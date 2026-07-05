Financijski horoskop od 6.7. do 12.7.: Blizancima stižu neplanirani troškovi, Djevice vraćaju kontrolu nad novcem

Bikovi, nemojte pristajati na ponudu samo zato što je netko predstavlja kao zadnju priliku. Provjerite uvjete, jamstvo, rok isporuke, dodatne naknade i način plaćanja. Ovaj tjedan sitni detalji imaju veliku važnost. Vodenjaci, ako vodite vlastiti posao, pregledajte narudžbe, termine, naplatu, račune i komunikaciju s klijentima. Ako radite za druge, obratite pažnju na prekovremene sate, raspored i odgovornosti koje nisu jasno dogovorene.

Tjedan od 6.7. do 12.7.2026. donosi potrebu za opreznijim odnosom prema novcu, osobito u svemu što se tiče računa, obiteljskih dogovora, kupnje, tehničkih uređaja, prijevoza i svakodnevnih troškova.

Merkur je retrogradan u Raku pa se financijske teme vraćaju na ono što je već trebalo biti riješeno. Stari računi, režije, obiteljske obaveze, troškovi doma, dogovori oko podjele novca i pitanja sigurnosti ponovno dolaze u prvi plan. Ono što je bilo prešućeno, odgođeno ili ostavljeno “za kasnije” sada traži jasniji odgovor.

Početak tjedna još nosi napetost Marsa i Urana u Blizancima. Taj utjecaj lako donosi nagle troškove, kvarove uređaja, promjene planova, nervozu u prometu, brzoplete poruke i financijske odluke donesene u nekoliko sekundi. Poseban oprez potreban je kod online kupnje, potpisivanja, dogovora preko poruka, plaćanja unaprijed i svega što izgleda kao hitna prilika.

Neptun 7.7. kreće retrogradno u Ovnu. Financijski planovi koji su pokrenuti iz zanosa sada traže realniji pogled. Ako nešto zvuči predobro, treba zastati i pogledati brojke. Ako je neka odluka donesena zbog pritiska, želje za brzim pomakom ili potrebe da se odmah nešto promijeni, ovaj tjedan pokazuje gdje nedostaje jasna računica.

Venera 9.7. ulazi u Djevicu i donosi praktičniji ton. Novac se tada lakše dovodi u red kroz pregled računa, smanjenje sitnih troškova, usporedbu cijena, provjeru pretplata, korisne kupnje i pametnije planiranje. U drugom dijelu tjedna bolje prolaze oni koji biraju kvalitetu, mjeru i stvarnu potrebu.

Ovo je tjedan za smireniju financijsku procjenu. Ne treba žuriti za velikim potezima. Puno više vrijedi dobar pregled stanja, zatvaranje starih obaveza i odluka da novac više ne odlazi na stvari koje ne donose stvarnu korist.

Ovan

Ovnovima se ovaj tjedan financije najviše vežu uz dom, obitelj, režije, stanovanje i privatne obaveze. Retrogradni Merkur u Raku vraća razgovore o podjeli troškova, zaostale račune ili odluke koje se tiču kuće, roditelja i bliskih osoba.

Mogući su izdaci za popravke, uređenje prostora, kućanske uređaje ili pomoć nekome iz obitelji. Važno je ne donositi odluke u ljutnji i ne preuzimati tuđe obaveze samo zato što želite brzo riješiti situaciju.

Neptun od 7.7. u Vašem znaku traži da osobne planove pogledate trezvenije. Ako želite pokrenuti projekt, kupiti nešto skuplje ili uložiti u sebe, prvo provjerite iznos, rokove i sve dodatne troškove. Od 9.7. Venera u Djevici pomaže kroz posao, usluge, rutinu i bolju organizaciju svakodnevnih obaveza.

Najviše koristi donosi sređivanje računa, rasporeda i sitnih troškova koji se ponavljaju.

Bik

Bikovima tjedan pomiče fokus na dokumente, dogovore, račune, promet, kraće putove, kupnju i svakodnevnu komunikaciju. Mars i Uran u Blizancima još snažno djeluju na Vaše polje novca pa su mogući neplanirani troškovi, promjene cijena, iznenadne uplate ili kvarovi koji traže brzu reakciju.

Nemojte pristajati na ponudu samo zato što je netko predstavlja kao zadnju priliku. Provjerite uvjete, jamstvo, rok isporuke, dodatne naknade i način plaćanja. Ovaj tjedan sitni detalji imaju veliku važnost.

Venera od 9.7. ulazi u Djevicu i donosi bolji osjećaj za pametne kupnje, djecu, hobije, kreativne projekte i zadovoljstva koja imaju stvarnu vrijednost. Ako trošite na nešto lijepo, neka to bude kvalitetno i upotrebljivo.

Bikovi sada najviše štite novac kroz strpljenje. Ono što izgleda primamljivo na prvi pogled treba proći još jednu provjeru.

Blizanci

Blizancima je novac jedna od glavnih tema tjedna. Retrogradni Merkur, Vaš vladar, prolazi kroz Raka i otvara pitanja prihoda, naplate, dugovanja, cijene rada i osobnih resursa. Sve što se tiče zarade sada traži dodatnu pažnju.

Mars u Vašem znaku pojačava brzinu reakcije, a nedavna konjunkcija s Uranom donosi nervozu i sklonost naglim potezima. Zbog toga su mogući iznenadni troškovi, posebno kroz tehniku, prijevoz, komunikaciju, uređaje ili odluke donesene bez dovoljno razmišljanja.

Ako pregovarate o cijeni, šaljete ponudu, kupujete nešto skuplje ili mijenjate financijski dogovor, prvo provjerite sve podatke. Ovaj tjedan nije dobar za rasipanje pažnje na previše ideja odjednom. Jedan dovršen zadatak donosi više koristi od pet otvorenih mogućnosti.

Od 9.7. Venera u Djevici usmjerava pažnju na dom. Kućni budžet, obiteljski troškovi i organizacija prostora traže bolji red.

Rak

Rakovi, Merkur je retrogradan u Vašem znaku pa je važno paziti na financijske dogovore, poruke, obećanja i odluke koje se donose pod emotivnim pritiskom. Sve što se tiče novca, obitelji i privatnih obaveza treba zapisati i još jednom provjeriti.

Jupiter u Lavu već otvara temu zarade, samopouzdanja i osobne vrijednosti. To je dobar pokazatelj za buduće širenje prihoda, ali ovaj tjedan još traži oprez. Ako mijenjate cijenu usluge, pregovarate o honoraru ili tražite bolju financijsku poziciju, pripremite argumente.

Mogući su razgovori o starim računima, obiteljskom novcu, dugovima ili troškovima koji su se predugo odgađali. Ne morate sve riješiti odjednom, ali morate vidjeti stvarno stanje.

Od 9.7. Venera u Djevici pomaže kroz pregovore, pisanje, prodaju, kraće poslove, administraciju i jasniju komunikaciju. Dobro pripremljena poruka sada može otvoriti korisna vrata.

Lav

Lavovima tjedan počinje s jačom potrebom za užitkom, vidljivošću i ulaganjem u sebe. Jupiter je već u Vašem znaku, a Venera do 9.7. još boravi u Lavu. To pojačava samopouzdanje, šarm i želju da se novac potroši na izgled, promociju, poklone, zabavu ili osobni projekt.

Važno je razlikovati korisno ulaganje od trošenja radi dojma. Ako nešto kupujete zbog posla, javnog nastupa ili razvoja vlastitog talenta, trošak ima smisla samo uz jasnu svrhu. Kupnja iz trenutnog raspoloženja brzo gubi vrijednost.

Od 9.7. Venera ulazi u Djevicu i aktivira Vaše polje novca. Tada se lakše uvodi red u prihode, troškove, cjenik, pregovore i budžet. Lavovi u drugom dijelu tjedna mogu bolje vidjeti gdje novac odlazi i što treba smanjiti.

Ovaj tjedan ne traži odricanje, već pametniju mjeru. Sjaj je dobar kada ne narušava stabilnost.

Djevica

Djevice dobivaju važan pomak 9.7., kada Venera ulazi u njihov znak. To donosi bolji osjećaj za vrijednost, pregovore, kvalitetu, osobni nastup i sve što se tiče usluga, rada i svakodnevne organizacije. Lakše ćete procijeniti što vrijedi novca, a što samo dobro izgleda.

Prvi dio tjedna vraća financijske teme povezane s prijateljima, suradnicima, grupama, mrežama i dugoročnim planovima. Stari dogovor, klijent ili projekt mogu se ponovno aktivirati. Ako novac uključuje više ljudi, podjela obaveza mora biti jasna.

Ovo je dobar tjedan za uređivanje ponude, cjenika, radnog rasporeda, poslovne komunikacije i svih detalja koji utječu na zaradu. Djevice sada imaju prednost jer vide ono što drugima promakne.

Financijski napredak dolazi kroz preciznost, dosljednost i dobar osjećaj za mjeru.

Vaga

Vagama se novac ovog tjedna povezuje s karijerom, statusom, javnom slikom, nadređenima i važnim poslovnim razgovorima. Retrogradni Merkur u Raku vraća stare dogovore o poslu, naplati, rokovima, odgovornostima i uvjetima suradnje.

Ako pregovarate o plaći, honoraru, ugovoru ili novoj ulozi, nemojte se oslanjati samo na dobar dojam. Potrebni su konkretni iznosi, rokovi i jasna očekivanja. Ono što se sada ne razjasni može kasnije stvoriti nepotreban pritisak.

Od 9.7. Venera ulazi u Djevicu i aktivira Vaše skriveno polje. To je dobar položaj za pripremu, analizu i rad u pozadini. Pregledajte privatne troškove, pretplate, dugove, zdravstvene izdatke i obaveze koje preuzimate zbog drugih ljudi.

Vagama ovaj tjedan najviše koristi miran pregled stvarnog stanja. Neke odluke bolje je pripremiti tiho, bez previše objašnjavanja okolini.

Škorpion

Škorpionima se financije vežu uz putovanja, obrazovanje, pravne teme, inozemstvo, dokumente, marketing, objave i šire poslovne planove. Retrogradni Merkur u Raku vraća stare papire, troškove puta, edukacije, ugovore ili dogovore s ljudima iz drugih sredina.

Jupiter u Lavu naglašava karijeru i javnu poziciju, pa se može pojaviti prilika koja nosi veći doseg. Ipak, prije prihvaćanja treba provjeriti opseg posla, rokove, ljude uključene u projekt i realan budžet.

Od 9.7. Venera u Djevici donosi podršku kroz suradnike, preporuke, profesionalne mreže i publiku. Novac lakše dolazi preko kontakta, ali samo ako kontakt ima konkretnu vrijednost.

Škorpionima ovaj tjedan odgovara strateški pristup. Veliki plan treba podijeliti na jasne korake.

Strijelac

Strijelcima se tjedan najviše vrti oko zajedničkih financija. U fokusu su krediti, dugovi, porezi, osiguranja, nasljedstva, alimentacije, ulaganja, partnerov novac i sredstva koja dijelite s drugima.

Retrogradni Merkur u Raku vraća stare obaveze, nejasne uvjete ili razgovore o novcu koji su predugo stajali po strani. Ako se nešto dijeli, mora biti jasno tko što plaća, tko što preuzima i kada dolazi rok.

Ovaj tjedan traži ozbiljan pregled dokumenata. Kamate, rate, dugovi i financijski dogovori s institucijama ne smiju se rješavati napamet. Ako niste sigurni, tražite dodatno objašnjenje prije potpisa.

Od 9.7. Venera ulazi u Djevicu i aktivira Vaše polje karijere. Reputacija, odgovornost i profesionalnost mogu donijeti financijsku korist. Najviše vrijedi posao koji je napravljen uredno, na vrijeme i bez velikih obećanja.

Jarac

Jarcima financijski fokus dolazi kroz partnere, klijente, ugovore i poslovne suradnje. Retrogradni Merkur u Raku vraća razgovore o podjeli troškova, naplati, zajedničkom novcu ili uvjetima dogovora koji nisu dovoljno jasno postavljeni.

Ako netko kasni s uplatom, mijenja dogovor ili očekuje da preuzmete veći teret, sada je vrijeme za miran, ali vrlo konkretan razgovor. Jarčevima najviše odgovaraju brojke, rokovi i pisani uvjeti.

Moguće je i vraćanje starog klijenta, ponovni pregovor ili rješavanje financijskog pitanja koje se vuklo kroz odnos s drugom osobom. Ne ulazite u dogovor samo zato što želite izbjeći neugodan razgovor.

Od 9.7. Venera u Djevici daje podršku kroz edukaciju, pravne teme, savjetovanje, putovanja, inozemstvo i dugoročno planiranje. Ulaganje u znanje ima smisla ako se može primijeniti u stvarnom poslu.

Vodenjak

Vodenjacima su financije povezane s radom, svakodnevnim obavezama, klijentima, uslugama, zdravljem, rasporedom i radnim uvjetima. Retrogradni Merkur u Raku vraća stare zadatke, pomaknute rokove, neplaćene sitnice, poruke koje su promakle ili administrativne propuste.

Ako vodite vlastiti posao, pregledajte narudžbe, termine, naplatu, račune i komunikaciju s klijentima. Ako radite za druge, obratite pažnju na prekovremene sate, raspored i odgovornosti koje nisu jasno dogovorene.

Od 9.7. Venera u Djevici aktivira zajedničke financije. U fokusu su krediti, dugovi, porezi, osiguranja, partnerovi prihodi ili novac koji dolazi preko institucija. Ovo je dobar tjedan za sređivanje obaveza, ali svaki detalj treba biti provjeren.

Vodenjacima se novac sada čuva kroz bolju organizaciju rada. Mali propust može napraviti nepotreban trošak.

Ribe

Ribama se financijske teme ovog tjedna povezuju s kreativnošću, djecom, hobijima, ljubavnim životom, zabavom i osobnim projektima. Retrogradni Merkur u Raku vraća staru ideju, nedovršen plan, trošak za dijete ili ulaganje u nešto što Vam je emocionalno važno.

Neptun od 7.7. kreće retrogradno u Ovnu i aktivira Vaše polje novca. To je važna provjera prihoda, cijene rada, samostalne zarade, osobnih resursa i navika trošenja. Intuicija Vam može pokazati smjer, ali financijska odluka mora imati jasne brojke.

Od 9.7. Venera ulazi u Djevicu i stavlja naglasak na partnere, klijente i suradnje. Dogovor s drugom osobom može biti koristan ako su uvjeti jasno postavljeni. Cijena, rok, odgovornost i način plaćanja trebaju biti izgovoreni bez nelagode.

Ribama ovaj tjedan donosi priliku da bolje zaštite svoju vrijednost. Ne spuštajte cijenu samo zato što želite zadržati dobar odnos.

Suzana Dulčić/ATMA

Facebook komentari