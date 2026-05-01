Poznati ljekar upozorava: “Ove četiri vrste hrane nikada ne treba jesti”

Istaknuti kardiovaskularni hirurg Jeremy London upozorio je na četiri vrste namirnica koje, kako tvrdi, mogu značajno skratiti životni vijek i narušiti zdravlje.

Riječ je o alkoholu, prerađenom mesu, zaslađenim napicima i prekomjernom unosu zasićenih masti. Ovaj stručnjak s više od 25 godina iskustva redovno dijeli savjete o zdravlju, naglašavajući važnost pravilne ishrane za dugovječnost.

Posebno je izdvojio gazirane i zaslađene napitke koje je nazvao “tečnom smrću”, upozoravajući da sadrže “prazne kalorije” koje ne daju osjećaj sitosti. Prema njegovim riječima, ljudi često nisu svjesni koliko šećera i kalorija unose putem ovih pića, što može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Sličan stav dijeli i William Li, koji ističe da brojna istraživanja povezuju visoku konzumaciju gaziranih napitaka s metaboličkim i kardiovaskularnim bolestima, pa čak i povećanim rizikom od raka.

Dodatnu zabrinutost izazivaju alkohol i prerađeno meso, koje World Health Organization svrstava u prvu grupu kancerogena, što znači da postoje čvrsti dokazi da mogu uzrokovati rak kod ljudi. Ovu povezanost potvrđuje i Cancer Research UK, navodeći da je veza između prerađenog mesa i raka jednako pouzdana kao i ona kod duhana i alkohola.

Kada je riječ o zasićenim mastima, Jeremy London upozorava na pretjeranu konzumaciju masnog mesa, maslaca i punomasnih mliječnih proizvoda. Ipak, pojedini stručnjaci imaju drugačije mišljenje. Tako Sarah Berry ističe da nije tačno da mliječni proizvodi nužno povećavaju rizik od srčanih oboljenja, naglašavajući da je riječ o čestom mitu u javnosti.

Iako su stavovi stručnjaka ponekad podijeljeni, sve je više dokaza da ultra-prerađena hrana, bogata šećerima, mastima i solju, ima negativan utjecaj na zdravlje. Ipak, stručnjaci naglašavaju da potpuna eliminacija ovih namirnica nije uvijek realna, već da je ključ u umjerenosti. Kako ističe Jeremy London, održavanje zdrave ishrane u 80 posto slučajeva već predstavlja značajan korak ka očuvanju zdravlja i dugovječnosti.

