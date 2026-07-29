Avgust donosi bogatstvo: Novac stiže sa svih strana za ove znakove – sreća i radost ne prestaju

Tri znaka Zodijaka u avgustu prestaju da broje sitniš pred kraj mjeseca. Avgust donosi bogatstvo onima koji su najviše radili u tišini, i to kroz priliv koji dolazi sa strane sa koje ga niko nije čekao.

Ostali će ljeto ispratiti kako su ga i dočekali, a ovi znaci ga ispraćaju sa punijim novčanikom nego u junu.

Provjerite da li ste među tri srećnika kojima se finansijsko stanje dramatično mijenja.

Zašto se sreća osmijehnula baš njima

Planete su se namjestile tako da nagrade one koji su prethodne mjesece odradili tiho i bez pompe. Nema tu čarolije preko noći.

Strelac je gurao ideje koje niko nije ozbiljno shvatao, Ribe su ćutke pokrivale tuđe propuste, a Škorpija je radila prekovremeno bez ijednog pitanja. Avgust je mesec kada se sve to skupi na jedno mesto i vrati nazad.

Strijelac: Veliki dobitak kroz nove prilike

Strijelcu se u avgustu otvara vrata kroz koja nije ni planirao da prođe. Ponuda dolazi iznenada, verovatno telefonom, i verovatno od nekoga koga dugo niste čuli. Može biti dodatni posao, može biti nešto vezano za inostranstvo, ali u oba slučaja pare stižu brže nego što ste navikli.

Nemojte odbiti prvu ponudu iz navike da sve prvo dobro promislite, jer ovog puta razmišljanje košta. U drugoj polovini meseca sve se ubrzava, a vaš prirodni optimizam konačno dobija cifru uz sebe.

Riba: Intuicija donosi pun novčanik

Ribe su mesecima gurale finansije u stranu i pravile se da račun na frižideru ne postoji. Avgust menja tu sliku, mirno i bez drame. Novac koji ste davno pozajmili nekome bliskom vraća se u prvoj polovini meseca, a uz njega stiže i razgovor o povišici koji ste odlagali od proleća.

Vaša intuicija je u ovom periodu pouzdanija od svakog saveta sa strane, pa kad osetite da je ponuda sumnjiva, verovatno jeste. Ne ulazite u zajedničko ulaganje sa osobom koja vam već duguje, to je jedini rizik u inače lepom mjesecu.

Škorpija: Naplata dugogodišnjeg truda

Škorpiji stiže ono što je zaradila, i to u obliku unapređenja ili bonusa koji se oseti u kućnoj kasi. Novac ne dolazi jednom, dolazi u nekoliko navrata i sa različitih strana, pa se lako izgubi osećaj koliko je zapravo ušlo.

Baš zato je pametno da već krajem avgusta odvojite deo za jesen, jer septembar tradicionalno pojede sve što je leto ostavilo. Krupnija ulaganja u ovom periodu imaju smisla, naročito ona vezana za stan ili kola.

Greška koju prave i najsrećniji znaci

Mnogi vjeruju da je najteže dočekati pravu priliku, ali praksa pokazuje suprotno. Avgust donosi bogatstvo, ali glavne nevolje počinju tek sa prilivom – većina ga potroši za deset dana i ostane praznih ruku.

Strijelac to radi kroz putovanja, Ribe kroz poklone drugima, a Škorpija kroz nešto skupo što joj se tog trenutka učinilo neophodno. Odvojite trećinu odmah, pre nego što novac uopšte stigne do vaših ruku, piše krstarica.

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