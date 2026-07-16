Oprezno danas, meteorolozi objavili ozbiljno upozorenje: Pročitajte i detaljnu prognozu do nedjelje

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Zbog očekivanih vrelina danas, 30. jula, na snazi je narandžasti meteoalarm za područje cijele BiH, izuzev za regiju Mostara, gdje je “upaljeno” crveno upozorenje. Meteorolozi navode:

“PODUZMITE MJERE. Ostanite na oprezu i pratite savjete nadležnih službi. Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom i očekujte značajna ometanja u dnevnim rutinama. Putujte samo ako je neophodno

Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi.”

Temperature zraka u 8 sati: Sokolac 13 stupnjeva, Srebrenica 14, Bjelašnica 16, Bugojno, Ivan Sedlo i Zvornik 17, Sanski Most i Sarajevo 18, Banja Luka, Bihać, Doboj i Livno 19, Prijedor i Tuzla 20, Bijeljina i Zenica 21, Trebinje 24, Mostar 26 stupnjeva. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 948 milibara, za 6 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrjieme. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura oko 33 stepena.

U petak sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 31 do 37, na jugu do 41 °C.

U subotu sunčano i vruće. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 °C.

U nedjelju sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 28, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 43 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

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