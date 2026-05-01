Kako pravilno oprati jagode: Jednostavan trik uklanja prljavštinu i pesticide za nekoliko minuta

Jagode su jedno od omiljenih proljećnih voća, ali malo ko razmišlja o tome koliko nečistoća mogu zadržati na površini. Tokom uzgoja, berbe i transporta dolaze u kontakt sa zemljom, bakterijama i mogućim ostacima pesticida, zbog čega je pravilno pranje veoma važno.

Zašto je važno pravilno prati jagode?

Iako na prvi pogled izgledaju čisto, jagode često skrivaju nevidljive ostatke prljavštine. Zbog svoje osjetljive površine i sitnih udubljenja, na njima se lako zadržavaju nečistoće, pa kratko ispiranje ponekad nije dovoljno.

Neoprane jagode mogu biti rizične za zdravlje, ali i brže propadati. Zato je važno oprati ih na pravi način, posebno ako ih jedu djeca.

Najbrži način je ispiranje hladnom vodom

Za svakodnevnu upotrebu najjednostavnije rješenje je ispiranje pod mlazom hladne vode.

Stavite jagode u cjediljku.

Isperite ih nekoliko sekundi pod hladnom vodom.

Lagano ih protresite kako bi se ocijedio višak vode.

Ova metoda uklanja osnovne nečistoće i dobra je kada jagode planirate odmah jesti.

Dubinsko pranje sirćetom

Ako želite temeljnije čišćenje, možete koristiti alkoholno sirće. Ono pomaže u uklanjanju bakterija i može produžiti svježinu voća.

Postupak:

Pomiješajte vodu i alkoholno sirće u odnosu 3:1.

Potopite jagode oko jedan minut.

Lagano ih promiješajte rukom.

Dobro ih isperite pod hladnom vodom.

Soda bikarbona kao alternativa

Još jedna popularna metoda za pranje jagoda je soda bikarbona, koja može pomoći u uklanjanju ostataka nečistoća sa površine ploda.

Kako se koristi:

U posudu sipajte hladnu vodu.

Dodajte jednu kašičicu sode bikarbone.

Potopite jagode i ostavite ih oko pet minuta.

Nakon toga ih temeljno isperite čistom vodom.

Kako pravilno osušiti jagode?

Nakon pranja, jagode je važno dobro osušiti, jer višak vlage može ubrzati kvarenje.

Rasporedite ih na čistu kuhinjsku krpu ili papirni ubrus.

Ostavite ih nekoliko minuta da se prirodno osuše.

Ne spremajte ih u frižider dok su mokre.

Greške koje treba izbjegavati

Jagode ne treba prati mnogo prije konzumacije.

Peteljke nemojte skidati prije pranja.

Nemojte ih dugo držati u vodi jer mogu omekšati.

Uz nekoliko jednostavnih trikova, jagode mogu biti čistije, sigurnije za jelo i duže svježe. Dovoljno je samo nekoliko minuta da ih pravilno pripremite prije posluživanja, prenosi Novi.

Facebook komentari