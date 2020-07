15 surovih istina o braku: Ovako žena svoj život pretvara u pakao!

Svako od nas ima svoj život i svoje izbore. Nikad ne dozvolite da se vodite tuđim izborom i rešenjima. Ako sumnjate, odustanite. Ako mislite da nešto nije za vas, ne ulazite u to. Svako ima svoj put i svoje greške. Tako se gradi jedan jedinstveni život, piše psiholog Oksana Tsipina.

“Jednog dana došla mi je žena, srušila se na stolicu, počela da plače i rekla: Zašto mi ovo niko nije rekao o braku?

Spremite se ako već niste naučili – ovo su najvažnije lekcije koje će vas brak naučiti, a niko drugi vam to neće na vreme reći!

1. Brak ne rešava vaše probleme, ni samoću, ni osećaj praznine. Brak ne može da kompenzuje bilo čije nedostatke – naprotiv, u braku će oni još više doći do izražaja. A druga osoba neće ćutati. Morate da naučite kako da se izborite sa svojim nedostacima.

2. Niko vam neće iskreno reći da je bolje ostati sam nego prihvatiti neku opciju samo zato što mislimo da druge neće biti.

3. Deca ne donose uvek samo sreću. Sa decom dolazi gomila problema, nespavanje, totalni gubitak ličnog vremena, nekad i celog života.4. Brak je velika obostrana odgovornost, ako je svako odgovoran za sebe, a ne za partnera, sve će biti mnogo lakše i lepše.

5. Svaka porodica koju smatrate idealnom ima svoje probleme, da ne kažem mračne strane. Ne postoji savršena porodica.

6. Svaka ljubav prolazi. Ako niste naučili da lepo razgovarate, poštujete i brinete jedno o drugom, ta veza teško da će biti trajna.

7. Mnogi parove lažu jedno drugo kada je u pitanju seks. Žene glume orgazme, nekad i muškarci, i oboje su nezadovoljni i ljuti. Morate da naučite da pričate o svemu, pa tako i o seksualnim željama i svemu o ostalom.

8. Ako od početka nemate ništa zajedničko sa partnerom, male su šanse da će se tako nešto vremenom pojaviti. U tom slučaju nemate na šta da se žalite – sami ste birali.

9. Morate da naučite da priznate svoje greške. Ako ste shvatili da osoba koju ste izabrali nije za vas, idite. Ne zavaravajte ni sebe ni partnera.

10. Ljudi se ne menjaju, već se vremenom otvaraju i skidaju maske. Svojom ljubavlju nikoga nećete promeniti. Ako vaš partner odluči da se promeni zbog vas, to je njegova odluka i to može da uspe. Ali ako mislite da ste čarobnjak koji sve može uz pomoć ljubavi, zapravo ste samo blesavi.11. Nikakva duhovna praksa neće vas spasiti od realnih problema. To što ste odlučili da ne vidite probleme ne znači da će oni nestati.

12. Ne možete da živite po tuđim savetima. Jednostavno, ista stvar ne funkcioniše kod dve različite osobe.

13. Sa muškarcima je lako – njima treba podrška, neko da ih sluša, hrani i da im ne oduzima njihovu ulogu. Lako je i sa ženama – sa njima morate da pričate, da ih volite i pružite im osećaj zaštite. Lako je sa svakim ako ste iskreni i ne želite da uništavate partnera na bilo koji način.

14. Stvaranje porodice i rađanje deteta treba da dođe onda kada ste za to spremni i kada to istinski želite. Mišljenja drugih ljudi i stavovi društva ovde jednostavno ne treba da budu uzimani u obzir.

15. Ako ste pogrešili, oprostite sebi i krenite dalje. Život je previše lep i zanimljiv da biste ga sopstvenim rukama pretvorili u pakao!,piše Stil

Facebook komentari