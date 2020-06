Volite se počastiti čokoladom prije spavanja: Stručnjaci tvrde da je to loša navika, a evo i zašto

Studijama je naime, utvrđeno da ljudi koji konzumiraju puno šećera spavaju manje i pokazuju veći nemir noću.

Prema doktoru Michaelu Brasu, američkom kliničkom psihologu, koji je specijalista za poremećaje spavanja, previše šećera dovodi do toga da tokom dana jedemo više, jer nivo šećera u krvi izmiče kontroli.

To nepovoljno utječe na san, a sa druge strane poremećaj sna će zauzvrat stvoriti još veću čežnju za šećerom i to je taj začarani krug, piše The Guardian.

– Kada jedete šećer, nivo šećera u krvi raste i gušterača oslobađa inzulin. Jedenje šećera kasno noću stvara kontraefekat. Umjesto da nas čini smirenijim i spremnim za san, daje nam energiju i čini spremnim za aktivnosti, a to nije ono što pokušavamo raditi noću – pojasnila je dr. Alex Evans.

Šećer troši puno magnezija, koji je potreban za spavanje, smatra nutricionistička terapeutkinja Charlotte Watts.

Facebook komentari