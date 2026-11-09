OVAN

Ljubavni horoskop za novembar 2026. u prvoj polovini mjeseca donosi neočekivano duboka osjećanja. Mlad Mjesec u Škorpiji 9. novembra usmjeriće vašu pažnju sa broja poznanstava na njihov kvalitet. Usputna poruka preko aplikacije za upoznavanje manje će vas zanimati od osobe sa kojom biste mogli da razgovarate do zore. Poslije 13. novembra lakše ćete prepoznavati tuđe namjere i postavljati pitanja koja su vam ranije djelovala previše direktno. Posebno se izdvaja 16. novembar, kada se vaš vladar Mars susreće sa Jupiterom u Lavu. Vaša privlačnost biće naglašena, a sredina mjeseca pogodovaće flertu, prvim koracima i vraćanju strasti u postojeće odnose. Ne skrivajte svoju ličnost da biste nekome ugodili. Pun Mjesec u Blizancima 24. novembra podstaći će vas da otvorite temu koju dugo izbjegavate. Jasno recite šta vam nedostaje, umjesto da očekujete da druga strana sama pogodi. Poslije 25. novembra najveću težinu imaće konkretni postupci i pažnja.

BIK

Novembar 2026. će u prvi plan staviti bliskost i partnerske odnose. Mlad Mjesec u Škorpiji 9. novembra može da označi početak nove ljubavne priče ili drugačijeg poglavlja u postojećoj vezi. Ipak, do sredine mjeseca nemojte žuriti sa zaključcima. Od 14. novembra, kada vaša vladarka Venera krene direktno, jasnije ćete vidjeti ko vam je zaista važan, a ko vam samo popunjava vrijeme. Obratite pažnju na to koliko se sigurno i opušteno osjećate pored nekoga, umjesto da se vodite isključivo leptirićima u stomaku. Početak mjeseca otvara i pitanja ličnih granica, novca i povjerenja, ali ono o čemu nedjeljama razgovarate bez pomaka, poslije 13. i 14. novembra moglo bi da dobije rješenje. Krajem mjeseca vraćaju se nježnost, fizička bliskost i uživanje u jednostavnim trenucima udvoje. Ne pokušavajte da po svaku cijenu vratite odnos na ono kakav je bio prije nekoliko godina. Zajedno uspostavite pravila koja vam danas više odgovaraju.

BLIZANCI

Do sredine novembra ljubavna komunikacija mogla bi da bude prilično zamršena. Neobične poruke, odloženi susreti i neočekivano javljanje nekoga iz prošlosti unijeće dodatnu neizvjesnost. Poslije 13. novembra, kada Merkur krene direktno, mnogo toga postaće jasnije. Najvažniji trenutak očekuje vas 24. novembra, uz pun Mjesec u vašem znaku. Mogli biste odjednom da shvatite kakav odnos više ne želite i kakva vam je osoba potrebna. Nemojte da pristajete na neodređenost samo zato što vam djeluje uzbudljivo. Rečenica “vidjećemo šta će biti” ne bi trebalo mjesecima da vas drži u mjestu. Od 22. novembra više ćete razmišljati o partnerstvu, ali ćete istovremeno postati svjesniji sopstvenih potreba. Ako ste se predugo prilagođavali tuđim željama, nagomilane emocije mogle bi da izbiju tokom jednog razgovora.

RAK

Ljubavni horoskop za novembar 2026. godine fokusira se na mlad Mjesec u Škorpiji 9. novembra. On će naglasiti vašu potrebu za romantikom, kreativnošću i zaljubljivanjem. Ne odbacujte susret samo zato što još niste sigurni da li iza simpatije stoji nešto veliko. Vaša osjećajnost privlačiće pažnju, a moguće su uzbudljiva prepiska, snažna privlačnost ili poznanstvo u kreativnom okruženju. Poslije 13. novembra lakše ćete procijeniti da li je interesovanje obostrano. Dozvolite da se odnos neko vrijeme razvija spontano, bez zamišljanja cijele zajedničke budućnosti poslije prvog susreta. Prva polovina mjeseca pogoduje i vraćanju nježnosti u postojeće odnose. Ako vam je svakodnevica postala predvidljiva, promijenite uobičajeni način na koji provodite vrijeme zajedno. Poslije 25. novembra razgovori o zajedničkim planovima, domu i budućnosti mogli bi da budu naročito korisni.

LAV

Šesnaesti novembar posebno se izdvaja u vašem ljubavnom kalendaru. Susret Marsa i Jupitera u vašem znaku pojačaće privlačnost i samopouzdanje, pa ćete lakše osvajati pažnju. Ako već neko vrijeme želite da pozovete nekoga na kafu ili napravite prvi korak, sredina mjeseca pružiće vam dodatnu hrabrost. Od 22. novembra, kada Sunce uđe u Strijelca, biće još više prilika za flert i zabavu. Uživajte u komplimentima, ali nemojte jaku privlačnost odmah da poistovjećujete sa dubokom povezanošću. Obratite pažnju na osobe koje žele da vas saslušaju i zaista upoznaju. Sredina mjeseca donosi i priliku da obnovite strast kroz zajedničko putovanje, iskreno priznanje ili odluku za koju ranije niste imali dovoljno odlučnosti. Ipak, uz strast može da poraste i potreba da budete u pravu, pa sitna nesuglasica lako prerasta u veliku raspravu. Usmjerite energiju na bliskost i zajedničke doživljaje, umjesto na borbu za posljednju riječ.

DJEVICA

Veći dio novembra 2026. bićete izbirljivi kada je riječ o osjećanjima. Poslije 13. novembra lakše ćete prepoznavati poznanstva iza kojih stoje samo nejasna obećanja. Važna promjena dolazi krajem mjeseca, kada Mars uđe u vaš znak i probudi više samopouzdanja, privlačnosti i želje da nešto preduzmete. Nemojte se plašiti da pokažete inicijativu. Prestanite da na osnovu nekoliko poruka pokušavate da zaključite sve o nečijem karakteru. Kratak susret može da vam otkrije mnogo više. Istovremeno ćete postati zahtjevniji prema kvalitetu odnosa. Imaćete energiju da riješite kućne obaveze koje dugo odlažete, ali ćete biti osjetljiviji i na sitnice.

VAGA

Ljubavni horoskop za novembar 2026. godine kaže da biste do 14. novembra mogli da imate utisak da vam ljubavni život stoji u mjestu. Vaša vladarka Venera završava retrogradnu fazu u vašem znaku, pa su mogući preispitivanje želja i ponovno javljanje starih simpatija. Kada krene direktno, jasnije ćete razumjeti šta želite i ponovo osjetiti sigurnost u sopstvenu privlačnost. Nemojte svako pojavljivanje bivše ljubavi tumačiti kao sudbinski znak. Ponekad se ljudi javljaju zato što su usamljeni, pa više pažnje posvetite njihovim postupcima nego lijepim uspomenama. Prva polovina mjeseca pogodna je i za razgovore o ravnoteži u odnosu, ko češće popušta, ko preuzima inicijativu i čije potrebe stalno imaju prednost. Poslije sredine novembra lakše ćete dolaziti do dogovora.

ŠKORPIJA

Novembar 2026. vam pruža priliku za novi ljubavni početak. Mlad Mjesec u vašem znaku 9. novembra podstaći će vas da promijenite način na koji pristupate odnosima, dok će direktno kretanje Merkura od 13. novembra olakšati razgovore i donošenje odluka. Prepiska će postati smislenija, a manje toga ostaće nedorečeno. Birajte osobe pored kojih duboka osjećanja ne prerastaju stalno u emotivne drame. Snažna privlačnost može da bude uzbudljiva, ali neprestano odgonetanje tuđih namjera brzo iscrpljuje. Početak mjeseca mogao bi da vrati i stare teme povjerenja, pažnje i emotivne zatvorenosti. Imaćete priliku da promijenite ustaljeni način komunikacije i izgovorite ono što ste ranije skrivali iza ćutanja. Ne plašite se da pokažete ranjivost.

STRIJELAC

Do 22. novembra mogli biste da čuvate osjećanja od tuđih pogleda. Ovo je period tajnih simpatija, nostalgije ili konačnog opraštanja od priče koja je završena. Kada Sunce uđe u vaš znak, vratiće vam se energija, želja za upoznavanjem i uživanje u pažnji. Pun Mjesec u Blizancima 24. novembra istaći će pitanja partnerstva i pomoći vam da jasnije sagledate odnos koji vam je važan. Ako vam se neko dopada, pokažite to. Ako već dugo ne znate da li ste zajedno ili samo povremeno provodite vrijeme udvoje, otvoreno pitajte kakve su namjere druge strane. Krajem mjeseca željećete više kretanja, novih doživljaja i prostora za sebe. Mogući su razgovori o zajedničkoj budućnosti ili odluka kako da uskladite nezavisnost i bliskost.

JARAC

Novembar 2026. vam donosi prilike za ljubav tamo gdje ih možda najmanje očekujete. U prvoj polovini mjeseca posebno su zanimljiva poznanstva preko prijatelja, zajedničkih interesovanja, proslava ili poslovnih događaja. Poslije 13. i 14. novembra lakše ćete prepoznati ko je iskreno zainteresovan za vas. Nemojte svaku osobu da poredite sa unaprijed sastavljenim spiskom poželjnih osobina. Pružite priliku i nekome ko se razlikuje od vašeg uobičajenog izbora, a pored koga vam je prijatno. Sredina mjeseca može da pokrene pitanja zajedničkog novca, velikih planova i toga koliko svako ulaže u odnos. Oko 16. novembra poželjećete da neki problem riješite velikim gestom, ali će vam koristiti da zadržite praktičnost.

VODOLIJA

Najzanimljiviji ljubavni period počinje poslije 22. novembra. Sunce u Strijelcu proširiće vaš krug poznanstava, a pun Mjesec u Blizancima 24. novembra naglasiće flert i zaljubljivanje. Razgovor koji je do juče djelovao sasvim prijateljski mogao bi da dobije drugačije značenje, dok dugotrajna simpatija može da preraste u romantičan susret. Nemojte već na prvom izlasku pokušavati da predvidite gdje ćete biti za pet godina. Obratite pažnju na to koliko vam je lijepo i koliko se spontano smijete zajedno. Novembar 2026. donosi i priliku da u postojeće odnose vratite lakoću, humor i razigranost. Poslije 22. novembra naročito će vam prijati druženja, izlasci i kraća putovanja koja prekidaju ustaljeni krug kuće, posla i gledanja serija.

RIBE

Ljubavni horoskop za novembar 2026. kaže da će mlad Mjesec u Škorpiji 9. novembra podstaći vašu osjećajnost i otvoriti prostor za nova iskustva. Zanimljivu osobu mogli biste da upoznate na putovanju, kursu ili kroz kontakt sa nekim ko živi u drugom gradu. Poslije 13. novembra razgovori postaju konkretniji, a priča koja je počela kao lijepo poznanstvo može da dobije priliku za nastavak. Ostavite prostora za romantiku, ali obratite pažnju i na činjenice. Nježne poruke usred noći znače manje od spremnosti da se neko pojavi, zagrli vas i održi obećanje. Prva polovina mjeseca pogoduje razgovorima o zajedničkim snovima, putovanjima i promjenama koje priželjkujete. Krajem novembra partnerski odnosi postaće intenzivniji. Vraća se strast, ali raste i osjetljivost na neslaganja,piše Mondo

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