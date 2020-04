Svi se prisjećaju užasnog gripa koji su imali prije pandemije i pitaju se da li je to bila korona: “Nijedan ljekar nije mogao da shvati šta se dešava mom bratu”

U Januaru je misteriozna bolest harala Čikagom. Pogodila je cijelu jednu veliku firmu gde je 30 ljudi u samo jednom odsjeku imalo sljedeće simpome: suh kašalj, temperaturu i groznicu. Bolest je bila teža i duže je trajala nego inače. Kada bi se vratili sa bolovanja, izgledali su iscrpljeno.

– Sve čvršće vjerujem da je to bio korona virus. Možda sam ga imala, ali ne mogu to pouzdano da znam. To je začarani krug pitanja bez odgovora – kaže Džuli Parks (63) jedna od zaposlenih u toj firmi, prenosi “Žena Blic“.

Naučnici sada vjeruju da virus kruži Amerikom već dugo – sumnjaju da je u Čikagu, Njujorku i Bostonu bio već u januaru i februaru.

Sve je više ljudi u Americi ali i ostatku svijeta koji se pitaju da li su već imali korona virus. To pitanje postavljaju i ljekari, koji su se u ovom periodu susretali sa neočekivanim slučajevima. Pitaju se i da li su tada neobjašnjive smrti zapravo bile korona virus, a lokalni političari zahtevaju istragu po ovom pitanju.

Brajan Gustafson, mrtvozornik iz Rok Ajland okruga kaže da ne može da sprovodi post-mortem testove na korona vrus, ali da je uvjeren da je veliki broj smrtnih slučajeva nastalih početkom godine nastao zbog virusa, dok je američka vlast još mislila da nema šanse da virus uđe u zemlju.

I sam Gustafson je uvjeren da je imao virus u januaru. Bio je, kaže, strašno umoran i mučila ga je neobjašnjiva temperatura. Toliko je bio slab da nije mogao ni da ode do toaleta.

– Uvjeren sam da je virus u Americi već dugo – kaže on. On je, pored toga što je mrtvozornik i medicinski tehničar, i uvjeren je da tačno zna od kog je pacijenta dobio virus. Taj pacijent je preminuo.

Tomi Svenson i Tami Svikert su par iz Viskonsina i uvjereni su da su zimus imali korona virus. Tada je neobjašnjivo jak virus poharao njihovo selo od 5.000 stanovnika.

– Nije bilo ni nalik gripu. Sve što sam probao da pijem imalo je ili čudan ukus, ili uopšte nije imalo ukus. Nisam mogao noću da spavam, toliko sam se tresao zbog groznice, a nisam mogao ni da dišem – kaže Tomi. On i Tami se, kaže, stalno pitaju da li su oboje imali korona virus, a ako jesu, da li su sada imuni i bezbijedni ili mogu opet da se zaraze.

Stručnjaci za infektivne bolesti vjeruju da je zaraženo 20 puta više ljudi od stvarne brojke. Međutim, još uvijek se ne može sa sigurnošću znati da li ste imali ovaj virus. Testovi na antitijela još nisu pouzdani, a virusolozi kažu i da je januarom i februarom harao i jak sezonski grip, jači od onih na koje smo navikli pa i dalje postoji mogućnost da je ipak bio običan grip a ne korona virus.

– Svi sada očajnički želimo imunitet, pa se nadamo da je ta bolest koju smo imali zapravo bio korona grip. Međutim, većina ljudi to samo priželjkuje – kaže Endrju Nojmer, profesor javnog zdravlja sa Univerziteta u Kaliforniji.

O smrtnim slučajevima iz januara i februara priča se i nakon što je ove nedelje objavljeno da je žena iz Santa Klara okruga u Kaliforniji, koja je umrla 6. februara, zapravo umrla od korona virusa. Njena smrt sada se smatra prvim smrtnim slučajem u Americi usljed Kovida-19.

I dr Džefri Smit iz Santa Klara okruga, ljekar opšte prakse, kaže da je njegova žena, takođe ljekar, zimus bila zbunjena zbog velikog broja pacijenata u decembru. Svi su imali simptome nalik gripu, ali testirani su negativno na grip. Sada se i oni pitaju da li je to bio korona virus.

Ijan Karijer (36) iz San Franciska je na Božić primljen u bolnicu sa teškim, suhim kašljem. Proveo je u bolnici dva mjeseca – na kraju je završio i na respiratoru. Izvukao se, ali jedva. Njegova sestra Ejpril kaže da joj dugo nije bilo jasno šta se dešavalo njenom bratu jer nijedan ljekar nije imao objašnjenje za njegovo stanje. Testirali su ga na grip, ali bio je negativan.

– Svakog dana sumnjali su na nešto drugo, ali nikad ništa konkretno. Kada sam pročitala nedavno tekst o povezanosti korona virusa i problema sa bubrezima, upalila mi se lampica – kaže ona. Njen brat će se, kaže, testirati i videće da li ima antitijela i da li je to zaista bio, kao što svi sumnjaju, korona virus.

loading...

Facebook komentari