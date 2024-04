MOŽETE DA IH IZGUBITE / Ne pokušavajte da promijenite ova četiri znaka

Vjeruju da svi treba da budu onakvi kakvi jesu, piše Alo.

BIK

Ovom zemaljskom znaku jako je važno da ga partner prihvati onakvog kakav jeste i tačno znaju šta žele od partnera i veze. Svaki pokušaj mijenjanja mogao bi da rezultira prekidom, ali postoji jedan izuzetak za to pravilo. Naime, ako se Bik zaljubi dok je još jako mlad, onda je sposoban za značajne promijene u karakteru i navikama. No, ako je već izgrađen kao osoba, onda će ostati kao stena i neće se promijeniti ni minimalno. Po prirodi su romantični i vjeruju da se parovi razvijaju zajedno u vezi, a kada se zaljube, biće vjerni do smrti. Takođe, onoga u koga je zaljubljen, Bik smatra najljepšim na svijetu, a to je isto nešto što se nikada neće promijeniti.

LAV

Vatreni Lavovi stvoreni su za ljubav i ako je nemaju, to je kao da ste im “ugasili” sunce. Kako misle da ih svi vole takve kakvi jesu, ne vide razlog zašto bi se mijenjali. Za njih je prava ljubav prihvatanje voljene osobe sa svim vrlinama i manama, a pokušaji da ih promijenite ne dolaze u obzir. Lav je spreman mnogo toga da oprosti voljenoj osobi i nikada neće tražiti ili zahtjevati da se partner odrekne nekih svojih principa kako bi mu udovoljio. Isto to zahtjeva od druge strane.

ŠKORPIJA

Radi se o vodenom i fiksnom znaku, a to znači da su po svojoj prirodi osjetljivi i istovremeno nefleksibilni. Za Škorpiju je najvažnije da bude autentičan. Mijenjanje sebe zbog partnera je kao da mu dajete lažne komplimente. Vjerni su sebi i to isto očekuju od onoga koga vole. Mnoge Škorpije preferišu partnera s bogatim životnim iskustvom, koji je svjestan njihovih želja i potreba te neće tražiti od njih da se promijene. Za ovaj znak je vrlo seksi i privlačno ako partner nastoji da nauči što više o njima.

VODOLIJA

Iako su poznati po svojoj jedinstvenosti, slobodoumnosti i revolucionarnim pogledima na svijet, nisu od onih koji žele da se mijenjaju kada je ljubav u pitanju. Za Vodoliju su svi ljudi jednaki, što se reflektuje i na to kako vole sebe i na koji način im je potrebno da budu voljeni. Očekivanje da se Vodolija mijenja znači da nešto nije u redu s vezom i da ona ne funkcioniše. Čvrsto vjeruje da ljubav ne zahtjeva žrtvovanje. Radije bi bili sami nego sa nekim ko pokušava da ih “poboljša”.

