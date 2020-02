7 stvari koje nisu dozvoljene u bračnom životu: Ovo mora da zna svaka žena i svaki muškarac!

Nije dozvoljeno da prevarite partnera, lagati i promenite se.

Poverenje je veoma krhka stvar. Jednom kada posrnete, to je to. Jedna mala pukotina stvara kratere velikih razmera koje uništavaju brak i život partnera.

Ne možete partnera ostaviti kada je bolestan i otići.

Bilo da je u pitanju, prehlada, grip, ozbiljna fizička ili mentalna bolest – ne smete otići. Možda je lakše okrenuti se ka vedrijim temamam, dane provoditi na instagramu ili gledajući seriju, ali, voljena osoba se ne napušta. Vaša obaveza kao čoveka je da sednete i saslušate partnera koji ima neku muku. Zato zaboravite na svoju želju i budite pored partnera koji vas treba.Ne ponižavajte partnera.

Ne dozvolite da kažete supruzi kako je beskorisna jer “sedi kod kuće, dok vi radite.” Nikad ne govorite suprugu da malo zarađuje, što znači da on loše radi. Morate naučiti da kroz život idete zajedno. Neka svako radi što mu je lakše i brže, pa ćete videti koliko ćete daleko dogurati. Pomozite jedno drugom, a neka vam cilj bude: dobrobit porodice.

Ne možete stalno da tražite, a da ništa ne dajete.

Zajedno smo kako bismo davali i primali, dopunjavali se i bogatili dušu. Nemoguće je nekog razmaziti ljubavlju. Ne možete postati slabi ako mnogo volite. Otvorite svoje srce prema svom partneru. Neka deca vide šta je ljubav. Zagrlite i njih, tako svako do vas postaje jači i srećniji.Ne može se očekivati da neće doći do problema.

Problemi su sastavni deo života i potpuno je besmisleno misliti da ćete ceo život provesti u harmoniji. Težak je put od “ja” do “mi”. Rešite se egoizma, naučite da prihvatite ličnost partnera i nikako ga ne menjajte. Naučite kako da živite jedno s drugim.

Ne stavljaj ništa ispred partnera.

Muž i žena jedno drugom bi trebalo da budu na prvom mestu. Ne možete dati prednost karijeri, hobijima, prijateljima. Porodica uvek mora biti na prvom mestu. U ljubavi nema hijerarhije.

Ne možete biti srećni ako je drugi nesrećan.

Zajedno bismo trebali graditi takve odnose u kojima je svima dobro. Upravo u porodici treba da se nalazi sreća. Sve ostalo su bonus u životu

