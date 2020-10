Evo šta se događa s tijelom kad unesete previše vitamina C

“Više razine vitamina C u krvi su važne za cjelokupno zdravlje”, kaže za WebMD dr. Mark Moyad.

S obzirom na sve navedene prednosti, ne čudi da ljudi posežu za vitaminom C. Ali uvijek treba paziti na količinu jer se i vitaminom C možete predozirati, što izaziva određene nuspojave, prenosi “Index“.

Standardna preporučena doza dodatka prehrani vitamina C za odraslu osobu je 65 do 90 miligrama dnevno, s gornjom granicom od oko 2000 miligrama dnevno.

I dok uzimanje više od toga vjerojatno neće biti štetno za vas, uzimanje puno većih doza dodatka može izazvati neke neugodne nuspojave, posebno za probavni trakt, uključujući proljev, mučninu, povraćanje, žgaravicu i grčeve u trbuhu, tvrdi Klinika Mayo. Također može uzrokovati glavobolju ili probleme sa spavanjem.

Cjelovita i uravnotežena prehrana osigurava dovoljno vitamina C, ali svi koji ne paze na to kako se hrane svakako bi trebali posegnuti za dodacima prehrani, ako vaš liječnik smatra da za to ima potrebe.

Facebook komentari