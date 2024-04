Kinesko ne znači jeftino: Neki automobili su i tri puta skuplji u Evropi

Godinama se priča o “jeftinim kineskim autima” koji će preplaviti Evropu i uništiti domaće proizvođače ali jeftinih” kineskih automobila baš i nema na tržištu Starog kontinenta, većina njih samo je malo jeftinija od etablirane zapadne konkurencije.

Autoklub navodi da su Kinezi umjesto da prodaju vrlo jeftino, očito odlučili dobro da “izmuzu” evropske kupce prodajući svoje modele po osjetno višim cijenama nego što to čine u Kini.

Istina, automobili za Evropu moraju da imaju više sigurnosne standarde i više obaveznih sisitema za pomoć u vožnji, alito nikako ne opravdava više nego dvostruko višu cijenu nekih modela u Europi.

Istraživanja pokazuju da su cijene kineskih automobila malo ispod automobila evropskih marki. No s obzirom na to koliko su kineski auti jeftiniji u proizvodnji, cijene bi trebale biti mnogo niže. Kineski proizvođači racionalizovali su troškove u svakoj fazi proizvodnog procesa, od proizvodnje baterija do rudarenja sirovina. Kompanija za istraživanje tržišta “Benchmark Mineral Intelligence” procjenjuje da su troškovi baterija 18 odsto niži u Kini nego drugdje. Kineskim proizvođačima automobila dodatno pomažu dostupnost zemljišta koje subvencionira država, kao i niži troškovi energije i rada od onih s kojima se suočavaju proizvođači u Evropi.

Kineski proizvođači trenutno vode “rat cijenama” na domaćem tržištu na kojem ima više od 100 marki automobila “Made in China”. To naravno smanjuje profit kod kuće tako da BYD gubitak pokušava da nadoknad maksimalizovanjem profita na izvoznim vozilima. BYD ima neke modele koji su u Evropi gotovo tri puta skuplji nego u Kini. I uprkos tome pronalaze kupce.

Koliko su neki kineski automobili skuplji izvan Kine otkriva izvještaj Reutersa. Na nekim izvoznim tržištima cijena modela BYD Atto 3 bila je 81 odsto do 174 odsto viša nego u Kini.

Cijene BYD Dolphina bile su, zavisno o tržištu, od 39 odsto do 178 odsto više izvan Kine. U Njemačkoj BYD Dolphin košta od 34.990 evra, dok isti model u Kini ima početnu cijenu od samo 15.440 evra. Cijene modela BYD Seal bile su od 30 odsto do 136 odsto više. Čak i automobili zapadnih marki su osjetno jeftiniji i Kini ali ni približno toliko kao kineski. Na primjer, Tesla Model 3 u Njemačkoj je skuplja 37 odsto nego u Kini, pišu nezavisne.

