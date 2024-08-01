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Način na koji se ljubite otkriva mnogo o vašoj vezi: Evo šta svaki poljubac znači

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Objavljeno prije 53 minute

Od poljupca u čelo do francuskog poljupca, svaki dodir usana nosi posebnu poruku

 atma.hr

Poljubac je mnogo više od običnog dodira usana. Osim što izražava emocije, stručnjaci smatraju da može otkriti koliko su partneri povezani, ali i pozitivno uticati na fizičko i mentalno zdravlje.

Nauka koja proučava poljupce, filematologija, navodi da se ljubljenje razvilo kao način iskazivanja bliskosti i povjerenja. Pojedine teorije tvrde da kroz poljubac podsvjesno procjenjujemo i biološku kompatibilnost partnera.

Skrivene poruke
Nisu svi poljupci romantični. Poljubac u obraz najčešće predstavlja znak prijateljstva ili poštovanja, dok poljubac u čelo simbolizira brigu, zaštitu i duboku emotivnu povezanost.

Kratak poljubac u usne često održava osjećaj bliskosti među partnerima, dok poljubac u jednu usnu ili dug poljubac govori o nježnosti, privlačnosti i snažnim emocijama. Francuski poljubac, s druge strane, smatra se simbolom strasti i intimnosti.

Dobrobiti poljupca
Poljupci imaju i brojne koristi za zdravlje. Tokom ljubljenja aktiviraju se mišići lica, ubrzava rad srca i podstiče cirkulacija, dok mozak oslobađa hormone poput oksitocina, dopamina i serotonina, koji doprinose boljem raspoloženju i jačaju osjećaj povezanosti.

Istovremeno se smanjuje nivo hormona stresa, a pojedina istraživanja pokazuju da česta razmjena poljubaca može pozitivno uticati i na imunitet. Stručnjaci zato ističu da poljubac nije samo izraz ljubavi, već i jednostavan način da doprinesemo vlastitom zdravlju.


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