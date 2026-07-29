Gorivo na sarajevskim pumpama od jutros opet skuplje: Cijena litre dizela šokirala apsolutno sve!

Na jutrošnjem trgovanju u Aziji cijena referentne nafte Brent porasla je 4,3 posto, na 87,70 dolara po barelu, dok je američka sirova nafta poskupjela 4,2 posto, na 82,62 dolara.

Brza reakcija pumpadžija

Osjetilo se to odmah i na benzinskim pumpama u Sarajevu gdje su cijene goriva jutros nešto više nego jučer.

Tako je, prema podacima aplikacije FMT FBiH Oil Info, litar nafte najjeftiniji na pumpi Nestro Petrola u Blažuju (3,10 KM) te na Energopetrolovoj pumpi na Mostarskom raskršću (3,13 KM).

Najskuplji litar je na pumpi El Tarik Oil u Velešićima gdje je 3,43 KM.

Benzin Super 95 najjeftiniji je na pumpi Petrol BH Oil Company (2,67) u Barskoj ulici na Ilidži, a najskuplji je na Bosmanovoj pumpi u ulici Mali Kiseljak na Ilidži.

Ponegdje snižena cijena benzina

Pumpa Bucomerc nudi najjeftiniji benzin Super Plus 98 za 2,89 KM po litru, a najskuplji je na Bosmanovoj pumpi u ulici Mali Kiseljak na Ilidži (3,53 KM).

Skoro sve pumpe povećale su cijenu dizela, dok je cijena benzina uglavnom danas sa višom cijenom, dok je na manjem broju pumpi ona snižena, prenosi Novi.

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