Način na koji se ljubite otkriva mnogo o vašoj vezi: Evo šta svaki poljubac znači

Poljubac je mnogo više od običnog dodira usana. Osim što izražava emocije, stručnjaci smatraju da može otkriti koliko su partneri povezani, ali i pozitivno uticati na fizičko i mentalno zdravlje.

Nauka koja proučava poljupce, filematologija, navodi da se ljubljenje razvilo kao način iskazivanja bliskosti i povjerenja. Pojedine teorije tvrde da kroz poljubac podsvjesno procjenjujemo i biološku kompatibilnost partnera.

Skrivene poruke

Nisu svi poljupci romantični. Poljubac u obraz najčešće predstavlja znak prijateljstva ili poštovanja, dok poljubac u čelo simbolizira brigu, zaštitu i duboku emotivnu povezanost.

Kratak poljubac u usne često održava osjećaj bliskosti među partnerima, dok poljubac u jednu usnu ili dug poljubac govori o nježnosti, privlačnosti i snažnim emocijama. Francuski poljubac, s druge strane, smatra se simbolom strasti i intimnosti.

Dobrobiti poljupca

Poljupci imaju i brojne koristi za zdravlje. Tokom ljubljenja aktiviraju se mišići lica, ubrzava rad srca i podstiče cirkulacija, dok mozak oslobađa hormone poput oksitocina, dopamina i serotonina, koji doprinose boljem raspoloženju i jačaju osjećaj povezanosti.

Istovremeno se smanjuje nivo hormona stresa, a pojedina istraživanja pokazuju da česta razmjena poljubaca može pozitivno uticati i na imunitet. Stručnjaci zato ističu da poljubac nije samo izraz ljubavi, već i jednostavan način da doprinesemo vlastitom zdravlju.

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