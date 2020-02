DOBRO PAZITE, IZDATO UPOZORENJE: Ako imate ovu veš mašinu, ODMAH je isključite, OPASNA JE PO ŽIVOT

Problem sa veš-mašinama koje proizvodi “Virlpul” dobio je nove razmjere. Prije nekoliko dana kompanija je proširila listu problematičnih uređaja koji mogu da se zapale, te je brojki od pola miliona rizičnih veš-mašina dodato još 5.000.

“Virlpul” je na listu opoziva dodao tri nova modela koja bi mogla da se zapale, iz “hotpoint” i “indesit” serije. Oni su pozvani da isključe mašine iz struje jer i njihovi, kao i drugi sporni modeli, mogu da se zapale na bravi na vratima.

Portparol “Virlpula” je samo kratko poručio: Savjeti ostaju isti – ne koristite mašine.

Miris paljevine

Skandal sa “Virlpul” veš-mašinama potresao je Veliku Britaniju sredinom decembra prošle godine, kada je obelodanjeno da oko 20 odsto veš-mašina “hotpoint” i “indesit” koje su prodate od 2014. godine imaju grešku u sistemu za zaključavanje vrata koja može da izazove požar.

Do sada je u Britaniji zabilježeno čak 79 slučajeva požara uzrokovanih pomenutim uređajima,prenosi Espreso.

– Kada se grejni element u veš-mašini aktivira, komponenta u sistemu za zaključavanje vrata može se pregrijati, što, u zavisnosti od karakteristika proizvoda, može predstavljati opasnost od požara – saopštio je “Virlpul”.

Jedan od vlasnika problematične mašine Stiv Smitson ispričao je da je bio primoran da pozove servis kada je primijetio miris paljevine i dima koji izlazi iz njegove veš-mašine “hotpoint”.

– Čim sam osjetio miris, odmah sam skočio, isključio mašinu iz utičnice i izvadio veš koji je mirisao na paljevinu. Proverio sam kod greške koji je ukazivao da je neispravan sistem zaključavanja vrata – kaže Smitson.

Niz problema

Vlasnik jednog od servis koji se bavi popravkom mašina za veš rekao je tada da ga opoziv nije iznenadio jer se u praksi često sretao sa problematičnim modelima sa kvarovima na bravi.

– Kada izađemo na intervenciju, uklanjamo bravu na vratima i često nalazimo da je ili propala ili da zapravo postoje znakovi paljenja svežnja kablova na bravi.

Ponekad sam video i tragove paljenja na unutrašnjosti bubnja veš-mašine jer je tamo došlo do malog požara, ali kupac o tome nije ništa znao – ispričao je vlasnik jednog od servisa.

Ovo je za kratko vrijeme drugi veliki skandal u kome se našao “Virpul”, jer je nedavno otkriveno da su prodali više od pet miliona sušilica za 11 godina, koje takođe predstavaljaju požarnu opasnost. One su se prodavale pod brendovima “hotpoint”, “indesit”, “creda”, “svan” i “proline”, i to od 2004. do 2015. godine.

Bile su uzrok niz požara zbog problema sa grijačem. “Virlpul” je u početku ponudio da popravi problematične sušilice, a tek nedavno je pretvorio ponudu u potpuni opoziv, s djelimičnim povraćajem novca ili zamenom uređaja.

Palile se i sušilice

Kompanija je ponudila zamjenu ili popravku svih oštećenih mašina za pranje veša, ali udruženje za zaštitu potrošača “Vič” saopštilo je da su sa njim kontaktirali mnogi kupci koji se boje da čekaju ispravku.

Su Dejvis, šefica ovog udruženja, rekla je:

– Neprihvatljivo je da kupci budu nekoliko mjeseci bez bezbjednih uređaja za pranje u svojim domovima, posebno jer ne postoji ponuda za pokrivanje troškova kao što je odlazak u perionicu veša.

Kompanija treba da postupi ispravno i ponudi kupcima povraćaj novca kako bi ljudi mogli da izbace problematične mašine iz svojih domova i kupe odgovarajuću zamjenu – rekla je Dejvisova

