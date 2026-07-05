12 mentalnih poremećaja prema vašem horoskopskom znaku…

Ovan – histerični poremećaj osobnosti, Blizanci – bipolarni, Vodenjak – šizotipni poremećaj osobnosti… Jeste li spremni otkriti svoju “mračnu” stranu? Razmotrimo neke teške osobine, ali u duhu zabave.

Kada je riječ o horoskopskim znakovima, navikli smo slušati o osobnostima, navikama i preferencijama. Ali što ako pogledamo astrologiju iz neočekivanog kuta i povežemo svaku osobnost zodijaka s mentalnim poremećajem?

Ovaj provokativni tekst nudi takvu verziju – ali upamtite, sve je ovdje prikazano s humorom. Jeste li spremni otkriti svoju “mračnu” stranu?

Ovan: Histerični poremećaj osobnosti

Ovan jednostavno ne može živjeti bez tuđe pažnje. Kad se okolina ne divi njegovoj karizmi i grandioznosti, postaje pravi kralj drame.

Ako Ovan ne uspije pridobiti pozornost na vlastite načine, tada prelazi u drugu krajnost – “žrtvu”. Sažaljenje je također način da skrenete pozornost na sebe!

Ovan doista može biti bistar i karizmatičan, ali njihova strast za priznanjem ponekad ide predaleko.

Bik: Poremećaj prehrane

Bik nije samo ljubitelj ukusne hrane, on je pravi kulinarski ekstrem. U trenucima stresa može pojesti svoje probleme i koliko god jeo, uvijek će biti premalo. I nakon tjedan dana – manična želja za smršavljenjem pod svaku cijenu.

Ova promjena od prejedanja do ubrzane dijete može uzeti danak zdravlju, ali Bik i dalje kategorizira hranu kao “dobru” i “lošu”.

Za njega nema ništa važnije od harmonije… na tanjuru.

Blizanci: Bipolarni afektivni poremećaj

Blizanci su pravi emocionalni vrtuljak. Mogu biti sretni u jednom trenutku, a sat vremena kasnije njihovo će se raspoloženje odjednom promijeniti u suprotno.

Nikada ne znate što od njih možete očekivati ​​u sljedećem trenutku: danas je to plan za večer u kazalištu, a sutra je to grandiozna renovacija užurbano.

Impulzivni postupci, nestalnost i emocionalna nihanja čine komunikaciju s njima zanimljivom… ali zamornom.

Rak: Granični poremećaj osobnosti

Rakovi drugačije osjećaju svijet – svaki emocionalni šok može ih dugo uznemiriti. Lako postaju žrtve u vezama, izdržavajući dok se emocionalna bol ne razvije u fizičke probleme.

Rakovi ne samo da ne osjećaju granice, već ih i sami krše, napadajući tuđe emocije i pate zbog toga.

Njihova nevjerojatna empatija čini ih ranjivima na dramu, a oni su vješti u stvaranju vlastite.

Lav: Narcisoidni poremećaj osobnosti

Lav je uvjeren u svoju ekskluzivnost i želi da svi to prepoznaju. Narcisoidnost kod Lavova očituje se u tome što očekuju pohvalu za svaki postupak koji poduzmu.

Ako se iznenada netko usudi posumnjati u njihovu veličinu, očekujte nasilni narcisoidni bijes.

Visoko samopouzdanje pomaže Lavovima da postignu mnogo, ali ako nešto pođe po zlu, uvijek će pronaći nekoga za okriviti osim sebe.

Djevica: Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Za Djevicu je svijet projekt koji mora biti savršeno izveden. Njihova manija za savršenstvom doseže točku da će čak i savršeno obavljen posao ponoviti.

Djevice su opsjednute kontrolom i redom, provjeravaju i ispravljaju one oko sebe na svakom koraku.

A sve zato što je unutarnji glas kritike usmjeren prvenstveno na samu Djevicu, koja teži nedostižnom idealu.

Vaga: Anksiozni poremećaj osobnosti

Vage jednostavno ne podnose neizvjesnost i sukobe. Svaki izbor ili svađa mogu ih baciti u stanje potpune zbunjenosti i panike.

Umjesto da nešto poduzmu, radije odgađaju odluke, prebacujući odgovornost na druge.

Međutim, ako ishod bude uspješan, oni će rado preuzeti sve lovorike na sebe. Vage se neprestano bore sa svojim unutarnjim strahom od sukoba, sanjajući o miru i harmoniji.

Škorpion: Ovisnosti (alkoholizam/nimfomanija)

Škorpion ne poznaje granice u svojim osjećajima. Za njega je život nešto što treba živjeti punim plućima, uključujući emocije, seks i zadovoljstvo.

Ako život ne donosi željene senzacije, Škorpion može lako posegnuti za alkoholom ili drugim stimulansima.

Prepoznavanje ovisnosti pravi je test za Škorpiona koji se navikao smatrati gospodarom situacije.

Strijelac: Poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD)

Strijelci su ljudi koji ne mogu mirno sjediti. Zaneseni su protokom ideja i energije, započinju hrpu stvari, ali ih rijetko završavaju.

Njihov moto: “Glavno je početi!”

Nemogućnost koncentracije kompenziraju govorništvom i sposobnošću privlačenja pažnje. Ovi ljudi ne mogu dugo ostati na jednom mjestu, ali uvijek smisle nešto novo.

Jarac: Patološko gomilanje

Jarci su majstori posla, ali pravi skupljači. Boje se odvojiti od stvari i novca, čak i ako imaju više nego dovoljno.

Njihovi su domovi možda puni stare odjeće, a odjeća im je i dalje iznošena, unatoč pristojnom prihodu.

Svako rasipanje novca kod Jarca izaziva tjeskobu, kao da gube nešto bitno.

Vodenjak: Šizotipni poremećaj osobnosti

Vodenjaci žive u svijetu ideja koje im se čine toliko stvarnima da lako zaborave na stvarni svijet. Znaju satima raspravljati o velikim planovima i teorijama koje često nemaju veze sa stvarnošću.

Njihov život je ravnoteža između mašte i stvarnosti, a fantazija često prevagne.

U stanju su uvjeriti da su u pravu čak i kada se to čini potpunom besmislicom.

Ribe: Mješoviti poremećaji

Ribe – znak koji je upio sve odjednom. U njima možete pronaći osobine svih horoskopskih znakova, što ih čini potpuno nepredvidivim.

Mogu biti duboko empatični ili mogu ići u emocionalne krajnosti.

Za Ribe sve ovisi o vanjskom okruženju: one mogu biti ili idealne ili potpuni kaos, a njihovo je ponašanje teško predvidjeti.

ATMA/cluber.com.ua/Pripremila: Suzana Dulčić

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