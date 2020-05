Sarajlija iz Phoenixa opet je udarna vijest u americi Izašao iz bolnice, poželio je sve, a posebno pitu…

Enes Dedić, 53-godišnji Sarajlija s adresom u Phoenixu, ponovno je postao udarna vijest u SAD-u.

Nakon sedam sedmica agonije s koronavirusom i borbe za goli život, otpušten je iz lokalne bolnice i stigao je kući.

S njegovom suprugom, Oliverom Dedić Markota, razgovarali smo u subotu navečer, nedugo nakon povratka, piše Slobodna Dalmacija. S Enesom je sjedila u vrtu i prolazila kroz protekle dvije sedmice njihovih života.

– Nema riječi kojom bi se opisala njegova, kao i patnja sviju nas u ova dva meseca. Bio je to neki najružniji san iz najgorih noćnih mora. Ne ponovilo se! – rekla nam je Olja u telefonskom razgovoru, koji je preko zvučnika njenog mobitela slušao i sam Enes.

Posebno emotivan bio je izlazak iz bolnice. U špalir je stalo svo medicinsko osoblje te Enesa ispratilo pljeskom i pjesmom. Prvo je poletio supruzi u zagrljaj, a onda su se njih dvoje zajednički poklonili doktorima, sestrama, svim medicinarima…

Emocije su savladale sve, potekle su suze radosnice.

– Posljednjih deset dana Enes je proveo u HonorHealth Hospital na rehabilitaciji. Tamo je došao u električnim kolicima, jer nakon otpuštanja iz medicinskog centra ‘John C. Lincoln’ bio je jako slab, onemoćao. Mogao je stajati na svojim nogama i prevaliti koji metar, ali ne zadugo. Malo po malo dolazio je sebi. Iako je bio najteži bolesnik, od sviju je najbrže napredovao. Toliko da je i doktore iznenadio. Bit će da je malo do genetike, malo do jakog srca, malo do ljubavi, sve je pomoglo da iziđe kao pobjednik iz najteže bitke svog života – reći će Olja koju svako malo svladavaju emocije.

Ona i Enes kroz svih sedam sedmica bili su fizički razdvojeni. Najviše što su od kontakta imali bilo bi to da bi ona došla iz vani do prozora bolničke sobe u prizemlju u kojoj je bio smješten i potom upalili mobitele kako bi razgovarali.

– On se ne sjeća mnogih stvari, ali interesantno da je zapamtio trenutak kada su ga nakon 11 dana probudili iz kome i one svoje rečenice ‘Ma, mora da vi mene zaje***ete!’, kada su mu rekli da je obolio od koronavirusa i kroz što sve je prošao. To je do suza nasmijalo doktore i sestre. Moram reći da ga smisao za humor nije napustio ni sada – kroz smijeh će Olja.

Enes se kroz bolničke dane zaželio svega. Dao je prije izlaska popis želja što bi volio pojesti. Naravno, na vrhu je, kao svakom pravom Bosancu, bila – pita.

– Tu postoji samo jedan mali problem, a to je što i danas još nema okusa i mirisa. Liječnici su rekli da će se vratiti i da nije kod sviju isto. Nekima trebaju i mjeseci, očito je on u toj skupini – kaže.

Enes još nije posve vratio snagu, te se brzo umara. Rehabiltaciju će sada obavljati u svojoj kući, kamo ćemu redovno dolaziti patronažna sestra i fizijatar.

– Sve je to ništa šta je prije bilo – kaže mu bolja polovica.

A bilo je toliko loše da obični respiratori više nisu pomagali, pa je među prvima u cijeloj Americi morao biti priključen na ECMO, moćni, ali visokorizični stroj što izvlači krv iz tijela pacijenta, upumpava kisik u nju, a onda je vraća u tijelo kako bi pomogla plućima i srcu. Ponovno buđenje nakon 11 dana i to što je počeo komunicirati s liječnicima, dalo je nadu cijeloj zemlji u borbi s epidemijom.

Podsjetimo, Enes Dedić se u Phoenix, gdje radi kao projektni menadžer u obnovi velikih infrastrukturnih objekata, vratio 7. marta iz Sarajeva, gdje je bio na majčinoj sahrani.

Nikada nije ustanovljeno je li se zarazio na putu, dok je bio u rodnom gradu ili na povratku, jer je mijenjao gradove, avione i aerodrome u oba smjera. Tegobe je osjetio već iduće jutro, ali niko nije posumnjao u koronavirus.

Nakon pet dana teško je počeo disati i tada ga prebacuju u bolnicu. Potvrda da je zaražen stigla je nakon sedam dana, koliko su se tada i čekali rezultati testova, ali je u međuvrenu već bio završio na respiratoru.

Enesu i Olji opaki virus pokvario je u međuvremenu i brojne planove. Jedan je bio doći ovo ljeto na Jadran, u svoju kuću u Orebiću.

– A, čisto sumnjam. Kako sada stvari stoje, ništa prije idućeg ljeta – poručili su brojnim prijateljima s ove strane Atlantika, koji se ovih dana raspituju za Enesovo stanje.

