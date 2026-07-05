Financijski horoskop za srpanj/jul 2026. – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Bikovima srpanj/jul donosi snažan naglasak na osobnu zaradu, cijene, pregovore i svakodnevno raspolaganje novcem. Mars i Uran u Blizancima aktiviraju područje prihoda pa novac može dolaziti brže, ali i odlaziti naglije. Upravo zato treba paziti na kupnje iz impulsa, posebno na one koje se opravdavaju riječima da je “samo ovaj put”. Djevice, Mars u Blizancima aktivira karijeru i pojačava radni tempo. Možete imati više obaveza, više razgovora, više rokova i više pritiska odozgo. Zato je važno da se dodatni posao ne pretvori u neplaćenu odgovornost. Ako netko traži više, uvjeti moraju pratiti opseg.

Srpanj/jul 2026. financijski se ne razvija ravnomjerno. Prvi dio mjeseca traži oprez, strpljenje i povratak na ono što je ostalo nedorečeno, dok drugi dio postupno otvara veće ambicije, vidljivost i hrabrije odluke. Ključ cijelog mjeseca leži u razlici između stvarne vrijednosti i dojma vrijednosti. Sve što je građeno na brzom obećanju, slabom dogovoru ili emocionalnom pritisku sada prolazi ozbiljnu provjeru.

Merkur je retrogradan u Raku gotovo cijeli mjesec, od 29.6. do 24.7.. Rak je znak doma, obitelji, privatne sigurnosti, korijena, prostora u kojem živimo i osjećaja da imamo oslonac. Zato se financije u srpnju/julu ne mogu promatrati samo kroz stanje na računu. Novac se veže uz stanovanje, obiteljske troškove, nasljedstva, kredite, najam, režije, ulaganja u dom, pozajmice među bliskim ljudima i stare dogovore koji su se predugo držali u zoni prešutnog razumijevanja.

Retrogradni Merkur u Raku vraća pitanja koja su se možda činila riješenima, ali nisu imala čvrst zaključak. Tko je što obećao? Tko što plaća? Tko nosi veći dio tereta? Koliko košta mir u kući? Koliko novca odlazi na emociju, krivnju, naviku ili potrebu da se izbjegne neugodan razgovor? To su prava financijska pitanja srpnja/jula.

Mjesec nije nepovoljan za novac, ali nije pogodan za površne odluke. Ugovori, veće kupnje, ulaganja, krediti, obiteljski dogovori i promjene vezane uz nekretnine traže provjeru svake stavke. Ako nešto zvuči predobro, treba pogledati što stoji u sitnim slovima. Ako se netko oslanja na tuđe obećanje, sada mora tražiti jasne uvjete. Ako se odluka donosi samo zato da bi se smanjila nelagoda, vjerojatno treba pričekati.

Od 9.7. Venera ulazi u Djevicu i spušta financijsku sliku na praktičan teren. Vrijednost se počinje mjeriti kroz kvalitetu rada, korisnost, preciznost, organizaciju, znanje, dosljednost i sposobnost da se nešto napravi uredno, točno i pouzdano. Djevica ne nagrađuje razmetanje. Ona nagrađuje sustav. Tko u srpnju/julu sredi cjenik, budžet, ponudu, radnu rutinu, rokove, troškove i način komunikacije s klijentima, postavlja temelje za stabilniji prihod.

Jupiter je krajem lipnja/juna ušao u Lava i počinje širiti teme vidljivosti, samopouzdanja, autoriteta, kreativnosti i osobnog brenda. Novac se sve više veže uz ono što nosi prepoznatljiv potpis. Ljudi koji znaju jasno predstaviti svoj rad, stati iza svoje cijene i pokazati talent pred pravom publikom ulaze u važniju fazu. Lav traži hrabrost, ali Jupiter u Lavu traži i mjeru, jer pretjerana sigurnost bez dobrog plana lako vodi u financijsko precjenjivanje.

Oko 20. i 21.7. Jupiter ulazi u snažne aspekte s Plutonom, Neptunom i Uranom. To je najintenzivniji financijsko-razvojni dio mjeseca. Ambicije rastu, apetiti se šire, a mogućnosti postaju veće. U istom razdoblju raste i potreba za mudrim upravljanjem moći, novcem, utjecajem i rizikom. Netko će prepoznati priliku za veći iskorak, netko će shvatiti da mora promijeniti poslovni model, a netko će jasno vidjeti gdje se više ne isplati ulagati vrijeme, energiju ni novac.

Mlad Mjesec u Raku 14.7. otvara novu priču oko doma, obitelji, sigurnosti i osobnih temelja. Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. donosi širu sliku: mreže ljudi, timovi, zajednice, digitalni prostor, publika i profesionalni krugovi postaju važni za financijske odluke. Ono što počinje kao privatno pitanje sigurnosti završava kao pitanje budućnosti, pozicije i pripadnosti pravom krugu ljudi.

Srpanj/jul traži hladnu glavu, jasne račune i dovoljno hrabrosti da se vlastita vrijednost prestane objašnjavati ljudima koji je ne žele vidjeti.

Ovan

Ovnovima srpanj/jul otvara financije kroz dom, obitelj, stanovanje i privatne obaveze. Novac se najviše veže uz prostor u kojem živite, članove obitelji, režije, popravke, najam, kredite, preseljenje ili ulaganje u kuću. Retrogradni Merkur u Raku traži da se svaki obiteljski dogovor izgovori jasno, bez oslanjanja na pretpostavke.

Ako se u obitelji ponavlja isti financijski obrazac, sada postaje vidljiviji. Možda stalno preuzimate trošak koji bi trebao biti zajednički. Možda netko računa na Vašu brzinu, snagu ili osjećaj odgovornosti. Možda ste dugo odgađali razgovor o tome koliko Vas nešto zapravo košta. Srpanj/jul traži miran, ali vrlo konkretan razgovor o granicama.

Kod nekretnina, najma, kupnje, prodaje ili renovacije potreban je oprez. Dokumente treba provjeriti više puta. Dogovore treba imati napismeno. Ako nešto kasni, ne forsirajte proces iz nervoze. Retrogradni Merkur često pokaže detalj koji bi u brzini lako promaknuo.

Jupiter u Lavu otvara Ovnovima bolju fazu kroz kreativnost, osobne projekte, javni nastup, rad s publikom, promociju i sve ono u čemu se vidi Vaša inicijativa. Financijski potencijal raste kada prestanete tretirati vlastiti talent kao usputnu stvar. Ako imate ideju koja nosi Vaš potpis, srpanj/jul pokazuje da joj treba ozbiljniji okvir.

Nakon 24.7. lakše ćete donijeti odluku vezanu uz dom i novac. Kraj mjeseca pogoduje kontaktima, mrežama ljudi i projektima koji traže hrabriju prezentaciju. Najpametniji potez za Ovnove bit će razdvojiti obiteljske emocije od realnih troškova.

Bik

Bikovima srpanj/jul donosi snažan naglasak na osobnu zaradu, cijene, pregovore i svakodnevno raspolaganje novcem. Mars i Uran u Blizancima aktiviraju područje prihoda pa novac može dolaziti brže, ali i odlaziti naglije. Upravo zato treba paziti na kupnje iz impulsa, posebno na one koje se opravdavaju riječima da je “samo ovaj put”.

Ovo je dobar mjesec za prepoznavanje stvarne tržišne vrijednosti Vašeg rada. Ako ste dugo držali prenisku cijenu, sve teže ćete to moći ignorirati. Ako ste ulagali energiju u poslove koji ne donose dovoljno, brojke će to jasno pokazati. Srpanj/jul traži iskren pogled na zaradu, bez uljepšavanja i bez tvrdoglavog držanja za ono što više nema financijski smisao.

Retrogradni Merkur u Raku naglašava komunikaciju, dogovore, dokumente, kraća putovanja, prodaju, administraciju i pregovore. Sve što se tiče cijene, roka, isporuke ili uvjeta plaćanja treba biti precizno. Nejasna poruka sada lako postaje nesporazum. Neizrečena stavka lako postaje razlog za nervozu.

Bikovi mogu dobro zaraditi kroz trgovinu, komunikaciju, preporuke, kratke poslove, pisanje, online prodaju, edukacije, posredovanje ili rad s informacijama. Ipak, više izvora prihoda traži bolju organizaciju. Ako sve radite usput, novac se rasprši prije nego što ga uspijete pametno usmjeriti.

Venera u Djevici od 9.7. podržava kreativne i praktične projekte, ali traži finu doradu. Kvaliteta prezentacije, fotografije, opis, cjenik, ambalaža, ton komunikacije i detalji ponude sada nose veću težinu. Kraj mjeseca pokazuje gdje Vaš rad zaslužuje profesionalniji okvir.

Blizanci

Blizancima je srpanj/jul jedan od važnijih financijskih mjeseci u 2026. Merkur, Vaš vladar, retrogradan je u Raku i aktivira područje zarade, vrijednosti, cijena, osobnih resursa i odnosa prema vlastitom radu. Sve što se tiče novca sada traži povratak na početnu računicu.

Mogu se vratiti stari klijenti, zakašnjele uplate, računi, razgovori o plaći, dogovori o honoraru ili pitanja koja su ranije ostala otvorena. To nije slučajna smetnja u ritmu. To je financijski signal. Ako ista tema opet dolazi pred Vas, negdje postoji slab spoj u sustavu.

Mars u Blizancima daje snagu, brzinu i volju da reagirate odmah. U poslovnom smislu to Vam daje prednost jer brže povezujete informacije, ljude i prilike. U financijskom smislu traži veću disciplinu jer brz odgovor ne mora biti i najbolji odgovor. Pazite na prenaglo spuštanje cijene, preuzimanje previše zadataka ili ulazak u rasprave koje ne donose novac.

Jupiter u Lavu snažno podržava komunikaciju, pisanje, prodaju, učenje, javni nastup, marketing, društvene mreže, pregovore i kratke poslovne formate. Blizanci koji rade s riječima, idejama, informacijama, edukacijama ili medijima mogu prepoznati novu razinu rasta. No prije širenja treba srediti osnovu: cjenik, rokove, uvjete rada i granice dostupnosti.

Nakon 24.7. financijske odluke bit će jasnije. Kraj mjeseca povoljan je za poslovno širenje, kontakte s inozemstvom, edukacije i objavljivanje. Najvažnije pitanje za Blizance glasi: koliko Vaša brzina stvarno vrijedi i zašto je još objašnjavate ljudima koji od nje imaju korist?

Rak

Rakovi u srpnju/julu imaju najosobniji odnos prema financijskim temama. Merkur je retrogradan u Vašem znaku pa se odluke o novcu ne odvajaju od pitanja identiteta, sigurnosti, samopoštovanja i odnosa prema vlastitim potrebama. Ono na što ste pristajali iz obzira, navike ili straha od sukoba sada postaje teško ignorirati.

Ovo je razdoblje u kojem treba pažljivo birati riječi, ali ih ne treba gutati. Ako pregovarate o plaći, cijeni, obiteljskom trošku, poslovnoj suradnji ili povratu novca, uzmite dovoljno vremena da formulirate što želite. Retrogradni Merkur u Vašem znaku vraća stare razgovore jer u njima postoji nešto nedovršeno.

Jupiter je ušao u Lava i aktivirao Vaše područje zarade. To je početak važnijeg ciklusa u kojem se postupno mijenja odnos prema novcu, cijeni rada i osjećaju osobne vrijednosti. Rakovi mogu početi zarađivati više, ali taj rast neće doći samo zato što radite više. Doći će kada jasnije pokažete što znate, prestanete se skrivati iza skromnosti i počnete ozbiljnije vrednovati svoje iskustvo.

Prvi dio mjeseca nije idealan za velike financijske odluke donesene iz emocije. Drugi dio mjeseca donosi više sigurnosti, osobito nakon 24.7. Venera u Djevici pomaže kroz razgovore, dokumente, dogovore, edukacije, kratke puteve i kontakte koji imaju praktičnu vrijednost.

Kraj mjeseca stavlja naglasak na zajednički novac, kredite, poreze, dugove ili ulaganja. Tu treba biti hladan i precizan. Rakovi u srpnju/julu najbolje prolaze kada svoje potrebe prestanu predstavljati kao molbu.

Lav

Lavovima srpanj/jul otvara novo poglavlje rasta. Jupiter je ušao u Vaš znak i počinje širiti samopouzdanje, vidljivost, utjecaj i prostor za osobni razvoj. U financijskom smislu to je važan tranzit jer novac sve više dolazi kroz Vaše ime, Vaš glas, Vaš stil, Vaš autoritet i ono po čemu ste prepoznatljivi.

Ipak, prvi dio mjeseca traži povlačenje i pripremu. Retrogradni Merkur u Raku prolazi kroz Vaše skriveno područje pa dio financijskih tema još nije spreman za javnost. Neki dogovori se razvijaju iza scene. Neke odluke treba preispitati u tišini. Neki ljudi još nisu pokazali stvarne namjere.

Od 9.7. Venera ulazi u Djevicu i aktivira Vaše područje zarade. Ovo je vrlo korisna pozicija za sređivanje cijena, troškova, usluga, proizvoda, prodajnih opisa, budžeta i odnosa prema vlastitom radu. Venera u Djevici ne traži dramatičan nastup. Traži urednost, kvalitetu, točnost i konkretnu korist. Lav koji spoji dobru prezentaciju s realnom vrijednošću sada dobiva snažan financijski adut.

Oko 20.7. Jupiterovi aspekti donose veće ambicije, ali i provjeru odnosa prema moći. Netko može ponuditi priliku koja izgleda veliko, ali traži pažljivu analizu uvjeta. Ne pristajte na širenje koje Vam oduzima kontrolu nad vlastitim radom.

Kraj mjeseca, uz Sunce i Jupiter u Vašem znaku te puni Mjesec u Vodenjaku, naglašava partnere, klijente, publiku i suradnje. Lavovi će tada jasnije vidjeti tko ih podržava, tko ih koristi i gdje vrijedi uložiti više energije.

Djevica

Djevice u srpnju/julu financijski rastu kroz mreže ljudi, kontakte, klijente, zajednice, poslovne krugove i dugoročne planove. Retrogradni Merkur u Raku vraća stare dogovore, ranije projekte, ljude s kojima suradnja nije završena i ideje koje su bile odgođene jer okolnosti nisu bile zrele.

Sada treba razlikovati koristan kontakt od odnosa koji samo troši vrijeme. Neki ljudi otvaraju vrata. Neki stvaraju dojam bliskosti, ali ne donose konkretan rezultat. Neki žele Vaše znanje, red i pouzdanost, ali ne žele platiti njihovu stvarnu cijenu. Srpanj/jul traži pristojnu jasnoću.

Od 9.7. Venera ulazi u Vaš znak i daje Vam bolju samoprezentaciju, osjećaj za detalj, mjeru i kvalitetu. Financijski, to je odličan trenutak za sređivanje ponude, profila, portfelja, načina rada, cjenika, vizualnog identiteta i komunikacije s klijentima. Kod Djevica se zarada često povećava kada ono što već rade dobije profesionalniji oblik.

Mars u Blizancima aktivira karijeru i pojačava radni tempo. Možete imati više obaveza, više razgovora, više rokova i više pritiska odozgo. Zato je važno da se dodatni posao ne pretvori u neplaćenu odgovornost. Ako netko traži više, uvjeti moraju pratiti opseg.

Kraj mjeseca pomaže u sređivanju radne rutine. Djevice u srpnju/julu najviše dobivaju kada prestanu biti tihi oslonac svakom tuđem kaosu i počnu svoj red naplaćivati kao vrijednost.

Vaga

Vagama srpanj/jul snažno aktivira karijeru, položaj, ugled i odnos prema profesionalnim obavezama. Retrogradni Merkur u Raku vraća razgovore s nadređenima, stare poslovne odluke, pitanja plaće, statusa, odgovornosti i vidljivosti. Ako ste dugo osjećali da nosite više nego što se vidi, taj osjećaj sada traži konkretan izraz.

Ovo je razdoblje u kojem poslovni dogovori moraju imati jasne uvjete. Ako Vam se nudi novi projekt, treba znati rok, cijenu, opseg i granice odgovornosti. Ako se vraćate staroj suradnji, treba provjeriti zbog čega je ranije zapela. Ako netko očekuje da preuzmete ozbiljniju ulogu, naknada mora pratiti težinu zadatka.

Jupiter u Lavu otvara Vage prema ljudima, publici, društvenim mrežama, timovima, preporukama i poslovnim krugovima koji imaju širi doseg. Novac dolazi kroz kontakte, ali samo kroz one kontakte u kojima postoji stvarna razmjena. Popularnost bez konkretne strukture ne plaća račune. Zato treba birati krugove u kojima Vaš rad ima mjerljivu vrijednost.

Venera u Djevici kreće kroz skriveni dio Vašeg horoskopa, pa dio financijske slike ostaje vezan uz pripremu, zatvaranje starih troškova, rad iza scene ili odluke koje još ne želite javno otvoriti. To nije slabost. To je faza u kojoj se mudro čuva energija.

Kraj mjeseca donosi više kreativnosti i bolji osjećaj za ljude koji Vas stvarno podržavaju. Vage najbolje prolaze kada prestanu održavati profesionalni sklad po cijenu vlastite zarade.

Škorpion

Škorpionima srpanj/jul otvara ambicioznu financijsku fazu. Jupiter u Lavu aktivira vrh horoskopa pa se novac sve više veže uz karijeru, status, odgovornost, javnu sliku i položaj koji zauzimate. Ovo je početak dužeg razdoblja u kojem profesionalni rast može biti vrlo snažan, ali traži jasnu strategiju.

Retrogradni Merkur u Raku vraća teme obrazovanja, putovanja, pravnih pitanja, inozemstva, dozvola, objavljivanja, savjetovanja i dugoročnih poslovnih planova. Ako Vaš novac ovisi o dokumentima, formalnim postupcima, međunarodnim kontaktima ili znanju koje treba certificirati, sve treba provjeriti bez žurbe.

Mars u Blizancima aktivira zajedničke financije, kredite, poreze, dugove, nasljedstva, ulaganja, provizije i novac koji dijelite s drugima. Ovo je osjetljivo područje jer traži preciznost i kontrolu. Ako nešto plaćate zajedno, pravila moraju biti jasna. Ako ulazite u ulaganje, treba znati tko odlučuje, tko snosi rizik i tko ima korist.

Oko 20.7. Jupiter nasuprot Plutonu otvara pitanje moći, autoriteta i profesionalnog pritiska. Prilika može biti velika, ali neće biti neutralna. Netko može tražiti više utjecaja nego što ste spremni dati. Netko može testirati Vašu granicu. Škorpioni tada moraju gledati dugoročno, hladno i strateški.

Kraj mjeseca povezuje karijeru i dom. Privatni mir postaje važan dio financijske slike. Ne vrijedi graditi jaču poziciju ako cijena tog rasta potpuno iscrpljuje Vaš unutarnji oslonac.

Strijelac

Strijelcima srpanj/jul otvara financije kroz zajednički novac, dugove, kredite, poreze, rate, osiguranja, nasljedstva, partnerove prihode i sredstva koja ovise o tuđoj odluci. Retrogradni Merkur u Raku traži povratak na brojke koje se ne smiju ostaviti maglovitima.

Ako postoji dug, treba ga precizno imenovati. Ako postoji zajednički budžet, treba znati tko što plaća. Ako čekate banku, instituciju, partnera ili tuđu uplatu, pripremite dokumente i ne oslanjajte se na usmeni dogovor. Srpanj/jul traži odraslu financijsku komunikaciju, bez prebacivanja odgovornosti.

Jupiter u Lavu, Vaš vladar, donosi Strijelcima snažan poticaj kroz obrazovanje, putovanja, inozemstvo, objavljivanje, predavanja, pravne teme, savjetovanja i širenje vidika. Financijski rast može doći kroz znanje, veći doseg, rad s publikom ili izlazak na tržište koje je šire od dosadašnjeg.

Venera u Djevici od 9.7. aktivira karijeru i javnu poziciju. To je povoljan tranzit za ozbiljniji profesionalni nastup, ali traži konkretnu korist. Lijepa ideja nije dovoljna. Treba imati plan, strukturu, rok, dokaz kvalitete i jasnu ponudu

Kraj mjeseca povoljan je za razgovore, učenje, kontakte i poslovne pregovore, ali s potpisima treba oprezno dok Merkur ne krene direktno. Strijelci u srpnju/julu najviše dobivaju kada veliku viziju povežu s točnom računicom.

Jarac

Jarcima srpanj/jul donosi financije kroz odnose, ugovore, klijente, poslovne partnere i dogovore jedan na jedan. Retrogradni Merkur u Raku vraća teme koje su ostale nedovoljno definirane. Ako ste nešto prešutjeli radi mira, sada će se ponovno otvoriti. Ako je dogovor bio nejasan, pokazat će se gdje škripi.

Kod poslovnih suradnji treba paziti na cijenu, rok, opseg posla i odgovornost. Jarci često preuzmu ozbiljan dio tereta jer drugi znaju da će posao biti napravljen. Srpanj/jul traži da se ta pouzdanost ne podrazumijeva kao besplatna prednost. Vaše vrijeme ima cijenu. Vaša ozbiljnost također.

Jupiter u Lavu aktivira zajedničke resurse, kredite, ulaganja, nasljedstva, poreze, tuđi novac i dublje financijske obaveze. Ovo može donijeti pristup većim sredstvima, ali i veći pritisak. Prije nego što prihvatite kredit, investiciju, financijsku podršku ili partnersko ulaganje, treba znati koliko kontrole time prepuštate.

Venera u Djevici podupire dugoročno planiranje, obrazovanje, pravne teme, inozemstvo i poslovnu strategiju. Ulaganje u znanje, bolji sustav rada ili širenje poslovnog okvira sada ima smisla ako postoji jasan cilj.

Kraj mjeseca vraća fokus na osobnu zaradu i osjećaj vlastite vrijednosti. Jarci će tada jasnije vidjeti gdje ih drugi financijski opterećuju, a gdje sami sebe drže u prestrogom okviru.

Vodenjak

Vodenjacima srpanj/jul donosi novac kroz rad, rutinu, klijente, obaveze, zdravlje, dnevni ritam i organizaciju. Retrogradni Merkur u Raku vraća stare zadatke, nejasne rokove, neplaćene sitnice, administrativne propuste i dogovore koji nisu dovoljno precizno postavljeni.

Ako previše radite za premalo novca, srpanj/jul će to ogoliti. Ako ste dostupni stalno, ali to nitko ne plaća, sustav treba promjenu. Ako posao ovisi o tuđem kaosu, Vaša energija postaje skriveni trošak. Financijska stabilnost sada se ne gradi većim naporom, već boljim pravilima.

Jupiter u Lavu aktivira partnere, klijente, ugovore i važne suradnje. To može donijeti osobu ili poslovni odnos koji otvara širi prostor, ali treba pažljivo pratiti ravnotežu moći. Oko 20.7. Jupiter nasuprot Plutonu u Vašem znaku može pokazati gdje netko traži prevelik utjecaj ili gdje Vi morate jasnije zauzeti svoju poziciju.

Venera u Djevici od 9.7. pomaže u sređivanju zajedničkog novca, dugova, poreza, ulaganja i financijskih detalja koje inače lako gurate sa strane. Ovo je dobar trenutak za analizu, plan otplate, pregled ugovora i hladan pogled na rizike.

Pun Mjesec u Vodenjaku 29.7. donosi snažan osobni uvid. Vidjet ćete gdje ste spremni za drugačiji odnos prema radu, novcu i ljudima s kojima ulazite u poslovne dogovore. Najvažnije je da prestanete plaćati tuđu neorganiziranost vlastitom energijom.

Ribe

Ribama srpanj/jul otvara financije kroz posao, rutinu, svakodnevne obaveze, klijente i način na koji trošite energiju. Jupiter u Lavu ulazi u Vaše područje rada pa se u idućem razdoblju može povećati opseg posla, broj klijenata, odgovornosti ili prilika za stabilniju zaradu. No rast traži bolji sustav.

Retrogradni Merkur u Raku aktivira kreativnost, djecu, ljubav, osobne projekte, užitak i troškove koji dolaze iz emocije. Ribe trebaju paziti na kupnje koje nastaju iz raspoloženja. Neki troškovi izgledaju mali, ali se ponavljanjem pretvaraju u ozbiljan odljev. Neki kreativni projekti zaslužuju ulaganje, ali tek nakon jasne procjene.

Venera u Djevici od 9.7. aktivira odnose, klijente, partnere i suradnje. Financijski potencijal raste kroz ljude koji trebaju Vašu uslugu, znanje, pažnju, savjet ili praktičnu podršku. Ipak, uvjeti moraju biti jasni. Ribe često osjete što drugima treba, ali u poslu treba znati i što Vi dobivate zauzvrat.

Mars u Blizancima donosi troškove ili pritiske vezane uz dom, obitelj, stanovanje, preseljenje ili privatne obaveze. Ako sve pokušate riješiti sami, radni ritam će trpjeti. Srpanj/jul traži raspodjelu odgovornosti, posebno u kući i među bliskim ljudima.

Kraj mjeseca traži više odmora, ali i jasniju selekciju obaveza. Ribe najbolje prolaze kada svoj rad ne razrjeđuju stalnim prilagođavanjem tuđim potrebama. Novac se stabilizira tamo gdje postoji red, granica i poštovanje prema vlastitom vremenu.

Autor: Suzana Dulčić/ATMA

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