Figo bez milosti prema Infantinu: Lagao je, mora otići, odmah!

Tamo 2016. godine, otprilike 12 mjeseci nakon što je povukao svoju kandidaturu na izborima za predsjednika FIFA-e, legendarni bivši fudbaler Luis Figo (53) u Gianniju Infantinu vidio je osobu koja bi mogla završiti – kako je sam to prozvao – diktaturu Seppa Blattera.Tako je javno uručio podršku Švicarcu talijanskih korijena i pomogao mu na putu do mandata koji, eto, traje već deset godina.

Međutim, u jeku kritika na račun aktuelnog predsjednika krovne organizacije međunarodnog fudbala koje su, podsjetimo, stigle nakon pokušaja prodaje dionica Svjetskog prvenstva, i Figo je žestoko istupio protiv osobe koju je nekada i sam podupirao,pišu

Portugalac koji trenutno radi kao fudbalski savjetnik u UEFA-i putem društvenih mreža poslao je oštru poruku i savjetovao Infantinu da odstupi sa svoje pozicije.”Danas se pridružujem mnogima iz fudbalskog svijeta u pozivu Gianniju Infantinu da podnese ostavku na mjesto predsjednika FIFA-e. Infantino je oblatio dužnost za koju je obećao da će je uzdići. Lagao je, obmanjivao i nastojao pogodovati vlastitim interesima na štetu igre kojoj bi trebao služiti,pišu Vijesti

Izgubio je podršku svojih najviših saradnika, najbližih savjetnika, velike većine ljudi koji su posvetili svoje živote ovom sportu, pa čak, čini se, i dobitnika FIFA-ine Nagrade za mir. Prekasno je da spasi svoje dostojanstvo, ali nije prekasno da se spasi fudbal. Trebao bi otići. Odmah”, objavio je Figo na društvenim mrežama.

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