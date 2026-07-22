Nebo se otvara 29. jula: Ovih 5 znakova ulazi u dane koje će pamtiti cijelog života

Ovaj datum će petoro ljudi pamtiti dugo, jer im donosi ono što su mjesecima čekali bez nade. Nebo se otvara 29. jula i, ako ste dane brojali kroz stisnute zube, ovo je trenutak kada teret počinje da klizi sa ramena. Pet znakova ulaze u period kada se stvari koje su se rasipale konačno sklapaju.

Ništa se ne dešava preko noći bez razloga. Ova rijetka astrološka konfiguracija poklapa se sa vrhuncem sezone Lava, a energija tih dana miriše na naplatu, pomirenje i vijesti koje ste davno prestali da očekujete.

Škorpija: stiže povratak koji niste očekivali

Škorpije mjesecima nose ćutanje koje je bolelo više od svađe. U sredu popodne stiže poziv ili poruka koja zatvara priču staru bar godinu dana, i konačno ćete prodisati. Novac koji ste otpisali vraća vam se onda kada najmanje verujete. Ne jurite objašnjenja od ljudi koji su ćutali, pustite ih da sami dođu. Vaša mirnoća je sada oružje jače od svake riječi.

Lav: dolazi priznanje koje ste čekali

Usred svoje sezone, Lavovi izlaze na svetlo posle perioda u kom su radili, a niko nije gledao. Pred kraj meseca stiže priznanje na poslu ili u porodici koje menja vaš položaj iz temelja. Preuzmite reč u petak, jer tada vas slušaju kao nikada. Ovo nije vreme za skromnost, već za mirno preuzimanje kontrole nad onim što je oduvek trebalo da bude vaše.

Bik: teret konačno pada sa leđa

Bikovi tegle pitanje stana, nasledstva ili para koje se vuče kao mokra vuna. U prvoj polovini nedelje stiže dokument, potpis ili ponuda koja rešava ono oko čega ste izgubili mesece živaca. Ne odbijajte pomoć koja vam se nudi u utorak, čak i ako dolazi iz smera odakle je niste čekali. Vaše strpljenje se pretvara u nešto opipljivo, konačno.

Ribe: stiže neko ko vas razumije

Ribe su predugo nosile osećaj da su same u sobi punoj ljudi. Krajem meseca ulazi neko ko vas gleda onako kako ste čeznuli da vas neko vidi. Ako ste u vezi, stara rana se zaceljuje kroz jedan iskren razgovor. Otvorite se u četvrtak uveče, jer tada reči teku lakše. Vaša intuicija vas sada ne vara, vjerujte onom tihom glasu.

Jarac: nagrada poslije dugog čekanja

Jarčevi znaju šta znači gurati uzbrdo dok drugi klize nizbrdo. Ovaj period donosi konkretan rezultat, novac, ugovor ili priznanje za posao koji ste tiho radili godinama. Najveća nagrada nije novac, već mir da više ne morate da dokazujete koliko vredite. Zatražite ono što vam pripada bez izvinjavanja, pogotovo u drugoj polovini meseca.

Pred ovih pet znakova nisu dani koji brišu prošlost, već oni koji donose olakšanje poslije svega što su prošli. Nebo se otvara 29. jula, ali ne stiže sve preko noći. Međutim, dolazi ono najvažnije – osećaj da se strpljenje, dobrota i trud nisu izgubili uzalud, piše krstarica.

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