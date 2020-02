Stručnjaci savjetuju: Ovo je pet učinkovitih načina da ojačate svoju vezu

Pokažite zahvalnost svakog dana

“Početak komunikacije s položaja zahvalnosti uvijek je koristan i može pomoći u rješavanju težih razgovora”, kaže Sarah Calvert, terapeutkinja za parove iz Londona. Prema njenim navodima, tako se lakše usredotočiti na ono što nedostaje i zato ona ljudima sugerira da razmišljaju o tome što cijene kod druge osobe u svakodnevnom životu.

“Pronađite svakog dana jednu stvar i recite im. To može biti nešto što su napravili, neka njihova kvaliteta koju imaju ili njihov izgled. Ako im govorite koje stvari cijenite kod njih, to im pomaže da se osjećaju vrijedno”, kaže Calvert. Kada vaš partner bolje shvati što cijenite kod njega, vjerojatno će te stvari raditi više.

Ne pokušavajte promijeniti partnera

“To je osoba koju ste odabrali i ona je to što jest. Ne možete nekoga promijeniti”, kaže Dee Holmes, starija savjetnica iz centra Relate. To se čak može odnositi i na zamjerke zbog malih stvari, navodi The Guardian. “Svi radimo neke stvari koje iritiraju naše partnere. Je li zaista potrebno živcirati se i ukazivati na to ili trebate prihvatiti da su to stvari koje partner jednostavno tako radi?” Poštujte i slavite individualnost. Vrijeme koje provodite kao par je važno, kaže Holmes, ali morate drugoj strani ostaviti prostora da se viđa sa svojim prijateljima i da radi svoje osobne stvari. Na kraju krajeva, ako ih sprječavate da zadovoljavaju potrebu za svojim osobnim zanimanjima i da rade stvari koje ih čine takvim kakvi jesu, Holmes upozorava “oni neće biti osoba s kojom ste počeli vezu”.

Izbjegavajte pretpostavke

“Vrlo se lako dogodi da ne kažete neku očitu stvar jer pretpostavljate da je druga osoba zna”, kaže Holmes. Isto tako, može se lako pogrešno pretpostaviti da nešto razumijete. Ako vaš partner kaže da ipak ne želi večeras izići, možete se osjećate prevareno jer je promijenio mišljenje, bez razmišljanja što je izazvalo tu promjenu. Možda ga nešto muči. Pokušajte s aktivnim slušanjem. Potrudite se biti potpuno prisutni i zaista saznati što se događa toj osobi, a ne samo da čujete riječi, sugerira Calvert.

Poboljšajte svoje komunikacijske vještine

Ovo počinje kada ste u kontaktu sa svojim osjećajima, kaže Calvert. U suprotnom nećete moći reći što vam treba i što želite. Dobra komunikacija potiče emocionalnu bliskost, što dovodi do većeg osjećaja ispunjenosti, razumijevanja, povjerenja i sigurnosti. Ona predlaže da više pazite na način na koji komunicirate i koji ton koristite. “Ljudi često sa svojim partnerom razgovaraju oštro, a ne na način na koji bi razgovarali s nekim drugim”, kaže Calvert. Kada reagiraju defenzivno, ljudi često ne kažu ono što zaista misle. Zato ona predlaže da se zapitate: da slušam ovaj razgovor, kako bih se ja osjećao?



Otkrijte zbog čega se vaš partner osjeća voljenim

“Neki se osjećaju voljeno kroz postupke svog partnera, kao što je donošenje šalice kave ili čaja u krevet, nekima su potrebne riječi da čuju kako su voljeni. Za druge je značajan fizički kontakt, intimnost, seks, držanje za ruke. Možda kvalitetno zajedničko vrijeme s vašom punom pažnjom ili neki osobni poklon imaju veće značenje za vašeg partnera od drugih znakova pažnje. “Ako je za nekoga jako važno da se držite za ruke u javnosti, a vi mu govorite “volim te”, ali im ne dopuštate fizički kontakt, onda se oni neće osjećati potpuno voljeno”, kaže Calvert, prenosi “Index“.

Facebook komentari