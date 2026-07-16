OVE NAMIRNICE SU ČUVARI ŠTITNJAČE: Evo šta trebate jesti za savršen rad metabolizma

Iako prehrana sama po sebi ne može zamijeniti liječenje kada je ono potrebno, pravilnim izborom namirnica moguće je pružiti dodatnu podršku zdravlju štitnjače i unositi hranjive tvari važne za njen normalan rad.

Jaja su jedna od namirnica koje mogu biti koristan dio uravnotežene prehrane jer sadrže jod, selen i vitamine B kompleksa – nutrijente koji su važni za funkciju štitnjače.

Masna riba, poput lososa, sardine i srdela, bogata je omega-3 masnim kiselinama koje doprinose smanjenju upalnih procesa u organizmu. Ove namirnice posebno su vrijedan izbor zbog sadržaja zdravih masti koje imaju važnu ulogu u cjelokupnom zdravlju, prenosi Slobodna-Bosna.

Brazilski oraščići poznati su po visokom udjelu selena, minerala koji učestvuje u stvaranju i pretvaranju hormona štitnjače. Međutim, zbog velike količine selena dovoljno je konzumirati male količine ove namirnice.

Zeleno lisnato povrće, poput špinata, blitve i kelja, sadrži magnezij i antioksidanse koji doprinose zaštiti ćelija od štetnog djelovanja slobodnih radikala.

Kada je riječ o kupusnjačama, poput brokule, kupusa i karfiola, preporučuje se da se uglavnom konzumiraju kuhane, posebno kod osoba koje imaju određene probleme sa štitnjačom, jer kuhanje smanjuje spojeve koji mogu utjecati na iskorištavanje joda u organizmu.

Bobičasto voće, poput borovnica i malina, bogato je antioksidansima koji pomažu u zaštiti organizma od oksidativnog stresa. Češnjak se također često izdvaja zbog svojih prirodnih protuupalnih svojstava, dok batat može biti dobar izbor zbog sadržaja vlakana i sposobnosti da doprinese stabilnijoj razini šećera u krvi.

Zdrava i raznovrsna prehrana, uz dovoljan unos važnih minerala i vitamina, može biti važan dio brige o štitnjači. Kombinacija kvalitetnih namirnica i uravnoteženih prehrambenih navika doprinosi boljem funkcionisanju cijelog organizma.

Facebook komentari