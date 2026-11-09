Preminuo napadač iz Krakova koji je ubio šest osoba

Mladić, poljski državljanin, proglašen je mrtvim u ponedjeljak u 04.30 sati. Od subote je bio hospitalizovan, a njegovo stanje bilo je kritično.

Ljekari su pokušavali da mu spasu život, a tokom boravka u bolnici operisan je najmanje tri puta.

“Od samog početka njegovo stanje bilo je veoma ozbiljno, kritično. Vodila se stalna borba da se spasi život ovog čovjeka, uprkos zlu koje je počinio. Imao je najmanje tri operacije”, saopšteno je.

Napad se dogodio u subotu poslije podne u blizini Glavnog trga u Krakovu, u istorijskom jezgru grada koje je poznato turističko odredište.

Naoružani napadač otvorio je vatru na civile, a potom je ranjen u razmjeni vatre s pripadnicima policije i prevezen u bolnicu.

Tokom naknadnog pretresa njegove kuće policija je pronašla još tri tijela.

U dostavljenim informacijama nije precizirano da li su te žrtve uključene u navedeni ukupan broj od šestoro ubijenih,pišu Vijesti

Poljsko tužilaštvo pokrenulo je istragu zbog sumnje na terorizam u vezi s pucnjavom.

Povodom tragedije, u Poljskoj je proglašena dvodnevna nacionalna žalost

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