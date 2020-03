Horoskop / Mars u stelijumu u znaku Jarca do 31. marta 2020.: Vrijeme ozbiljnog suočavanja sa sobom samima, posebno treba povesti računa od 27. marta

Mars će se nalaziti u konjunkciji najprije sa Jupiterom, a onda sa Saturnom. Ovaj stelijum u Jarcu, koji se događa na samom početku godine Četvorke, može se nazvati kulminacijom mučnog i izazovnog Saturnovog uticaja.

Konjunkcija u drevnoj astrologiji, kao i kod određenog broja astrologa današnjice (u koje spadam i sam) nije aspekt, već tjelesni dodir dvije ili više planeta. Uticaj konjunkcije je mnogo jači, nego uticaj bilo kog aspekta. U konjunkciji planete poprimaju osobine drugih planeta s kojima se nalaze u konjunkciji.

Imamo Marsa u konjunkciji sa Jupiterom, a onda Saturnom. Ovo su tri najudaljenije planete u tradicionalnoj astrologiji. Mars predstavlja – snagu, volju, komunikaciju, ambiciju, bijes, ljutnju, borbu, agresivnost, i slično, piše astrolog Damir Igor za Astro portal.

Jupiter predstavlja osnovnu egzistenciju, novac i hranu, ali i obrazovanje, usavršavanje, prostor u kome kreiramo vlastiti život, duhovnost, i tako dalje. Saturn predstavlja odgovornost, trajnost, stabilnost, strah, čekanje, samoću, usamljenost, ego, bolesti, razaranja, osjećaj prijetnje i ugroženosti, izolaciju, starost, smrt.

Znak Jarca je Saturnov znak. Mars i Saturn u znaku Jarca su u visokim dostojanstvima, Mars egzaltiran, a Saturn u sjedištu, dok je Jupiteru tu izgnanstvo, inače najlošije planetarno dostojanstvo.

Šta možemo očekivati?

I astrologija pokazuje jedan veliki dar-mar u našim životima. Ovo je vrijeme ozbiljnog suočavanja sa sobom samima. Opasnost od aktuelnog virusa je tu, ali ljudi je mogu činiti daleko većom, nego što ona u biti jeste.

Ovaj stelijum u Jarcu, u kom se nalaze planete izazova, poput Marsa i Saturna, a pritom će se odigravati na prelazu iz jedne u drugu lunaciju, dovešće do velikog suočavanja sa sobom samima. Mnogi će se uplašiti sebe i vlastitih misli i osjećaja. I to je u redu. Mnogima je ovo vrijeme izolacije prijeko potrebno, ne samo da biste se zaštitili, već da biste se suočili sa sobom, da biste napravili jedno, veliko čišćenje sebe samih.

Iskrenost prema sebi je neophodna. Sad lijepo sjednite, dobro promislite i odgovorite sebi – Šta vam to u životu smeta, čega se plašite, od čega bježite, koji su vaši neostvareni snovi, koja vam uvjerenja ne služe, šta bi vas u životu radovalo? Uradite to, čim čitate ove redove, hrabrosti je dovoljno u vama.

A onda kada odgovorite sebi na ova pitanja, vrijeme je da prelomite, da postavite jedan potpuno novi sistem vrijednosti svog života. I, naravno, da po tom sistemu vrijednosti ubuduće postupate.

Saturn i znak Jarca predstavljaju i prolaznost života. Je li sad vidite da je sve prolazno? Je li sad vidite da je pred vama veliki dar zvan život za kojim ide armija bitnih poruka, koje vam govore kako da taj dar zvan život, što bolje iskoristite!?

Ovi teški dani izolacije će proći, a vi ćete nastaviti živjeti. Krajnje je vrijeme da se zapitate šta je to što istinski vrijedi u vašem životu, a šta je to što morate sad i odmah promijeniti, kako biste živjeli svoj puni smisao. Možda ste do sada uspješno bježali od promjena u životu, ali u budućnosti teško da ćete to moći. Ne prelazite preko ovih redova tek onako.

Zahvalite se što živite jedan ovako neobičan, moćan i izazovan stelijum. Izazovnih aspekata i konfiguracija u astrologiji i te kako ima. Svi koji iole pratite astrologiju, čini se, da se svako malo suočite sa nekim izazovnim aspektom. Ali, ovo doista nije bilo koji izazovan aspekt, odnosno konfiguracija.

Ovo je jedna krajnje životna astrološka konfiguracija. Ovo je astrološka konfiguracija, koja vas ujedno i savjetuje i upozorava da ništa u životu nije vrijedno, izuzev toga da živite u miru i da budete iskreni i odgovorni prema sebi. A, ako to činite, na dobrom ste putu da budete ispunjeni, radosni, sretni.

Pitamo se često, čemu nas patnja uči? Uči nas velikim životnim mudrostima. Ali, ako bismo bili iskreniji prema sebi, ako bismo slušali svoje unutrašnje dijete, ako bismo nastojali da što više radimo ono što volimo i da što manje trpimo ono što nam smeta, patnje bi bilo manje, i naši mali životi imali bi daleko više smisla.

Zato, odgovorite sebi na navedena pitanja i trudite se da što više radite ono što volite, predajući se tome poput svakog djeteta, kao i da što manje trpite ono što vam smeta.

Pored navedenog, ovaj period ukazuje na sjajne mogućnosti, vezano za sve aktivnosti koje podrazumijevaju rad sa starim – bilo stvarima, na primjer restauriranje starih stvari i materijala svih vrsta, ili darivanje bespotrebnih stvari onima kojima su potrebne, i tako dalje, ali i za aktivnosti koje se tiču starijih osoba kojima je potrebna pomoć i koji će na vašu pomoć odgovoriti velikim blagoslovom, kakav se samo može osjetiti.

Na globalnom planu, ovaj period govori o najvećim izazovima s aktuelnim virusom, ali i generalno sa zdravljem. Bolnice bi mogle biti pune. Uzevši u obzir i izgnanog Merkura u Ribama, strogo vodite računa u saobraćaju i s virusom ili bez njega, nemojte ići ni na bilo kakva putovanja.

Primirite se i maksimalno radite na jačanju imuniteta. Ako imate hroničnih problema s kostima i zubima, preduzmite adekvatne mjere. I naravno – fokusirajte se na sve ono što volite, to je osnova svakog kvalitetnog postojanja i bivstvovanja.

Posebno o svemu tome vodite računa u periodu od 27. do 31. marta. Nakon toga, od prvih dana aprila mjeseca će zdravstvena slika svijeta polako bivati bolja.

