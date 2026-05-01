Ovo je idealna razlika u godinama za uspješnu vezu, tvrdi istraživanje

Koncept hodanja s nekim znatno mlađim ili starijim još uvijek izaziva kontroverze, a mnogo je primjera slavnih parova koji svjedoče tome. Iako uvijek postoje iznimke, istraživanje koje je provelo Sveučilište Emory u Atlanti tvrdi da određene razlike u godinama mogu predstavljati problem u vezi, odnosno što je veća razlika u godinama između partnera, veće su šanse da će prekinuti, pisao je lani Yahoo!

Anketa, koja je uključila 3000 ispitanika, pokazala je da parovi čija je razlika u godinama pet godina imaju 18 posto veću vjerojatnost da će prekinuti od onih koje čine partneri iste dobi. Zanimljivo je da je ta brojka skočila na 39 posto za parove s razlikom od 10 godina.

Za one s 20 godina razlike u godinama istraživanje predviđa da je 95 posto vjerojatno da će prekinuti. Kolika bi bila idealna razlika u godinama? Znanstvenici vjeruju da parovi s razlikom u godinama od samo godinu dana imaju najmanje šanse za prekid, odnosno samo tri posto

“Pravilo vam pomaže držati vas unutar dobnog raspona koji će osigurati zajedničke interese s vašim partnerom, a vjerojatno će omogućiti i bolju komunikaciju”, kaže stručnjak za odnose David Bennett. Naravno, stručnjaci se slažu da se ne trebate slijepo voditi ovim pravilom jer netko može biti mlađi/stariji, pa opet iznenaditi (ne)zrelošću i ponašanjem. Neka vam ovo samo pomogne u usmjeravanju prema nekome s kime možete stvoriti održivi odnos.

