 posto.

Neto dobit iznosila je 11 miliona eura, nakon što je u istom periodu prethodne godine kompanija zabilježila gubitak od 244 miliona eura.

Rezultati su se razlikovali među poslovnim sektorima:

Powertrain & Chassis: Prihodi od poslovanja vezanog za motore s unutrašnjim sagorijevanjem pali su za 4,6 posto, ali je ovaj sektor i dalje ostvario operativnu maržu od 10,8 posto.

E-Mobility: Prihodi od poslovanja povezanog s električnom mobilnošću porasli su za 4,6 posto, ali je zabilježen operativni gubitak od 571 milion eura. Dodatni troškovi od oko 240 miliona eura nastali su zbog slabih projekata evropskih proizvođača automobila u Kini.

Slobodni novčani tok bio je negativan i iznosio minus 40 miliona eura, dok je neto dug kompanije dostigao 5,3 milijarde eura.

Schaeffler je krajem septembra širom svijeta zapošljavao 108.004 radnika, što je približno 4.000 manje nego godinu ranije. Kompanija je potvrdila svoje finansijske prognoze za 2026. godinu.

Schaeffler nije jedini veliki proizvođač autodijelova koji smanjuje broj zaposlenih. Slične poteze posljednjih godina povukli su ili najavili i drugi industrijski giganti, među kojima su Bosch, ZF i Continental, koji su također najavili ukidanje hiljada radnih mjesta u Njemačkoj.

Dok radnici ostaju bez posla, kompanija ulaže u humanoidne robote

Schaeffler planira dio izgubljenih radnih mjesta nadoknaditi otvaranjem novih pozicija u sektorima za koje očekuje da će u budućnosti rasti.

Pored osnovne automobilske djelatnosti, kompanija posebno velike mogućnosti vidi u humanoidnoj robotici i odbrambenoj industriji.

Jochen Schröder, član uprave zadužen za proizvodnju, istakao je da Schaeffler u tim oblastima može iskoristiti znanje i iskustvo stečeno u dosadašnjem poslovanju.

Kompanija je posljednjih mjeseci napravila nekoliko značajnih investicija i dogovorila saradnju s proizvođačima robota.

Humanoid: Schaeffler je učestvovao u investicijskoj rundi vrijednoj 133 miliona eura za londonskog proizvođača robota Humanoid, čime je ova kompanija dostigla status jednoroga, odnosno tržišnu vrijednost veću od milijardu dolara.

Prema pisanju Forbesa, najmanje 1.000 Humanoidovih robota trebalo bi do 2032. godine raditi u Schaefflerovim fabrikama. Prva faza projekta počinje u decembru u Herzogenaurachu i Schweinfurtu.

Zauzvrat, Humanoid bi od Schaefflera trebao kupiti najmanje milion aktuatora, odnosno pogonskih jedinica koje omogućavaju pokretanje robotskih dijelova.

Neura Robotics: Schaeffler je učestvovao i u investicijskoj rundi vrijednoj 1,4 milijarde dolara, odnosno približno 1,26 milijardi eura, za njemačku robotsku kompaniju Neura Robotics.

Ova kompanija, koja također ima status jednoroga, dijelom koristi podatke iz Schaefflerovih sistema za treniranje svojih modela vještačke inteligencije.

Fabrika budućnosti u Kini: Schaeffler je nedavno otvorio fabriku u kineskom gradu Taicangu, gdje humanoidni roboti sastavljaju module zglobova za novu generaciju robota. U ovom pogonu počinje i serijska proizvodnja aktuatora.

Tokom trećeg kvartala kompanija je dobila dva nova kupca u Kini, dok je ukupna vrijednost globalnih narudžbi u oblasti humanoidne robotike dostigla približno 400 miliona eura,pišu Vijesti

Wandelbots: Schaeffler je uspostavio i tehnološko partnerstvo s drezdenskim startupom Wandelbots. Njihova softverska platforma NOVA trebala bi postati standard u svim Schaefflerovim fabrikama i smanjiti troškove automatizacije za čak 40 posto.

Proizvodnja ključnih komponenti: Schaeffler proizvodi zupčanike, aktuatore, senzore i ležajeve, a prema procjenama kompanije, ove komponente čine približno polovinu materijalnih troškova proizvodnje jednog tipičnog humanoidnog robota.

Izvršni direktor Klaus Rosenfeld još je u proljeće izjavio da kompanija vodi razgovore s približno 45 proizvođača robota širom svijeta.

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