Papriku mnogi jedu svaki dan, a malo ko zna kako djeluje na organizam

Bogat izvor vitamina i minerala

Ovo povrće iz porodice pomoćnica posebno se ističe visokim udjelom vitamina C – crvena paprika sadrži ga gotovo tri puta više nego limun. Sto grama paprike ima samo 37 kilokalorija, a pritom osigurava vlakna, minerale poput kalija i kalcija te karotenoide, spojeve s antioksidativnim i protuupalnim djelovanjem.

Portal Utopia.de navodi da redovita konzumacija paprike može pridonijeti jačanju imuniteta i potaknuti probavu. Njemačko društvo za prehranu (DGE) dodaje da karotenoidi iz paprike mogu smanjiti rizik od bolesti srca i krvnih žila te pridonijeti očuvanju zdravlja očiju.

Moguće tegobe i rizik od pesticida

Unatoč brojnim prednostima, paprika ne odgovara svima. Osobe s osjetljivim želucem nakon konzumacije mogu osjetiti žgaravicu, nadutost ili mučninu. U takvim se slučajevima preporučuje oguliti papriku ili je termički obraditi jer je tada lakše probavljiva.

Pozornost treba obratiti i na ostatke pesticida. Pokrajinski ured za zaštitu potrošača Donje Saske 2023. godine utvrdio je njihovu prisutnost u 85 posto analiziranih uzoraka, iako su sve izmjerene vrijednosti bile unutar dopuštenih granica. Ako želite dodatno smanjiti izloženost pesticidima, stručnjaci preporučuju paprike iz ekološkog uzgoja, prenosi Index.hr.

Pomoć tokom mjesečnice

Uravnotežena prehrana posebno je važna tijekom mjesečnice, a nutrijenti poput željeza, magnezija i vitamina A mogu pomoći u ublažavanju pojedinih tegoba. Paprika, uz špinat i kelj, bogata je vitaminom A, koji sudjeluje u regulaciji brojnih tjelesnih procesa, uključujući i one povezane s menstrualnim ciklusom.

Magnezij, koji se nalazi u orašastim plodovima, cjelovitim žitaricama i bananama, može ublažiti grčeve i smanjiti simptome PMS-a.

Kako je najbolje jesti papriku?

Stručnjaci preporučuju jesti papriku u sezoni, koja traje od proljeća do kasne jeseni, te kad god je moguće birati domaće plodove. Oni su obično svježiji i kraće putuju od polja do stola.

Važno je znati i da je vitamin C osjetljiv na toplinu. Zato ćete ga najviše unijeti ako papriku jedete sirovu, primjerice u salati ili kao međuobrok.

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