Ovo je pet simptoma raka koje ljudi često zanemaruju

Podaci organizacije Cancer Research UK pokazuju da su izgledi za preživljavanje veći kada se rak otkrije u ranijoj fazi.

Naprimjer, u Engleskoj više od 60 posto pacijenata kojima je rak pluća dijagnosticiran u prvom stadiju živi najmanje pet godina nakon postavljanja dijagnoze.

Kod raka dojke otkrivenog u najranijoj fazi petogodišnja stopa preživljavanja također je veoma visoka.

Doktor Timothy Woodman, medicinski direktor onkoloških usluga u organizaciji Bupa UK, izdvojio je nekoliko simptoma koje ljudi ponekad zanemaruju, a zbog kojih bi se trebali obratiti ljekaru.

1. Stalni umor bez jasnog razloga

Ako dovoljno spavate, a i dalje se osjećate neuobičajeno iscrpljeno, trebali biste razgovarati s ljekarom.

“Ako dovoljno spavate, a i dalje ste stalno umorni bez očiglednog razloga, razgovarajte s ljekarom i obavite pregled“, rekao je dr. Woodman.

Umor može imati brojne uzroke koji nisu povezani s rakom. Među njima su stres, nedostatak hranjivih materija, nepravilna ishrana i dehidracija.

“Postoji nekoliko mogućih uzroka neobjašnjivog umora, kao što su stres, nedostatak hranjivih materija, loša ishrana ili dehidracija. Ipak, ponekad uzrok može biti rak, zbog čega je pametno obaviti pregled ako ste zabrinuti“, dodao je ljekar.

2. Gubitak kilograma bez promjene ishrane

Ako gubite kilograme, a niste promijenili način ishrane niti nivo fizičke aktivnosti, važno je da ljekar utvrdi uzrok. Posebno obratite pažnju ako promjenu primijete i članovi porodice ili prijatelji.

“Određene vrste raka mogu smanjiti sposobnost organizma da apsorbira hranjive materije ili mogu izazvati začepljenja i oticanje organa, što dovodi do osjećaja sitosti i gubitka apetita“, objasnio je dr. Woodman.

Neplanirani gubitak težine može biti povezan s različitim zdravstvenim problemima, ali važno je provjeriti o čemu je riječ i isključiti ozbiljnije bolesti.

3. Bol bez očiglednog uzroka

Bol koji se javlja bez jasnog razloga ne bi trebalo ignorisati mjesecima, posebno ako se ponavlja, pojačava ili mijenja tokom vremena.

“Posebno je važno razgovarati s ljekarom ako se bol pogoršava ili mijenja“, istakao je dr. Woodman.

Bol može biti posljedica brojnih stanja koja nisu povezana s rakom, ali je pregled važan ako tegoba ne prolazi ili postaje sve izraženija.

4. Obilno noćno znojenje

Povremeno znojenje tokom noći ne mora biti razlog za zabrinutost. Međutim, ako se redovno budite potpuno mokri od znoja, a ne postoji očigledan razlog, trebali biste se obratiti ljekaru.

“Noćno znojenje često izazivaju menopauza, lijekovi ili infekcije, ali u nekim slučajevima može ukazivati na rak, pa je najbolje provjeriti o čemu je riječ“, objasnio je Woodman.

Noćno znojenje može se javiti i kod pojedinih vrsta limfoma, odnosno malignih bolesti limfnog sistema.

Prema podacima portala MyLymphomaTeam, ovaj simptom javlja se kod približno jedne od četiri osobe s Hodgkinovim limfomom, kao i kod otprilike jedne od tri osobe s brzorastućim ne-Hodgkinovim limfomom.

Ipak, noćno znojenje samo po sebi ne znači da osoba ima limfom, jer može biti posljedica brojnih drugih stanja.

5. Modrice koje se pojavljuju bez razloga

Ako primijetite modrice, a ne sjećate se da ste se udarili, posebno ako se to često ponavlja, trebali biste potražiti savjet ljekara.

“Ako primijetite modrice, a niste se udarili, javite se ljekaru, naročito ako se to ponavlja. Kod nekih ljudi neobjašnjiva pojava modrica može biti znak raka krvi koji utiče na zgrušavanje. Pregledom se mogu isključiti ozbiljnija stanja“, poručio je dr. Woodman.

Modrice mogu nastati iz različitih razloga, uključujući određene lijekove i poremećaje zgrušavanja krvi. Zato je važno da ljekar procijeni njihovu učestalost i moguće uzroke.

Kada ne treba odgađati odlazak ljekaru?

Postoje simptomi zbog kojih je važno što prije se obratiti ljekaru, posebno ako se pojave iznenada ili bez jasnog objašnjenja,pišu Vijesti

“Ako primijetite nove kvržice ili izrasline, neobjašnjivo krvarenje ili iskašljavanje krvi, trebali biste se odmah javiti ljekaru“, rekao je dr. Woodman.

Pažnju treba obratiti i na tegobe koje ne prolaze, poput neobjašnjivog kašlja, nadutosti, umora i gubitka tjelesne težine.

Ako takvi simptomi traju tri sedmice ili duže, savjetuje se da potražite medicinsku pomoć, umjesto da čekate da sami nestanu.

Važno je naglasiti da navedeni simptomi ne znače nužno da osoba ima rak. Mogu biti posljedica brojnih drugih, mnogo češćih zdravstvenih problema.

Ipak, ako su simptomi novi, neobjašnjivi, ponavljaju se ili ne prolaze, razgovor s ljekarom može pomoći da se utvrdi njihov uzrok i, ako je potrebno, bolest otkrije u ranijoj fazi.

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