EU mijenja pravila o ambalaži: Šta to znači za bh. izvoznike?

Cilj radionice bio je omogućiti privrednicima praktično razumijevanje ključnih zahtjeva nove EU Uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR) i njihovog uticaja na poslovanje bh. izvoznika. Fokus je bio na utvrđivanju obaveza koje se odnose na njihove proizvode i ambalažu, prikupljanju potrebnih podataka i tehničke dokumentacije te procjeni usklađenosti ambalaže s EU propisima. Kroz stručna izlaganja i praktične primjere, učesnici su imali priliku prepoznati prve korake koje trebaju poduzeti kako bi se pripremili za nove zahtjeve i nastavili plasman svojih proizvoda na tržište EU.

– Ispunjavanje ovih obaveza može iziskivati dodatna finansijska ulaganja, povećati troškove proizvodnje i uticati na konkurentnost naših kompanija. Poseban izazov predstavlja činjenica da još nisu usvojeni svi prateći propisi i smjernice, zbog čega kompanije moraju planirati ulaganja i prilagođavanja bez potpune jasnoće o svim zahtjevima – istakao je predsjednik Komore Zdravko Marinković.

Nova Uredba EU o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR), čija je primjena počela 12. augusta ove godine, donosi značajne promjene u oblasti upravljanja ambalažom, s ciljem smanjenja količine ambalažnog otpada, povećanja reciklaže i ponovne upotrebe ambalaže. Budući da su zemlje EU najznačajnije izvozno tržište za kompanije iz Bosne i Hercegovine, pravovremeno upoznavanje s novim zahtjevima važno je za očuvanje konkurentnosti domaće privrede.

– Kompanije u Bosni i Hercegovini trebaju već sada početi s prikupljanjem podataka i pripremom tehničke dokumentacije za ambalažu. Iako dokumentaciju trenutno nije moguće u potpunosti završiti jer sve smjernice još nisu usvojene, važno je da privredni subjekti na vrijeme započnu pripreme kako bi mogli utvrditi svoje obaveze i planirati potrebna prilagođavanja – rekao je Miho Karolyi iz kompanije Kaligraf d.o.o., koji je na radionici predstavio ključne zahtjeve Uredbe i njihov praktični značaj za bh. izvoznike.

Obaveze u okviru PPWR-a zavise od uloge koju kompanija ima u lancu snabdijevanja i vrste ambalaže koju koristi. Prije plasmana proizvoda na tržište EU, kompanije trebaju provjeriti sastav i usklađenost ambalaže s relevantnim zahtjevima, uključujući ograničenja u pogledu prisustva štetnih materija i zahtjeve za ambalažu koja dolazi u kontakt s hranom. Važno je utvrditi i koje podatke i dokumentaciju trebaju pribaviti od dobavljača i drugih učesnika u lancu vrijednosti, kao i provjeriti obaveze u okviru sistema proširene odgovornosti proizvođača (EPR). U zavisnosti od uloge kompanije i vrste ambalaže, zahtjevi se mogu odnositi i na transportnu ambalažu.

Praktičan primjer primjene zahtjeva PPWR-a predstavila je Jelena Čačulović iz kompanije Weltplast d.o.o. iz Posušja, kroz prezentaciju „Kako izgleda PPWR u praksi – primjer tvrtke Weltplast“,piše Vijesti

Tokom radionice učesnici su upoznati s aktivnostima Centra za odgovorno poslovanje BiH koji je VTK BiH uspostavila zahvaljujući podršci Evropske unije (EU) i Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Njemačke (BMZ). Centar je dio Inicijative Razvoj privatnog sektora u BiH (EU4PSD), koju sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira GIZ. Centar predstavlja centralno mjesto za pružanje praktičnih informacija, edukacije i stručne podrške kompanijama u primjeni ESG principa, pripremi za CBAM, izračunu karbonskog otiska, provođenju dubinske analize lanaca snabdijevanja te unapređenju energetske i resursne efikasnosti. Poseban fokus je na informisanju kompanija o novim regulatornim zahtjevima EU, koji postaju sve značajniji uslov za očuvanje konkurentnosti i pristup evropskom tržištu.

S ciljem pružanja dodatnih informacija i podrške domaćim kompanijama, VTKBiH pripremila je Vodič o primjeni nove Uredbe EU 2025/40 o ambalaži i ambalažnom otpadu (PPWR) za izvoznike iz Bosne i Hercegovine. Vodič sadrži pregled najvažnijih informacija, obaveza i rokova relevantnih za kompanije koje svoje proizvode izvoze i plasiraju na tržište EU.

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