Retrogradni Saturn u Ovnu (26.7. – 11.12.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Djevice, u ljubavi se otvaraju teme ranjivosti, kontrole i povjerenja. Odnosi u kojima postoje prešućeni strahovi, financijska ovisnost ili neravnoteža moći traže iskren razgovor. Intimnost sada ne podnosi površnost. Vage, financijski se isplati birati suradnje koje imaju strukturu i profesionalnu ozbiljnost.

Ispit zrele hrabrosti na pragu novog životnog poglavlja

Retrogradni Saturn u Ovnu 2026. donosi jedno od važnijih razdoblja unutarnjeg preispitivanja, osobne odgovornosti i sazrijevanja odluka koje su započele ranije tijekom godine. Saturn, planet vremena, discipline, granica i dugoročnih posljedica, u znaku Ovna ulazi u područje osobne volje, inicijative, hrabrosti i identiteta.

Kada 26.7.2026. krene retrogradno, fokus se prebacuje s vanjskog djelovanja na unutarnju provjeru: jesu li naši ciljevi dovoljno čvrsti, jesu li naše odluke donesene iz zrelosti i jesmo li spremni nositi ono što želimo započeti.

U istom je znaku tada već retrogradan i Neptun, što cijelom razdoblju daje dodatni sloj preispitivanja ideala, identiteta, hrabrosti i životnog smjera. Saturn traži strukturu i odgovornost, a Neptun otvara pitanje vizije, vjere i smisla. Njihova prisutnost u Ovnu tijekom druge polovine 2026. godine naglašava razliku između stvarne spremnosti za novi početak i želje da se u novo poglavlje uđe bez jasnog temelja.

Ovan je znak prvog koraka. U njegovoj se simbolici nalaze početak, impuls, autonomija, izravnost, želja za djelovanjem i potreba da osoba zauzme svoje mjesto bez odgađanja. Saturn u takvom znaku ne gasi vatru, ali traži da ona dobije smjer. Sirova hrabrost sada prolazi kroz ozbiljan test. Želja za novim početkom mora se povezati s odgovornošću, strpljenjem i spremnošću na posljedice.

Od 26.7. do 11.12.2026. Saturnova retrogradnost djeluje kao razdoblje revizije svega što je povezano s osobnim izborom, samostalnošću, granicama, ambicijom i unutarnjim autoritetom. Ovaj tranzit najviše će se osjetiti tamo gdje smo pokušavali ubrzati proces, dokazati se preko vlastitih mogućnosti ili izgraditi novi život bez dovoljno jasnog temelja.

Saturn u Ovnu traži trezvenu hrabrost: onu koja zna kada treba krenuti, kada treba stati i kada treba preuzeti punu odgovornost za vlastiti smjer.

Saturn u Ovnu: kada osobna volja mora sazrijeti

Saturn u astrologiji pokazuje područje života u kojem vrijeme traži ozbiljnost. Njegovi tranziti rijetko prolaze površno, jer donose suočavanje s realnim stanjem. Sve što je nedovoljno stabilno, neusklađeno ili izgrađeno na brzom impulsu dolazi pod povećalo. Saturn ne podržava improvizaciju koja nema temelj. On traži strukturu, jasne granice i zrelu odluku.

Ovan, s druge strane, predstavlja početni poriv života. To je znak koji ne čeka savršene uvjete. On kreće, probija led, otvara prostor i hrabro ulazi u novo područje. U Ovnu se rađa osjećaj “ja mogu”, ali i potreba da se djeluje prije dugog promišljanja. Upravo tu nastaje napetost ovog tranzita: Saturn traži vrijeme, a Ovan želi trenutak; Saturn traži disciplinu, a Ovan želi akciju; Saturn traži dugoročnu izdržljivost, a Ovan često živi kroz prvi nalet energije.

Retrogradni Saturn u Ovnu zato otvara pitanje zrele inicijative. Početak koji nastaje samo iz snažne želje sada mora dobiti jasniji oblik. Potrebno je znati što taj početak traži od nas nakon prvog koraka. Svaka odluka sada dobiva težinu. Svaki novi smjer mora imati unutarnju logiku, a svaka ambicija treba podnijeti test vremena.

Ovaj tranzit posebno razotkriva razliku između hrabrosti i reaktivnosti. Hrabrost ima svijest o posljedicama. Reaktivnost samo želi trenutno olakšanje. Hrabrost zna odabrati bitku. Reaktivnost se dokazuje ondje gdje nije potrebno. Hrabrost ostaje vjerna cilju i kad početno uzbuđenje nestane. Reaktivnost gubi snagu čim se pojavi prva ozbiljna prepreka.

Retrogradno razdoblje: provjera odluka donesenih iz pritiska

Saturnova retrogradnost od srpnja/jula do prosinca/decembra 2026. vraća nas na odluke, planove i poteze koji su pokrenuti tijekom prethodnih mjeseci. Sve što je ušlo u život kroz žurbu, vanjski pritisak ili potrebu za dokazivanjem sada traži ozbiljniju procjenu. Pojedini ciljevi ostat će važni, ali će zahtijevati bolju organizaciju. Neke ambicije pokazat će da su bile više reakcija na okolnosti nego stvaran unutarnji izbor.

U osobnom životu ovo se razdoblje vidi kroz pitanja identiteta i granica. Tko smo kada prestanemo čekati tuđe dopuštenje? Gdje još uvijek tražimo potvrdu prije nego što se usudimo djelovati? Koje dijelove sebe držimo pod kontrolom jer smo u prošlosti naučili da je sigurnije biti manje izravan, manje odlučan ili manje vidljiv?

U profesionalnom smislu retrogradni Saturn u Ovnu donosi preispitivanje vodstva, odgovornosti i načina na koji preuzimamo inicijativu. Osobe koje su u prethodnom razdoblju preuzele previše obveza sada će jasno vidjeti gdje nedostaje sustav. Oni koji su odgađali važne odluke suočit će se s pitanjem koliko ih čekanje zapravo košta. Saturn ne traži spektakularne poteze, već konkretan plan koji podnosi pritisak stvarnosti.

U odnosima se otvaraju teme neovisnosti, zrelog sukoba i osobnih granica. Ovan traži iskrenost, Saturn traži odgovornost za način na koji se ta iskrenost izražava. Razgovori koji se odgađaju zbog straha od reakcije sada postaju sve teži za izbjegavanje. Ljubavni odnosi prolaze kroz provjeru: ima li u njima prostora za autentičnost, ili se mir održava stalnim potiskivanjem vlastite volje?

Astrološko značenje retrogradnog Saturna u Ovnu 2026.

Astrološko značenje ovog tranzita leži u sazrijevanju osobne snage. Saturn u Ovnu ne traži odustajanje od želje, već njezino pročišćavanje. Želja koja preživi Saturnov pritisak postaje ozbiljnija, jasnija i otpornija. Ono što je bilo samo impuls vjerojatno će izgubiti snagu. Ono što pripada dubljoj životnoj putanji dobit će strukturu.

U ovom razdoblju mnogi će prepoznati gdje su strah nazivali oprezom, a nesigurnost racionalnom procjenom. Posebno će se aktivirati iskustva povezana s odbijanjem, neuspjehom, autoritetima, kaznom ili sramom zbog vlastite samostalnosti. Saturn u Ovnu vraća nas na mjesta gdje smo naučili da je sigurnije ne isticati se, ne tražiti previše i ne kretati prvi.

Zato retrogradnost nosi snažan psihološki sloj. Ona pokazuje gdje je osobna vatra prigušena. Neki su se navikli ne ulaziti u sukobe ni onda kada je sukob potreban. Neki su naučili čekati da ih netko pozove, prepozna ili odobri. Neki su hrabrost zamijenili tvrdoglavim dokazivanjem, pa sada uče kako izgleda mirna i zrela odlučnost.

Saturn u Ovnu daje snagu onima koji su spremni preuzeti odgovornost za vlastiti život bez dramatiziranja i bez stalne potrebe da se opravdavaju. Ovo je tranzit koji cijeni jednostavne, jasne i dosljedne odluke. Ako je cilj ozbiljan, tražit će plan. Ako je granica potrebna, tražit će da bude izgovorena. Ako je odnos važan, tražit će zrelost obje strane. Ako je posao došao do točke širenja, tražit će sustav koji može izdržati rast.

Duhovna poruka Saturnove retrogradnosti u Ovnu

Duhovna dimenzija retrogradnog Saturna u Ovnu povezana je s odgovornošću prema vlastitoj životnoj energiji. Ovan simbolizira iskru, a Saturn podsjeća da iskra treba brigu kako bi postala stabilan plamen. Ovo razdoblje ne podržava rasipanje snage na dokazivanje, nepotrebne sukobe i brze odluke kojima pokušavamo pobjeći od unutarnje nelagode.

Duhovna lekcija ovog tranzita nalazi se u pitanju: što znači biti vjeran sebi na zreo način? Biti autentičan ne znači reagirati na svaki podražaj. Biti hrabar ne znači uvijek krenuti prvi. Biti samostalan ne znači sve nositi bez podrške. Saturn u Ovnu uči da se osobna snaga prepoznaje po sposobnosti da biramo svjesno, a ne po potrebi da uvijek pobijedimo.

Ovo razdoblje donosi i jasniji odnos prema ljutnji. Ljutnja je u simbolici Ovna važan signal, jer pokazuje gdje je granica prijeđena, gdje je energija blokirana ili gdje je osoba predugo djelovala protiv sebe. Saturn traži da se taj signal pretvori u zrelu odluku. Umjesto eksplozije, dolazi potreba za artikulacijom. Umjesto napada, jasna granica. Umjesto povlačenja, odgovoran stav.

Retrogradni Saturn u Ovnu 2026. zato je važan za sve koji stoje pred novim životnim poglavljem. On traži da se zapitamo jesmo li spremni živjeti odluke koje priželjkujemo. Jesmo li spremni podnijeti ritam procesa? Jesmo li spremni ostati dosljedni i kada izostane trenutna potvrda? Upravo tu počinje zrelost koju Saturn traži.

Kako retrogradni Saturn u Ovnu 2026. utječe na horoskopske znakove

Retrogradni Saturn u Ovnu svakom znaku aktivira drugo životno područje.

Prognozu najprije pročitajte za svoj podznak jer on preciznije pokazuje područje života kroz koje Saturn prolazi, a zatim i za svoj Sunčev znak koji opisuje širu temu razdoblja.

Ovan: osobni identitet, tijelo i novi početak

Ovnovima retrogradni Saturn prolazi kroz prvu kuću, područje identiteta, tijela, osobnog nastupa i načina na koji ulaze u život. Ovo je izravno razdoblje sazrijevanja za Vaš znak. Sve što se tiče slike o sebi, samopouzdanja, hrabrosti i osobnih odluka dolazi pod Saturnovu provjeru.

U odnosima se ova retrogradnost vidi kroz potrebu da budete iskreniji oko vlastitih granica. Odnosi u kojima ste preuzimali ulogu snažne osobe bez prostora za ranjivost sada traže novu ravnotežu. Partnerstva koja poštuju Vašu autonomiju mogu postati stabilnija, dok odnosi temeljeni na natjecanju, pritisku ili stalnom dokazivanju pokazuju svoje slabe točke.

U poslu i na polju financija Saturn traži ozbiljniji odnos prema vlastitom imenu, reputaciji i osobnoj odgovornosti. Ovo je vrijeme u kojem se brzina zamjenjuje strategijom.

Poslovni početak, samostalni projekt ili odluka o novom smjeru imaju potencijal, ali samo ako postoji jasan plan i spremnost na rad kroz dulje razdoblje. Osjećaj zaštite dolazi kroz unutarnju stabilnost: što ste jasniji oko toga tko ste i što želite graditi, to se manje oslanjate na vanjsku potvrdu.

Bik: povlačenje, završeci i oslobađanje od nevidljivog tereta

Bikovima Saturn retrogradno prolazi kroz 12. kuću, područje podsvijesti, povlačenja, završetaka, iscjeljenja i skrivenih obrazaca. Ovo je tiši, ali iznimno važan tranzit. Djeluje iznutra, kroz snove, intuiciju, umor, emocionalna sjećanja i potrebu da se odmaknete od onoga što Vas iscrpljuje.

U ljubavi se mogu otvoriti teme prešućenih strahova i starih vezanosti. Odnosi koji su nosili neizgovorenu težinu traže mirnije, dublje sagledavanje. Za neke Bikove ovo je vrijeme emocionalnog zatvaranja jednog ciklusa, osobito ako su dugo ostajali vezani za nešto što više nema stvarnu životnu snagu.

U poslu i na financijskom planu Saturn traži oprez s preuzimanjem tuđih obveza. Važno je prepoznati što radite iz odgovornosti, a što iz navike da nosite više nego što je Vaše.

Financijski se naglasak stavlja na dugoročno čišćenje, smanjivanje nepotrebnih opterećenja i stvaranje mirnijeg ritma. Osjećaj zaštite dolazi kroz povlačenje iz situacija koje troše energiju i kroz jasnije razumijevanje onoga što završava.

Blizanci: prijateljstva, zajednica i dugoročni ciljevi

Blizancima retrogradni Saturn prolazi kroz 11. kuću, područje prijateljstava, suradnji, publike, zajednice i planova za budućnost. Ovo razdoblje donosi ozbiljniju procjenu ljudi s kojima dijelite prostor, ideje i dugoročne ciljeve.

U odnosima se Saturnov utjecaj vidi kroz pitanje prijateljske osnove odnosa. Veze u kojima postoji iskrena komunikacija, mentalna bliskost i međusobno poštovanje dobivaju priliku za ozbiljnije učvršćivanje. Površne veze, nedovoljno jasne situacije i odnosi u kojima se stalno prilagođavate grupi ili partnerovu društvenom krugu postaju manje uvjerljivi.

U poslu i na financijskom planu ovo je važan tranzit za timski rad, kontakte, suradničke projekte i dugoročne profesionalne mreže. Neki ciljevi tražit će korekciju jer više ne odgovaraju smjeru u kojem se razvijate.

Financijski napredak može se povezati s kvalitetnijim suradnjama i jasnijim izborom ljudi s kojima gradite. Osjećaj podrške dolazi kroz selekciju: manje raspršenosti, više pouzdanih veza.

Rak: karijera, ugled i ozbiljniji profesionalni smjer

Rakovi retrogradni Saturn osjećaju kroz 10. kuću, područje karijere, statusa, javne slike, vodstva i životnog smjera. Ovo je jedan od najvažnijih profesionalnih tranzita za Vaš znak u 2026. godini, jer otvara pitanje kamo ide Vaša ambicija i kakvu odgovornost želite preuzeti.

U odnosima se ovaj tranzit vidi kroz odnos privatnog i poslovnog života. Partnerstvo mora pronaći način da podrži Vaše profesionalno sazrijevanje, bez osjećaja krivnje zbog vremena, odgovornosti ili vidljivosti. Ako odnos ne priznaje Vaš razvoj, napetosti postaju očitije.

U poslu i na financijskom planu Saturn traži jasnu strukturu. Karijera, javni nastup, pozicija autoriteta ili važan projekt prolaze kroz reviziju. Poslovni uspjeh sada ovisi o tome koliko ste spremni prihvatiti dugoročnu odgovornost, a ne samo priznanje.

Financijski se naglašava stabilizacija kroz ozbiljnije odluke, profesionalnu disciplinu i odabir smjera koji ima trajnu vrijednost. Osjećaj zaštite dolazi kroz reputaciju koju gradite dosljedno i kroz odluke koje Vas čine pouzdanima u očima drugih.

Lav: uvjerenja, obrazovanje i šira životna vizija

Lavovima retrogradni Saturn prolazi kroz 9. kuću, područje uvjerenja, visokog obrazovanja, putovanja, prava, duhovnosti i šire životne perspektive. Ovo razdoblje donosi provjeru svega u što vjerujete i svega na čemu temeljite svoje veće planove.

U ljubavi se mogu otvoriti razlike u vrijednostima, pogledima na budućnost ili životnoj filozofiji. Veza koja ima zajedničku viziju lakše prolazi kroz Saturnov test. Ako se odnos temelji samo na strasti, a nema dogovor oko smjera, sada se to jasnije vidi.

U poslu i na financijskom planu ovaj tranzit podržava ozbiljan rad na znanju, kvalifikacijama, učenju, pisanju, podučavanju i projektima koji imaju širi doseg. Planovi povezani s inozemstvom, edukacijom ili javnim djelovanjem traže bolju pripremu. Financijska korist dolazi kroz stručnost, ne kroz improvizaciju.

Osjećaj podrške javlja se kada svoje velike ideje povežete s konkretnim iskustvom i disciplinom.

Djevica: povjerenje, zajednički resursi i duboka transformacija

Djevicama retrogradni Saturn prolazi kroz 8. kuću, područje intimnosti, povjerenja, zajedničkog novca, dugova, nasljedstava, ulaganja, emocionalnih vezanosti i psihološke transformacije. Ovo je ozbiljno razdoblje u kojem se traži precizno razlikovanje onoga što je Vaše od onoga što dijelite s drugima.

U ljubavi se otvaraju teme ranjivosti, kontrole i povjerenja. Odnosi u kojima postoje prešućeni strahovi, financijska ovisnost ili neravnoteža moći traže iskren razgovor. Intimnost sada ne podnosi površnost. Potrebna je zrelost, jasna emocionalna odgovornost i spremnost da se razgovara o onome što je dugo bilo osjetljivo.

U poslu i na novčanom planu Saturn traži ozbiljniji odnos prema zajedničkim financijama, kreditima, porezima, ulaganjima i dugoročnim obvezama.

Ovo je vrijeme za sređivanje računa, reviziju rizika i donošenje odgovornijih odluka. Osjećaj zaštite dolazi kroz jasnoću: kada znate što pripada Vama, što drugima i što treba prestati financijski ili emocionalno hraniti.

Vaga: partnerstva, ugovori i zrelost odnosa

Vagama retrogradni Saturn prolazi kroz 7. kuću, područje partnerstva, braka, poslovnih odnosa, ugovora i javnih suparništava. Budući da je Ovan nasuprot Vagi, ovaj tranzit posebno naglašava ravnotežu između vlastitih potreba i potreba druge strane.

U ljubavi Saturn traži zrelije dogovore. Odnosi u kojima se mir održavao prešućivanjem vlastitih želja sada ulaze u ozbiljniju fazu provjere. Partnerstvo ima prostora za stabilizaciju ako obje strane jasno preuzmu odgovornost za svoj dio odnosa. Veze koje počivaju na nejednakom trudu ili stalnom izbjegavanju konflikta postaju teže za održavanje.

U poslu i na financijskom planu naglašeni su ugovori, klijenti, poslovna partnerstva i pregovori. Saturn traži precizne uvjete, realne rokove i jasno definirane obveze.

Financijski se isplati birati suradnje koje imaju strukturu i profesionalnu ozbiljnost. Osjećaj podrške dolazi kroz odnose u kojima više ne morate smanjivati sebe da bi dogovor opstao.

Škorpion: rad, zdravlje i svakodnevni sustav

Škorpionima retrogradni Saturn prolazi kroz 6. kuću, područje svakodnevnog rada, zdravlja, navika, služenja, organizacije i dnevnih obveza. Ovo razdoblje pokazuje koliko Vaša rutina podržava život koji želite živjeti.

U ljubavi se Saturnov utjecaj vidi kroz svakodnevicu odnosa. Romantika se sada procjenjuje kroz ponašanje, prisutnost i spremnost na praktičnu podršku. Partnerstvo koje postoji samo u intenzivnim trenucima, a ne funkcionira u običnom danu, pokazuje svoje slabosti.

U poslu i na financijskom planu ovo je vrijeme za ozbiljno sređivanje radnih navika. Projekti zahtijevaju disciplinu, raspored i jasniju podjelu energije. Financijski napredak dolazi kroz dosljednost, radnu učinkovitost i odustajanje od kaotičnih obrazaca.

Zdravlje traži stabilniji ritam, a tijelo jasnije pokazuje gdje ste dugo gurali preko granice. Osjećaj zaštite dolazi kroz red koji stvarate sami, iz dana u dan.

Strijelac: kreativnost, ljubav i osobni izraz

Strijelcima retrogradni Saturn prolazi kroz 5. kuću, područje ljubavi, romantike, kreativnosti, djece, užitka, talenta i osobnog izražavanja. Ovo razdoblje traži ozbiljniji odnos prema onome što Vas raduje i prema onome što stvarate.

U ljubavi se otvara pitanje zrelosti romantičnih izbora. Površna uzbuđenja gube dio privlačnosti ako iza njih nema dosljednosti. Veze koje potiču Vašu kreativnost, iskrenost i životnu radost imaju priliku za stabilniji razvoj. Ako se dugo suzdržavate od izražavanja osjećaja, Saturn sada traži više jasnoće.

U poslu i na financijskom planu ovaj tranzit podržava kreativne projekte, osobni brend, rad s publikom, edukaciju, umjetnost i sve što nosi Vaš potpis. Ipak, talent sada traži disciplinu.

Financijska korist dolazi kroz ozbiljan rad na onome što ste možda dugo držali kao hobi ili osobni interes. Osjećaj podrške javlja se kada prestanete umanjivati vlastiti kreativni potencijal i počnete ga tretirati kao nešto vrijedno ulaganja.

Jarac: dom, obitelj i emocionalni temelji

Jarcima retrogradni Saturn prolazi kroz 4. kuću, područje doma, obitelji, korijena, nekretnina, privatnog života i emocionalne sigurnosti. Budući da je Saturn Vaš vladajući planet, ovaj tranzit ima posebnu težinu i traži ozbiljnu unutarnju stabilizaciju.

U ljubavi se naglašava pitanje sigurnosti. Odnos mora imati emocionalni temelj, a ne samo funkcionalan dogovor. Obiteljske obveze, stanovanje ili prošlost jednog od partnera mogu snažnije utjecati na dinamiku veze. Saturn traži da se o tim temama razgovara odraslo i bez odgađanja.

U poslu i na financijskom planu fokus se prebacuje na privatnu stabilnost kao temelj profesionalne izdržljivosti. Moguće su važne odluke povezane s domom, nekretninama, obiteljskim financijama ili promjenom životnog prostora.

Financijski oprez ima smisla, osobito ako se radi o većim ulaganjima. Osjećaj zaštite dolazi kroz uređen privatni život i kroz odluku da više ne nosite obiteljske terete koji pripadaju prošlosti.

Vodenjak: komunikacija, odluke i snaga glasa

Vodenjacima retrogradni Saturn prolazi kroz 3. kuću, područje komunikacije, učenja, pisanja, razmišljanja, kratkih putovanja, braće, sestara i svakodnevnih dogovora. Ovo razdoblje donosi ozbiljniji odnos prema riječima, informacijama i mentalnim obrascima.

U ljubavi se Saturnov utjecaj vidi kroz komunikaciju. Prešućivanje, nejasni dogovori i emocionalna distanca sada postaju vidljiviji. Odnosi se stabiliziraju kroz jasne razgovore, konkretnu prisutnost i spremnost da se misli izgovore bez hladnoće i bez obrambenog tona.

U poslu i na financijskom planu ovaj tranzit podržava učenje, pregovore, pisanje, medije, edukaciju i sve poslove koji ovise o preciznoj komunikaciji. Važno je paziti na ugovore, rokove i detalje u dogovorima. Financijska korist dolazi kroz bolju organizaciju informacija i mudrije odluke.

Osjećaj podrške javlja se kada shvatite da Vaš glas ima težinu, ali i odgovornost.

Ribe: novac, vrijednosti i osobna stabilnost

Ribama retrogradni Saturn prolazi kroz 2. kuću, područje novca, resursa, samopoštovanja, vrijednosti i osjećaja sigurnosti. Ovo je važan tranzit za financijsku i unutarnju stabilizaciju.

U ljubavi se otvara pitanje vrijednosti. Koliko se osjećate cijenjeno? Dajete li previše kako biste održali odnos? Postoji li ravnoteža između emocionalnog davanja i stvarnog poštovanja? Saturn sada traži da svoju vrijednost ne mjerite samo kroz tuđu potrebu za Vama.

U poslu i na financijskom planu ovaj tranzit donosi ozbiljniji odnos prema zaradi, troškovima, dugoročnim resursima i osobnim sposobnostima.

Ovo je vrijeme za izradu jasnijeg financijskog plana, stabilizaciju prihoda i prepoznavanje vlastitih vještina kao vrijednosti koja zaslužuje konkretnu naknadu. Osjećaj zaštite dolazi kroz materijalnu jasnoću i kroz odluku da se više ne odgađa briga o vlastitoj sigurnosti.

Suzana Dulčić/ATMA

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