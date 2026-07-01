Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7.2026. – Prognoza za sve znakove Zodijaka…

Jarci, u središtu su zarada, dugovi, krediti i zajednički novac. Pitanje koje se dugo odgađalo dolazi do raspleta, uz priliku da napokon uspostavite veću financijsku sigurnost. Vodenjaci, promjena koju prolazite sada izravno utječe na ljubavne i poslovne odnose. Partner, klijent ili bliski suradnik donosi odluku na koju morate jasno odgovoriti, a više nema prostora za prešućivanje vlastitih uvjeta.

Pun Mjesec 29.7.2026. u 16:35 događa se na 6°30′ Vodenjaka. Nasuprot Mjesecu nalazi se Sunce na 6°30′ Lava, a samo četiri minute luka od njega stoji Jupiter na 6°26′ Lava. Konjunkcija Sunca i Jupitera postaje egzaktna približno dva sata prije punog Mjeseca pa se cijela lunacija odvija uz veliko povećanje ambicija, očekivanja, želja i životnih prilika.

Mjesec u Vodenjaku osvjetljava prijateljstva, timove, zajedničke projekte, društvene veze i planove za budućnost. U neposrednoj je blizini retrogradnog Plutona na 4°14′ Vodenjaka, zbog čega se unutar tih područja otvaraju pitanja utjecaja, kontrole i pripadnosti. Jasnije se vidi tko određuje pravila, tko ulaže najviše i čiji se interesi stalno stavljaju ispred tuđih.

Nasuprot tome, Sunce i Jupiter u Lavu ističu osobnu volju, kreativnost, vidljivost i potrebu za priznanjem. Jupiter uz Sunce povećava samopouzdanje i otvara prostor za veći korak, ali istodobno lako vodi prema pretjerivanju. Netko će precijeniti svoje ovlasti, netko obećati više nego što realno može ispuniti, a netko će prvi put otvoreno zatražiti mjesto koje mu pripada.

Mjesec uz Pluton i nasuprot Jupiteru pojačava emocije. Događaji dobivaju veće značenje, a reakcije postaju intenzivnije. Odnos, dogovor ili grupna dinamika koja se dugo održavala uz kompromise sada dolazi do granice. Pun Mjesec pokazuje gdje zajedništvo više ne funkcionira i gdje je potreban potpuno drukčiji raspored moći i odgovornosti.

Lunacija istodobno gradi skladne aspekte s Uranom na 4°56′ Blizanaca i retrogradnim Neptunom na 4°17′ Ovna. Mjesec je u trigonu s Uranom i sekstilu s Neptunom, dok Sunce gradi sekstil s Uranom i trigon s Neptunom. Nova informacija, neočekivan prijedlog ili drukčiji način suradnje otvaraju rješenje koje ranije nije bilo vidljivo. Intuicija je jaka, ali mora biti praćena konkretnim potezom.

Istoga dana Venera u Djevici i Mars u Blizancima nalaze se u egzaktnom kvadratu. U ljubavi se pojačavaju privlačnost, nestrpljenje i nesporazumi. Jedna strana traži jasnoću i dosljednost, dok druga brzo mijenja planove ili izbjegava konačan odgovor. Ista napetost osjeća se u novcu, poslovnim dogovorima i raspodjeli svakodnevnih obaveza.

Merkur je ponovno direktan u Raku pa se razgovori i odluke zaustavljeni tijekom srpnja/jula ponovno pokreću. Saturn je 26.7. krenuo retrogradno u Ovnu i vraća nas odgovornostima preuzetima tijekom prethodnih mjeseci. Sjeverni mjesečev čvor upravo ulazi u Vodenjaka pa ovaj puni Mjesec otvara mnogo dužu priču o odnosu pojedinca i kolektiva, osobnih želja i zajedničke budućnosti.

Sve zajedno: puni Mjesec u Vodenjaku pokazuje gdje više ne želite ulagati energiju samo zato što ste se nekada obvezali, dok Sunce i Jupiter u Lavu traže da jasno odredite što želite za sebe.

Evo što svaki znak Zodijaka može očekivati pojedinačno.

Ovan

Za Ovnove ovaj puni Mjesec označava završnicu jedne priče povezane s prijateljstvom, timom, publikom ili planom za budućnost. Mjesec uz Pluton u 11. kući mijenja odnose među ljudima: netko pokazuje svoje pravo lice, jedno se savezništvo produbljuje, a drugo gubi smisao. Sunce i Jupiter u 5. kući vraćaju fokus na ljubav, djecu, kreativnost i sve ono što Vas osobno veseli.

U poslovnom okruženju dolazi do promjene unutar tima. Završava projekt, mijenja se podjela odgovornosti ili izlazite iz suradnje u kojoj se Vaš doprinos uzimao zdravo za gotovo. Ako radite kreativan posao, vodite vlastiti projekt ili nastupate pred publikom, Sunce i Jupiter daju Vam veću vidljivost i priliku da preuzmete glavnu ulogu. Uran u 3. kući dodatno naglašava novu ideju, važnu vijest ili razgovor koji otvara drukčiji profesionalni smjer.

Financije ovise o ljudima s kojima radite i pravilima prema kojima se dijeli zarada. Potrebno je jasno dogovoriti honorar, udio ili troškove zajedničkog projekta. Sunce i Jupiter potiču ulaganje u osobni talent, hobi ili vlastiti posao, ali lako povećavaju izdatke vezane uz djecu, zabavu i putovanja.

U ljubavi je ovo jedno od življih razdoblja za Ovna. Ako ste solo, novo poznanstvo dolazi preko prijatelja, društvenog događaja, interneta ili zajedničkog interesa. Ako ste u vezi, postaje jasno koliko prostora odnos ima među svim drugim obavezama i ljudima. Privlačnost je jaka, ali kvadrat Venere i Marsa otvara rasprave zbog poruka, dogovora i svakodnevnog rasporeda.

Zdravlje traži smanjenje tempa. Saturn i Neptun u Vašem znaku pokazuju da se iscrpljenost više ne rješava čistom snagom volje. Previše ljudi, informacija i obaveza stvara nervozu, nemiran san i pad koncentracije. Potrebni su Vam jasniji raspored, više odmora i manje dostupnosti svima.

Bik

Bikovima puni Mjesec pada u 10. kuću karijere, statusa i javnog života. Mjesec uz Pluton dovodi profesionalnu situaciju do točke na kojoj morate jasno odrediti svoj sljedeći korak. Sunce i Jupiter u 4. kući istodobno povećavaju važnost doma, obitelji, nekretnine i privatne sigurnosti. Poslovna odluka zato izravno utječe na način na koji živite.

Na poslu se mijenja hijerarhija ili Vaš položaj unutar nje. Pred Vama je razgovor s nadređenom osobom, preuzimanje veće odgovornosti, završetak dugog projekta ili odluka o napuštanju okruženja u kojem više ne vidite prostor za razvoj. Pluton u 10. kući traži da ozbiljno pogledate odnos prema autoritetu i vlastitoj ambiciji. Uran u Vašem polju zarade podržava drukčiji model rada i veću financijsku samostalnost.

Financije se povezuju s domom i karijerom. Sunce i Jupiter u 4. kući otvaraju veći trošak vezan uz selidbu, uređenje, kupnju ili obiteljsku obavezu. Istodobno, Uran u 2. kući potiče novi izvor prihoda, promjenu cijene rada ili korištenje vještine koja je dosad stajala u drugom planu.

U ljubavi se razgovara o zajedničkom životu, mjestu stanovanja i podjeli kućnih odgovornosti. Ako ste u vezi, partner treba znati koliko se Vaš poslovni ritam mijenja i što to znači za svakodnevni život. Ako ste solo, Venera u 5. kući povećava prilike za novo poznanstvo, ali kvadrat s Marsom upozorava na razlike u vrijednostima i trošenju novca.

Zdravlje je povezano s pritiskom koji dolazi iz profesionalnog okruženja. Tijelo reagira kroz napetost u vratu, ramenima i leđima, posebno ako već dugo pokušavate održati sve pod kontrolom. Više sna i jasna granica između posla i privatnog života sada su nužni.

Blizanci

Blizancima puni Mjesec u 9. kući donosi rasplet pitanja povezanog s obrazovanjem, inozemstvom, putovanjem, pravnim postupkom ili objavljivanjem. Mjesec uz Pluton mijenja Vaš pogled na temu o kojoj ste dugo imali čvrst stav. Sunce i Jupiter u 3. kući istodobno stavljaju u središte razgovor, dokument, ugovor ili informaciju koja pokreće cijeli događaj.

U poslu se otvaraju vrata kroz komunikaciju, pisanje, predavanje, trgovinu, marketing ili digitalne projekte. Važan mail, poziv ili sastanak mijenja plan rada. Ako surađujete s inozemstvom, studirate ili rješavate administrativni postupak, sada dolazi odgovor koji ste čekali. Uran u Vašem znaku povećava spremnost da nastupite samostalnije i predstavite ideju koja odudara od dosadašnjeg načina rada.

Financije se postupno razjašnjavaju jer je Merkur ponovno direktan u Vašoj 2. kući. Pregovor o plaći, honoraru ili naplati ponovno se pokreće. Ipak, svaki ugovor treba pažljivo pročitati, posebno dijelove koji se odnose na rokove, dodatne troškove, putovanja i autorska prava.

U ljubavi kvadrat Venere u 4. kući i Marsa u Vašem znaku pojačava napetost između privatnog mira i Vaše potrebe za kretanjem. Ako ste u vezi, tema postaju dom, obitelj, selidba ili količina vremena koju provodite zajedno. Ako ste solo, novo poznanstvo razvija se brzo, ali druga strana traži više sigurnosti i dosljednosti nego što ste trenutačno spremni pružiti.

Zdravlje je osjetljivo na brzinu kojom živite. Previše razgovora, ekrana, vožnje i otvorenih zadataka stvara napetost, glavobolju i probleme sa snom. Tjelesno kretanje pomaže, ali jednako je važan period dana bez novih informacija.

Rak

Rakove puni Mjesec uvodi u ozbiljnu financijsku priču. Mjesec i Pluton u 8. kući osvjetljavaju kredite, dugove, poreze, nasljedstva, osiguranja i zajednički novac. Nasuprot njima Sunce i Jupiter u 2. kući povećavaju osobnu zaradu, ali i potrebu da jasnije odredite koliko vrijedi Vaš rad.

U poslu se otvara razgovor o plaći, honoraru, proviziji ili raspodjeli dobiti. Sunce i Jupiter podržavaju veću zaradu, novi izvor prihoda i bolju cijenu rada. Mjesec uz Pluton pokazuje gdje financijska ovisnost o partneru, poslodavcu ili drugoj instituciji ograničava Vašu slobodu odlučivanja. Vrijeme je da se uvjeti iznesu otvoreno.

Financije su glavna tema i traže precizne brojke. Dug, kredit ili porezna obaveza dolaze do završne faze, a zajednički budžet zahtijeva novu podjelu. Veća uplata ili prilika za zaradu pojavljuju se paralelno s većim troškom pa je važno da rast prihoda ne postane razlog za nepromišljeno trošenje.

U ljubavi se pojačava potreba za dubokim povjerenjem. Ako ste u vezi, razgovori o novcu, intimnosti i odgovornosti više se ne mogu odgađati. Ako ste solo, privlače Vas intenzivni ljudi koji brzo prelaze granicu običnog poznanstva. Venera i Mars ipak upozoravaju na neizgovorene informacije i priče koje još nisu potpuno čiste.

Zdravlje reagira na osjećaj nesigurnosti. Financijski i emocionalni stres odražavaju se na san, probavu i apetit. Merkur u Vašem znaku sada je direktan pa izgovaranje onoga što Vas opterećuje donosi više reda i smanjuje unutarnju napetost.

Lav

Lavovi su jedna od središnjih figura ovog punog Mjeseca. Sunce i Jupiter nalaze se u Vašem znaku, dok Mjesec i Pluton u Vodenjaku aktiviraju 7. kuću odnosa, ugovora i partnerstava. Ono što želite za sebe sada se mora uskladiti s odlukama osobe koja stoji nasuprot Vama.

U poslu dobivate veću vidljivost i priliku za ozbiljan iskorak. Sunce i Jupiter podržavaju novu funkciju, javni nastup, samostalni projekt ili posao u kojem Vaše ime postaje važan dio rezultata. Istodobno, Pluton u 7. kući mijenja odnose s klijentima i suradnicima. Jedan ugovor dobiva veću težinu, dok se suradnja u kojoj nema ravnopravnosti približava kraju.

Financije ovise o tome koliko jasno pregovarate o svojim uvjetima. Venera u 2. kući potiče bolju zaradu i promišljeniji odnos prema novcu, ali kvadrat s Marsom u 11. kući povećava troškove zajedničkog projekta, društvenih događaja ili planova s prijateljima. Ne ulažite novac samo zato što ne želite razočarati grupu.

U ljubavi se odnos nalazi pred jasnom odlukom. Ako ste u vezi, razgovara se o budućnosti, odgovornostima i granicama. Veza koja ima zdravu osnovu ulazi u ozbiljniju fazu, a odnos u kojem se stalno borite za prevlast pokazuje koliko je doista održiv. Ako ste solo, privlačite osobu snažnog karaktera koja od Vas očekuje iskren i ravnopravan odnos.

Zdravlje traži mjeru unatoč velikom naletu energije. Sunce i Jupiter podižu vitalnost, ali istodobno stvaraju osjećaj da možete podnijeti više nego što tijelo realno dopušta. Obratite pozornost na umor, tlak, leđa i srce, posebno ako već postoje tegobe.

Djevica

Djevice ovaj puni Mjesec vraća vrlo konkretnim pitanjima rada, zdravlja i svakodnevnog ritma. Mjesec uz Pluton u 6. kući pokazuje gdje su obaveze postale prevelike ili loše raspoređene. Sunce i Jupiter u 12. kući otkrivaju umor, skriveni pritisak i potrebu da se na određeno vrijeme povučete iz stalne dostupnosti.

Na poslu izlaze na vidjelo problemi u organizaciji. Rokovi, podjela zadataka ili odnos s kolegama traže novu strukturu. Uran u 10. kući otvara prostor za promjenu radnog mjesta, uloge ili načina rada, osobito kroz tehnologiju, fleksibilniji raspored i veću samostalnost. Projekt koji se dugo pripremao u pozadini približava se trenutku predstavljanja.

Financije ovise o tome koliko realno procjenjujete vlastiti radni kapacitet. Dodatna zarada nema stvarnu vrijednost ako je prati potpuna iscrpljenost. Neptun u 8. kući traži pažljiviji odnos prema kreditima, zajedničkim računima i financijskim obavezama prema drugima.

U ljubavi Venera u Vašem znaku pojačava privlačnost i potrebu za bliskošću, dok Mars u 10. kući unosi poslovnu napetost u privatni odnos. Partner Vam zamjera nedostatak vremena ili se rasprava pokreće zbog odluke povezane s karijerom. Ako ste solo, osoba koju upoznajete kroz posao djeluje privlačno, ali odnos traži jasne granice.

Zdravlje je središnja tema. Puni Mjesec pokazuje posljedice zanemarivanja sna, prehrane, odmora ili pregleda koji ste odgađali. Tijelo traži ozbiljniju reorganizaciju svakodnevice. Vrijedi poslušati taj signal prije nego što umor počne odlučivati umjesto Vas.

Vaga

Vagama Mjesec uz Pluton prolazi kroz 5. kuću ljubavi, djece, kreativnosti i osobnih zadovoljstava. Jedna emotivna ili stvaralačka priča dolazi do vrhunca. Sunce i Jupiter u 11. kući istodobno šire Vašu publiku, krug prijatelja i mogućnosti koje dolaze kroz druge ljude.

U poslu se otvara prilika da kreativnu ideju predstavite većem broju ljudi. Projekt dobiva podršku tima, publike ili osobe koja raspolaže važnim kontaktima. Merkur je ponovno direktan u Vašoj 10. kući pa razgovor o poslu, promaknuću ili javnom nastupu ponovno kreće. Ipak, Pluton traži da zadržite autorski utjecaj nad onim što stvarate.

Financije se poboljšavaju kroz vlastiti talent, dodatni projekt ili suradnju s grupom. Važno je unaprijed dogovoriti podjelu prihoda i prava na rezultat. Venera u 12. kući upozorava na skrivene troškove, dok Mars u 9. kući povećava izdatke vezane uz putovanje, edukaciju ili administraciju.

U ljubavi su osjećaji intenzivni i teško ih je držati pod kontrolom. Ako ste u vezi, otvara se tema djece, zajedničkog vremena, izlazaka ili planova koji se stalno podređuju drugim ljudima. Ako ste solo, poznanstvo preko prijatelja ili društvenog događaja brzo prelazi u nešto ozbiljnije. Ipak, razlika u životnim planovima traži iskren razgovor.

Zdravlje reagira na nedostatak stvarnog zadovoljstva. Previše društvenih i poslovnih obaveza iscrpljuje Vas ako među njima nema ničega što radite samo za sebe. Kreativan rad, kretanje i vrijeme bez potrebe da udovoljavate drugima vraćaju ravnotežu.

Škorpion

Škorpionima puni Mjesec osvjetljava 4. kuću doma, obitelji, roditelja i emocionalne sigurnosti. Mjesec uz Vašeg vladara Plutona pokazuje da se u privatnom životu mijenja nešto duboko i dugoročno. Sunce i Jupiter u 10. kući istodobno povećavaju profesionalne ambicije i stavljaju Vas u središte pozornosti.

U poslu se približava vrhunac procesa koji traje već neko vrijeme. Pred Vama su priznanje, promaknuće, nova funkcija ili odluka o promjeni profesionalnog smjera. Sunce i Jupiter podižu Vašu vidljivost, ali traže i veću odgovornost. Poslovna prilika povezuje se sa selidbom, radom od kuće ili drukčijom organizacijom obiteljskog života.

Financije ovise o dvije velike teme: karijeri i domu. Ulaganje u nekretninu, renoviranje ili obiteljska obaveza povećavaju troškove. Uran u 8. kući donosi promjenu povezanu s kreditom, partnerovim prihodom ili zajedničkim računom pa je važno ostaviti dovoljno prostora za neplanirane izdatke.

U ljubavi se sav pritisak između privatnog i poslovnog života prenosi na odnos. Partner treba znati što planirate i koliko će nova obaveza utjecati na zajedničko vrijeme. Ako ste solo, privlači Vas osoba s jasnom ambicijom i stabilnom životnom pričom, ali emocionalna dostupnost ostaje presudan kriterij.

Zdravlje je osjetljivo na kronični stres. Saturn i Neptun u 6. kući traže ozbiljniji odnos prema rutini, terapiji, odmoru i granicama na poslu. Probava, san i kralježnica prvi pokazuju da ste preuzeli previše.

Strijelac

Strijelcima puni Mjesec aktivira 3. kuću komunikacije, dokumenata, ugovora, kraćih putovanja i odnosa s bliskom okolinom. Mjesec uz Pluton daje veliku težinu riječima, informacijama i odlukama koje se sada objavljuju. Sunce i Jupiter u 9. kući otvaraju širu priču povezanu s obrazovanjem, inozemstvom, pravom, izdavaštvom ili životnim uvjerenjima.

U poslu se završava pregovor, potpisuje ugovor ili objavljuje rezultat projekta. Posebno su naglašeni poslovi vezani uz medije, pisanje, predavanje, marketing, putovanja i strane klijente. Sunce i Jupiter podržavaju širenje na novo tržište, dok Uran u 7. kući dovodi neočekivanog partnera ili suradnika s drukčijim načinom rada.

Financije ovise o uvjetima dogovora. Merkur je ponovno direktan u 8. kući pa se razjašnjavaju zajednički troškovi, porezi, kredit ili financijska obaveza prema drugoj strani. Ulaganje u edukaciju i poslovne alate ima smisla kada postoji jasan plan povrata.

U ljubavi Venera u 10. kući i Mars u 7. kući otvaraju pitanje prioriteta. Partner traži više vremena ili jasniju odluku, dok se Vi bavite karijerom i osobnim planovima. Ako ste solo, novo poznanstvo dolazi kroz posao, putovanje ili obrazovanje, ali odnos se razvija brzo i traži ozbiljan dogovor o budućnosti.

Zdravlje je povezano s tempom kretanja i količinom informacija. Previše vožnje, sastanaka i rada pred ekranom stvara živčanu napetost. Odmor treba uključivati stvarno isključivanje iz komunikacije, a ne samo promjenu ekrana.

Jarac

Jarcima puni Mjesec pada u 2. kuću osobne zarade, imovine, samopouzdanja i osjećaja vrijednosti. Mjesec uz Pluton pokazuje da se odnos prema novcu više ne može temeljiti na starim pravilima. Sunce i Jupiter u 8. kući istodobno povećavaju važnost kredita, dugova, ulaganja, partnerova novca i zajedničkih financijskih odluka.

U poslu postaje jasno gdje ste potplaćeni ili gdje razina odgovornosti više ne odgovara naknadi koju primate. Razgovor o plaći, honoraru ili načinu naplate dolazi do ključne faze. Uran u 6. kući podržava promjenu radnog rasporeda, novi alat, dodatni posao ili model rada koji Vam daje više slobode.

Financije su glavna tema ovog punog Mjeseca. Dug, kredit, porez, nasljedstvo ili zajednička investicija dolaze do raspleta. Sunce i Jupiter u 8. kući otvaraju pristup većim sredstvima ili podršci druge osobe, ali povećavaju i rizik od prevelikog zaduživanja. Potrebno je razlikovati novac kojim stvarno raspolažete od novca koji tek trebate vratiti.

U ljubavi se otvara tema povjerenja i financijske ravnopravnosti. Ako ste u vezi, razgovarat ćete o troškovima, zajedničkoj imovini, intimnosti i odgovornosti prema obitelji. Ako ste solo, privlače Vas intenzivne osobe, ali ovaj put puno jasnije promatrate koliko je druga strana stabilna i spremna na stvarnu bliskost.

Zdravlje reagira na stres povezan s kontrolom i novcem. Mars u 6. kući povećava nervozu, ubrzava ritam i lako vodi prema iscrpljivanju. Potrebni su uredniji obroci, dovoljno sna i manje pokušaja da sve riješite u jednom danu.

Vodenjak

Vodenjaci ovaj puni Mjesec osjećaju najizravnije jer se događa u njihovu znaku. Mjesec uz Pluton stavlja u središte Vaš identitet, tijelo, granice i način na koji želite dalje živjeti. Sunce i Jupiter u 7. kući pokazuju da se osobna promjena odmah odražava na partnerstva, brak, ugovore i bliske suradnje.

Na poslu mijenjate način na koji se predstavljate i uvjete pod kojima pristajete surađivati. Partner, klijent ili važan suradnik donosi ponudu koja otvara veći prostor, ali istodobno traži ozbiljnu obavezu. Jupiter u 7. kući podržava kvalitetan ugovor i rad s utjecajnom osobom, dok Pluton u Vašem znaku zahtijeva da zadržite pravo odlučivanja.

Financije su vezane uz ugovore i tuđe odluke. Neptun u 2. kući traži preciznost oko iznosa, rokova i načina plaćanja. Velika obećanja trebaju biti napisana jasno i bez neodređenih formulacija. Kreativan projekt ili suradnja s osobom koja radi drukčije od Vas otvara dodatni izvor prihoda.

U ljubavi dolazi do odluke koja mijenja smjer odnosa. Ako ste u vezi, partner reagira na promjene koje se već neko vrijeme događaju u Vama. Slijedi dogovor o budućnosti, novi oblik odnosa ili završetak dinamike u kojoj ste morali glumiti staru verziju sebe. Ako ste solo, upoznajete osobu koja Vas snažno privlači, ali traži otvorenost i emocionalnu prisutnost.

Zdravlje traži da ozbiljno shvatite signale tijela. Energija je intenzivna, ali oscilira između velikog naleta i naglog umora. Napetost se posebno odražava na živčani sistem, cirkulaciju, potkoljenice i san. Potrebno Vam je više vremena bez tuđih zahtjeva.

Ribe

Ribama se puni Mjesec događa u 12. kući podsvijesti, povlačenja, završetaka i svega što se odvija daleko od pogleda drugih ljudi. Mjesec uz Pluton otkriva skriveni izvor umora ili straha koji je dugo utjecao na Vaše odluke. Sunce i Jupiter u 6. kući istodobno povećavaju posao, obaveze i potrebu da potpuno promijenite svakodnevni ritam.

U poslu završava projekt koji se dugo pripremao iza kulisa. Dobivate jasniju sliku o odnosima u timu, podjeli zadataka i tome koliko se Vaš trud stvarno priznaje. Sunce i Jupiter podupiru novi posao, veći opseg rada ili suradnju koja donosi konkretnu korist, ali lako stvaraju raspored koji dugoročno postaje prezahtjevan.

Financije se poboljšavaju kroz rad i veću potražnju za Vašim uslugama. Saturn i Neptun u 2. kući ipak traže disciplinu, jasne cijene i urednu evidenciju. Ne oslanjajte se na neodređena obećanja niti pristajte na posao bez dogovorenog iznosa i roka plaćanja.

U ljubavi Venera u 7. kući povećava potrebu za bliskošću, dok Mars u 4. kući unosi nemir kroz dom i obitelj. Ako ste u vezi, raspravljate o podjeli kućnih obaveza, selidbi ili utjecaju članova obitelji na odnos. Ako ste solo, pojavljuje se osoba koja djeluje ozbiljno, ali Vaša prošlost još traži razrješenje.

Zdravlje je središnja tema ovog punog Mjeseca. Umor, nemiran san i osjećaj da nikada niste potpuno odmorni pokazuju koliko se stresa nakupilo u pozadini. Tijelu trebaju pravilniji ritam, manje rada bez pauze i dovoljno vremena u kojem ništa ne morate dokazivati.

Suzana Dulčić/ATMA

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